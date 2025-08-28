«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Η βιογραφική διασκευή με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Ο Τζουντ Λο «φοβήθηκε πολύ» να υποδυθεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Γάλλος σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» Ολιβιέ Ασαγιάς.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που ξεκίνησε την Τετάρτη, ενώ κυκλοφόρησε και η πρώτη εικόνα από τη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ασαγιάς δεν είναι άγνωστος στην τέχνη του να μπορεί να αποτυπώνει στη μεγάλη οθόνη δύσκολους χαρακτήρες. Στο παρελθόν, έχει αντιμετωπίσει αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, ανάλογου διακυβεύματος, όπως ο Βενεζουελάνος επαναστάτης Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσες («Κάρλος»). Ωστόσο, στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», το αγγλόφωνο ντεμπούτο του, παίζονται πολλά: το θέμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ασαγιάς για μια ακόμα φορά σε αυτή τη σκηνοθετική του δουλειά προωθεί τα όρια με μια διακριτική, σχεδόν σκοτεινά κωμική απεικόνιση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ταινία καταγράφει την άνοδο του Ρώσου ηγέτη στην εξουσία εν μέσω μετασοβιετικού χάους, με τη βοήθεια του ευέλικτου συνεργάτη του Βαντίμ Μπαράνοφ (Πολ Ντάνο), ενός φανταστικού χαρακτήρα εμπνευσμένου από τον πραγματικό μεσολαβητή, Βλαντισλάβ Σούρκοφ. Η ταινία είναι κινηματογραφική διασκευή από τον σκηνοθέτη και τον Εμανυέλ Καρέρ από το ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι του 2022. Η ταινία αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις κατά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με τις διαπραγματευτικές απόπειρες Τραμπ, από τη μία και όλη την παράφιλολογία για την επικείμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Στη συνέντευξή του στο Variety, ο σκηνοθέτης είπε ότι η ταινία δεν είναι απλώς η ιστορία του Πούτιν, αλλά αφορά στο πώς ριζώνει και αναπτύσσεται η σύγχρονη πολιτική. Τόνισε ότι ήθελε να εξερευνήσει το «πολιτικό κακό», όχι μόνο να δείξει κακές πράξεις, αλλά και πώς λειτουργούν πίσω από τις κάμερες. Ορισμένα μέρη της ταινίας είναι μυθοπλασία όπως για παράδειγμα ο κύριος γυναικείος χαρακτήρας του βιβλίου, η Ξένια, (Αλίσια Βικάντερ).

Μιλώντας για τους δύο κύριους χαρακτήρες του, τον Τζουν Λο και τον Πολ Ντάνο, ο σκηνοθέτης είπε ότι εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο αφοσίωσης που έδειξαν ενώ ερευνούσαν την ιστορία, την πολιτική και τις ειδήσεις για να κάνουν τις απεικονίσεις τους όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ο Λο «συμμετείχε και και επανεφεύρε πλήρως (τον Πούτιν), τον έκανε πολύ πιστευτό. Στην αρχή ήταν πολύ φοβισμένος. Ήθελε να μιλήσει με τον Τζουλιάνο για να πάρει απαντήσεις από κάποιον που είχε ακριβή ιστορική γνώση των γεγονότων, που θα μπορούσε επίσης να του δώσει συμβουλές για το πώς να προσεγγίσει τον Πούτιν, αλλά νομίζω ότι παρακολούθησε κυρίως πολλές ειδήσεις και επίκαιρα θέματα», είπε ο Ασάγιας. Η ταινία γυρίστηκε εξ' ολοκλήρου στη Λετονία, επειδή τα γυρίσματα στη Ρωσία δεν ήταν δυνατόν να γίνουν.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Η ταινία αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις. Η πρώτη έχει ήδη έρθει από το Κρεμλίνο, που δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της δημιουργίας μιας ταινίας βασισμένης στη βιογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τη δήλωση μετέφερε ο ανταποκριτής στο Κρεμλίνο Αλεξάντερ Γιουνάσεφ στο κανάλι του στο Telegram «Yunashev LIVE» με αφορμή την κυκλοφορία της φωτογραφίας του Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γιουνάσεφ παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να αντισταθεί, όταν κυκλοφόρησε και έτσι έστειλε ένα καρέ στον εκπρόσωπο του Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ για να μάθει την αντίδρασή του στην επερχόμενη πρεμιέρα. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δημιουργοί της ταινίας δεν επικοινώνησαν με την προεδρία για διαβουλεύσεις ή εγκρίσεις.

«Πριν εξαχθούν συμπεράσματα, πρέπει πρώτα να το παρακολουθήσει κανείς», είπε συγκρατημένα ο Πεσκόφ, αποφεύγοντας να κάνει εκ των προτέρων κρίσεις.