Νίκος Πορτοκάλογλου - Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Η δωρεάν συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, δύο από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, συναντιούνται επί σκηνής, σε μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ως σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο, και ο Γιάννης Κότσιρας, ως ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός, καθώς οι δύο ερμηνευτές, με πλούσια δισκογραφία και μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έρχονται να μας χαρίσουν μοναδικές μουσικές στιγμές. Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, δυνατές συγκινήσεις και την ανεπιτήδευτη αμεσότητα που τους χαρακτηρίζει.

Είδαμε Πορτοκάλογλου - Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων και πήγαμε πάνω από τα σύννεφα

Από μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, μέχρι αγαπημένα τραγούδια που έχουν συνοδεύσει γενιές ακροατών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με μεράκι και αυθεντικότητα.

Μαζί τους, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Βύρων Τσουράπης και η χαρισματική τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.

Μαζί τους:

Άκης Κατσουπάκης: Ενορχηστρώσεις, πλήκτρα
Βύρων Τσουράπης: Μπάσο, φωνή
Βαγγέλης Μαχαίρας: Μπουζούκι, λαούτο
Κώστας Μιχαλός: Κιθάρες
Ηλίας Λαμπρόπουλος: Βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνή
Αλέξανδρος Ζουγανέλης: Σαξόφωνο, φλάουτο
Σοφοκλής Γκέκας: Τύμπανα
Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: Νέι, Φωνή
Στρατής Καραδημητράκης/Λάμπρος Μπούνας/ Άκης Πασχαλάκης: Επιμέλεια ήχου
Μελίνα Ζερβάκη: Επιμέλεια φωτισμού

