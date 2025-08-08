Games
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket
Ο διεθνής γκαρντ μίλησε για την πρεμιέρα με την Ιταλία, το κρίσιμο ματς με Ισπανία, τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Εθνική Ομάδα στο Eurobasket 2025, που κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου, και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε έτοιμος για τη νέα προσπάθεια της Εθνικής που υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τις: Γεωργία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο και αναφέρθηκε στον πρώτο στόχο που είναι η κορυφή του ομίλου αλλά και στο μεγάλο του όνειρο που φτάνει έως την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Μίλησε επίσης για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιάννη Μπουρούση, αποκάλυψε την ιστορία πίσω από τον πανηγυρισμό "κόμπρα" και μπήκε σε διλήμματα Κώστας Σλούκας ή Βασίλης Τολιόπουλος και Χριστίνα Βραχάλη ή Λίλα Κουντουριώτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=1XeNAeQHeTI}

