Τη μήνυση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες κατέθεσε η 25χρονη Εμάζα Γκίμπσον, τραγουδίστρια που θα συνεργαζόταν μαζί του. Στην αγωγή της, η Γκίμπσον κατηγορεί τον 35χρονο ότι αφού της υποσχέθηκε δισκογραφικό συμβόλαιο το 2021, μετά απαιτούσε από εκείνη «σεξ με αντάλλαγμα την επιτυχία».

«Είμαι σε αυτό το σημείο της ζωής μου αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σπαρακτικό. Έχω άγχος, είμαι τραυματισμένη. Έχω αντιμετωπίσει απάνθρωπες εργασιακές καταστάσεις. Βρίσκομαι σε αυτό το σημείο όπου είμαι πάλι, στο μηδέν και δεν έχω τίποτα» δήλωσε η 25χρονη.

Όπως ισχυρίζεται η τραγουδίστρια, ο Τζέισον Ντερούλο ακύρωσε το δισκογραφικό της συμβόλαιο, όταν εκείνη απέρριψε τις προσκλήσεις του να πάνε για ποτό. Τον κατηγορεί ότι απαιτούσε από εκείνη «σεξ με αντάλλαγμα την επιτυχία».

Jason Derulo sexually harassed aspiring popstar after signing her on a record deal, bombshell lawsuit claims https://t.co/06n65opYT8