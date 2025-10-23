Αναδεικνύεται σε πολύτιμο σύντροφο παρέχοντας ανεξαρτησία και ασφάλεια στο χειριστή της.

Ένα ξεχωριστό και συγκινητικό βήμα έγινε πραγματικότητα: η μικρή Gas, η σκυλίτσα που η Coral Gas υιοθέτησε το 2023, παραδόθηκε στο χειριστή της, άτομο με προβλήματα όρασης, για να ξεκινήσει επίσημα την αποστολή της ως σκύλος-οδηγός. Η παράδοση έγινε στο Άλσος Κηφισιάς με όλους τους φίλους της “Gas” να παρευρίσκονται εκεί για να γιορτάσουν τη σημαντική αυτή στιγμή.

Έπειτα από το στάδιο εκπαίδευσης, ένα διάστημα γεμάτο αγάπη και φροντίδα, η Gas είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει δράση και να καθοδηγεί τη νέα σύντροφό της με ασφάλεια στους απαιτητικούς δρόμους της Ελλάδας, αποφεύγοντας τα ποικίλα εμπόδια που εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε βήμα, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του/της, προσφέροντάς ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Η Coral Gas, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας και με το μήνυμα «Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος», στήριξε το έργο της Liberty Guide Dogs, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εκπαιδεύει σκύλους-οδηγούς και τους παρέχει χωρίς κόστος σε άτομα με οπτική αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει έμπρακτα στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων με οπτική αναπηρία και προάγει την έννοια της αλληλεγγύης στην κοινωνία.

Ο κ. Παναγιώτης Χαριτόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Coral Gas, δήλωσε σχετικά: «Η παράδοση της Gas στη νέα της σύντροφο είναι μια στιγμή γεμάτη χαρά και συγκίνηση για όλους μας, καθώς κλείνει ένας σημαντικός κύκλος σχεδόν τριών ετών». Και συνέχισε τονίζοντας: «Στην Coral Gas πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας φαίνεται όταν η υποστήριξή μας μετατρέπεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στο έργο της Liberty Guide Dogs και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιάννης Κονδράρος, ιδρυτής της Liberty Guide Dogs ανέφερε «Η στιγμή που η Gas παραδίδεται στη νέα της σύντροφο είναι η ουσία της αποστολής μας: να προσφέρουμε ανεξαρτησία, ασφάλεια και συντροφιά σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Χάρη στη στήριξη της Coral Gas, καταφέραμε να φέρουμε τη χαρά ενός σκύλου-οδηγού στη ζωή ενός ανθρώπου που θα τον συνοδεύει καθημερινά, αλλά και να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στον κόσμο που ονειρευόμαστε — έναν κόσμο πιο φιλικό και προσβάσιμο για όλους».

Η Τζουλιάνα Μπούση, η νέα χειρίστρια της Gas, μοιράστηκε μαζί μας τα εξής: «Η απόκτηση ενός σκύλου-οδηγού είναι ένα ανεκτίμητο δώρο — μια ασφάλεια μεγαλύτερη ακόμα και από τις πιο σημαντικές σχέσεις και συνυπάρξεις. Για να φτάσει κάποιος σε αυτό το στάδιο, να αποτελεί πραγματική ομάδα με τον σκύλο-οδηγό του, χρειάζεται υπομονή, αφοσίωση και πολλή προσπάθεια. Είμαι βαθιά χαρούμενη που το καταφέραμε. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και είναι καθημερινά δίπλα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς!»