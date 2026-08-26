Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η Εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων.

Γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Αδριανή

Ανδριανή

Ανδριάνα

Αντριάνα

Αδριανός

Ναταλία

Ναταλίνα

Ναταλή

Νάταλι

Ποιοι ήταν οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία

Ο Άγιος Αδριανός και η Αγία Ναταλία έζησαν στη Νικομήδεια κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, στις αρχές του 4ου αιώνα. Ο Αδριανός ήταν Ρωμαίος αξιωματούχος και, σύμφωνα με την παράδοση, εντυπωσιάστηκε από την πίστη και το θάρρος των Χριστιανών που οδηγούνταν σε μαρτύριο. Αποφάσισε να δηλώσει και ο ίδιος χριστιανός, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να υποστεί βασανιστήρια.

Η σύζυγός του, Ναταλία, στάθηκε στο πλευρό του και τον ενθάρρυνε να παραμείνει σταθερός στην πίστη του. Ο Αδριανός τελικά μαρτύρησε, ενώ η Ναταλία συνέχισε να στηρίζει την πίστη της μέχρι το τέλος της ζωής της. Η παράδοση τους παρουσιάζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συζυγικής αφοσίωσης και κοινής πίστης.