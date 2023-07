Tα υψηλότερα επίπεδα καμένων εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές των τελευταίων δεκατριών ετών, στα τέλη Ιουλίου, κατέγραψε το σύστημα υπηρεσιών FireHub της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Την ίδια ώρα, οι εκπομπές αερίων από τις φωτιές που μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα, είναι οι υψηλότερες των τελευταίων 21 χρόνων στη χώρα μας, όσον αφορά το δεύτερο μισό του Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταγραφής της Ατμόσφαιρας Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – CAMS).

Όπως επισημαίνει ανακοίνωση από την επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, «μελετώντας τις συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα μας, την περίοδο 2010 έως 2023, προέκυψε ότι οι δασικές πυρκαγιές των τελευταίων δύο εβδομάδων έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση στις καμένες εκτάσεις, σημειώνοντας τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στα τέλη Ιουλίου, τα τελευταία 13 χρόνια».

Όπως τονίζεται, από το Σάββατο 15 Ιουλίου η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κληθεί να παρέμβει σε 61 σοβαρά περιστατικά δασικών πυρκαγιών. Οι 13 από αυτές ήταν μεγάλης ή και πολύ μεγάλης έκτασης, ενώ σε δύο περιπτώσεις, στα Δερβενοχώρια και στη Ρόδο, οι πυρκαγιές συνέχισαν να εξαπλώνονται και εξελίσσονται για αρκετές ημέρες. «Φαίνεται πως βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συνολικά, όπως υπογραμμίζεται, «έχουν καεί περί τα 40.000 εκτάρια, έκταση σχεδόν διπλάσια από την περσινή (2022) και τριπλάσια του 2020». Οι 5 μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί φέτος στον ελλαδικό χώρο είναι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 17 Ιουλίου 2023 σε Κουβαρά Αττικής, Καλλιθέα Λουτρακίου και Δερβενοχώρια Βοιωτίας, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18 Ιουλίου στον Έμπωνα Ρόδου καθώς και η δασική πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το BEYOND , όπως προέκυψαν από τη χαρτογράφηση κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη των πυρκαγιών, στην Καλλιθέα Λουτρακίου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 1.800 εκτάρια, στον Κουβαρά Αττικής σε 3.867 εκτάρια, στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας σε 11.550 εκτάρια, στη Ρόδο σε 10.717 εκτάρια και στην Κέρκυρα σε 2.194 εκτάρια.

Ειδικότερα για τη Ρόδο η μονάδα BEYOND σημειώνει ότι:

Η καμένη έκταση της πυρκαγιάς μέχρι και τις 23/07/2023 και ώρα 12:27, εκτιμήθηκε σε περίπου 107.170 στρέμματα/10.717 εκτάρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά τη χαρτογράφηση σημειώθηκε πλήθος νέων ενεργών εστιών δυτικά και ανατολικά της καμένης έκτασης, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι εστίες είναι διάσπαρτες και αναπτύσσονται ραγδαία. Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της πυρκαγιάς θα έχει καεί περισσότερο από το 10% του νησιού, ενώ μεγάλο κομμάτι της καμένης έκτασης βρίσκεται εντός του δικτύου Natura.

Σύμφωνα με το CAMS, μάλιστα, οι εκλύσεις έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ του 1 μεγατόνου άνθρακα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 25ης Ιουλίου – αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ, που αφορά την ίδια περίοδο του 2007.

«Το τρέχον κύμα καύσωνα που επηρεάζει την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών, κάτι που αντανακλάται στην υψηλή ένταση εκδήλωσής τους στη Μεσόγειο» παρατηρεί ο επικεφαλής επιστήμονας της CAMS, Μαρκ Πάρινγκτον.

?We have published a ? Information Bulletin!



It reports on the #CEMS activities related to the monitoring of the #wildfires that have been ravaging #Greece?? in the last few days?@GSCP_GR activated our #RapidMappingTeam 7⃣ times in 8⃣ days ‼️



More?https://t.co/AMJEvGjRNn pic.twitter.com/4Bb4IpzPcm