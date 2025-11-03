«Βράζουν» τα Βορίζια με την ματωμένη βεντέτα, τα πρόσωπα της τραγωδίας και η σχέση με τον μελισσοκόμο Στάθη Στιβακτάκη.

Τα Βορίζια της Κρήτης παραμένουν σε κατάσταση έντασης, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Η μακροχρόνια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών συνεχίζει να κρατά σε εγρήγορση τους κατοίκους και τις Αρχές, καθώς ο φόβος για νέες συγκρούσεις παραμένει έντονος. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ οι βασικοί δράστες συνεχίζουν να παραμένουν άφαντοι, κρυμμένοι στα γύρω βουνά, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για ενδεχόμενα αντίποινα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα ηλικίας 25 και 31 ετών, συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε. Οι δύο συλληφθέντες νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Παράλληλα, η Αστυνομία αναζητά τρία ακόμη άτομα, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, καθώς και ένα ακόμα πρόσωπο από την πλευρά του δεύτερου θύματος, τα οποία εμπλέκονται στη δικογραφία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν ότι τα τέσσερα άτομα που διαφεύγουν θα παραδοθούν σύντομα. Οι κάτοικοι του χωριού παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και να αποτρέψει νέες συγκρούσεις. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί στα Βορίζια ελέγχουν όποιον εισέρχεται και όποιον θέλει να φύγει από το χωριό με ελέγχους οχημάτων, ακόμα και ταυτότητας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται και έξω από τα σπίτια των εμπλεκομένων, θυμάτων – δραστών, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία μην ξεσπάσει μία βεντέτα, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η πολυετής βεντέτα που αιματοκύλησε τα Βορίζια

Η τραγωδία στα Βορίζια Ηρακλείου, με δύο νεκρούς και τουλάχιστον δέκα τραυματίες, αποτέλεσε την κορύφωση μιας πολυετούς διαμάχης ανάμεσα σε δύο από τις ισχυρότερες οικογένειες του χωριού, τους Καργάκηδες και τους Φραγκιαδάκηδες. Μια κόντρα δεκαετιών, που ξεκίνησε από διαφωνίες για βοσκοτόπια και ακίνητα, οδήγησε τελικά σε αιματοχυσία. Όπως αναφέρουν κάτοικοι που γνωρίζουν καλά τις δύο οικογένειες, η σχέση τους ήταν πάντα τεταμένη. Μικροσυγκρούσεις, λεκτικές αντιπαραθέσεις και περιστατικά έντασης υπήρχαν, χωρίς ωστόσο να έχουν οδηγήσει ποτέ μέχρι σήμερα σε δολοφονική ενέργεια. Η ένταση αναζωπυρώθηκε το τελευταίο διάστημα, όταν ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε οικόπεδο και ξεκίνησε να χτίζει σπίτι στη λεγόμενη «πλευρά των Καργάκηδων». Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε από τους τελευταίους πρόκληση, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα. Οι κάτοικοι των Βοριζίων, που στηρίζουν την επιβίωσή τους κυρίως στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία, ζητούν πλέον μόνο ένα πράγμα: να μπορέσουν να ζουν με ασφάλεια, χωρίς τον φόβο των όπλων και της βεντέτας που βαραίνει το χωριό τους εδώ και δεκαετίες.

«Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό», λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις δύο οικογένειες. «Υπήρχε ένταση εδώ και καιρό, μα κανείς δεν πίστευε πως θα φτάναμε ως εδώ». Οι πυροβολισμοί αντήχησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, σκορπίζοντας πανικό στο χωριό. Κάτοικοι περιγράφουν σκηνές χάους, με γυναίκες και παιδιά να τρέχουν να κρυφτούν και άνδρες να ανταλλάσσουν πυρά μέσα στους δρόμους. «Δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Άκουγες σφαίρες να σφυρίζουν, φωνές, ουρλιαχτά», αφηγείται συγκλονισμένος κάτοικος των Βοριζίων.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η αγορά ενός παλιού σπιτιού από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. «Το σπίτι υπήρχε εκεί καιρό, πάνω από 40 χρόνια. Όμως, επειδή οι οικογένειες είχαν παλιές διαφορές, θεωρήθηκε πρόκληση ότι κάποιος από τη μια πλευρά εγκαταστάθηκε τόσο κοντά στην άλλη», εξηγεί συγγενής. Η τοποθέτηση ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο σπίτι στάθηκε η σπίθα που άναψε τη βεντέτα και οδήγησε σε μια νύχτα αίματος και εκδίκησης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, οι δράστες που συμμετείχαν στο μακελειό ανέρχονται σε έξι: τα τέσσερα αδέλφια Φ., ο 30χρονος ξάδελφός τους και ο 39χρονος νεκρός από την αντίπαλη οικογένεια. Ο 27χρονος αγοραστής του σπιτιού, μαζί με τους δύο αδελφούς του, 29 και 19 ετών, θεωρούνται βασικά πρόσωπα στην αιματηρή συμπλοκή. Οι τρεις φέρονται να έχουν καταφύγει στα βουνά του Ψηλορείτη, παραμένοντας άφαντοι και οπλισμένοι, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Ο τέταρτος αδελφός τραυματίστηκε στο γόνατο και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, όπως και ο 30χρονος πρώτος ξάδελφός τους, ο οποίος φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Πρωταγωνιστής και τραυματίας στην αιματηρή συμπλοκή και ο αδερφός του Στάθη Στιβακτάκη

Εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι και ο 30χρονος αδερφός του γνωστού μελισσοκόμου Στάθη Στιβακτάκη που σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έχει τραυματιστεί στην ανταλλαγή πυρών του Σαββάτου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι Στιβακτάκηδες είναι ξαδέρφια των Φραγκαδιάκηδων και τους υποστήριξαν στη συμπλοκή με τον αδερφό του γνωστού να συμμετέχει στο αιματοκύλισμα και να τραυματίζεται χωρίς όμως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το προφίλ του αδερφού του γνωστού μελισσοκόμου που πρωταγωνίστησε στα μπλόκα των αγροτών των 2015 με το πρόσωπο του να γίνεται viral και να φιλοξενείται μέχρι και σε εκπομπές life style, βρίθει αναρτήσεων και φωτογραφιών με κυνηγητικά όπλα και φυσίγγια. Στον 30χρονο του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για ενεργό συμμετοχή στο μακελειό και νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς έχει διαμπερές τραύμα στο πόδι. Μέχρι στιγμής οι δράστες του μακελειού για την ΕΛ.ΑΣ είναι 6. Τα 4 αδέλφια Φ., ο 30χρονος ξάδελφος τους και ο 39χρονος νεκρός από την αντίπαλη οικογένεια.

Κανείς δεν μιλά. Η σιωπή είναι απόλυτη. Ο φόβος κυριαρχεί. «Εδώ τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα», λέει κάτοικος που ζητά να διατηρηθεί η ανωνυμία του. «Ό,τι και να πεις, μπορεί να σε μπλέξει. Καλύτερα να σωπαίνεις». Στα Βορίζια, η ζωή έχει παγώσει. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν σκυφτοί, τα μαγαζιά μένουν κλειστά, και ο ήχος της καμπάνας έχει αντικατασταθεί από το βουητό των περιπολικών. Όλοι ελπίζουν πως αυτός ο κύκλος αίματος θα είναι ο τελευταίος — αλλά κανείς δεν τολμά να το πει δυνατά.

