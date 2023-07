Δεν σταματούν να αλλάζουν διαρκώς φορά οι άνεμοι στο νησί της Ρόδου, με τις αναζωπυρώσεις να διώχνουν από τα σπίτια τους εκατοντάδες ανθρώπους.

Την εκκένωση δύο ακόμα χωριών της Ρόδου, του Μαλώνα και των Μασσάρων ανακοίνωσε λίγο μετά τις 13:30 το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι υπάρχει αναζωπύρωση σε μέτωπο φωτιάς κοντά στα δύο χωριά. Οι κάτοικοι των δυο χωριών καλούνται να κατευθυνθούν προς το χωριό Αρχάγγελος.

Σημιεώνεται πως νωρίτερα δόθηκε εντολή μέσω της Αστυνομίας να εκκενωθούν οι περιοχές Γεννάδι και Βατί. Τρία σπίτια πήραν φωτιά, ενώ γίνεται προσπάθεια να σωθούν δεκάδες ακόμη. Παράλληλα γίνονται χωματουργικές εργασίες για να σταματήσει η πυρκαγιά στο δυτικό ρέμα από το Κιοτάρι, ενώ επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής το πρωί της Δευτέρας ο Βασίλης Βαθρακογιάννης: «Όλες οι δυνάμεις επιχειρούν. Στη Ρόδο είναι σε εξέλιξη μεγάλη αναζωπύρωση κοντά στον οικισμό Ασκληπείο»

«Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις», ανέφερε περιγράφοντας αναλυτικά τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος και κάτοικος της περιοχής, Δημήτρης Ζαννετούλης, επιβεβαίωσε πως καίγονται σπίτια. Σημειώνεται ότι, πυροσβέστες και εθελοντές συνέχισαν όλη τη νύχτα τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρόδο, ενώ από νωρίς το πρωί της Δευτέρας έχουν ενταθεί, για έβδομη ημέρα, οι προσπάθειες και από αέρος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο μέτωπα κινήθηκαν στο χωριό Ασκληπιείο και ένα τρίτο ανατολικά ανάμεσα σε Μάσαρη και Μαλώνα, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώνονταν διαδοχικά σε πολλά σημεία ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πλατάνια, που επίσης αντιμετωπίστηκαν από τις ομάδες δασοπυρόσβεσης.Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει κινηθεί ανατολικά, προς Μαλώνα και Μάσαρη, χωρίς ωστόσο να απειλούνται οι οικισμοί. Όλο το βράδυ επιχειρούσαν 266 πυροσβέστες με 55 οχήματα και 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ ενώ οι θερμοκρασίες και σήμερα θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Νωρίτερα και λόγω νέων αναζωπυρώσεων, ο Δήμαρχος Καρύστου είχε δώσει εντολή εκκένωσης για τον οικισμο Πλατανιστός.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά.

The wildfires in #Ροδος?? are among hundreds to have broken out across #Greece recently



The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3???️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs