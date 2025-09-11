Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Η Κυκλική Οικονομία στον τομέα του ελαιολάδου – το 1ο Εργαστήριο του έργου CIRCOLIVE στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου

Η Κυκλική Οικονομία στον τομέα του ελαιολάδου – το 1ο Εργαστήριο του έργου CIRCOLIVE στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου
Η δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την ενίσχυση δεξιοτήτων για τον ελαιοκομικό τομέα.

Η εταιρεία Βακάκης Α.Ε., θυγατρική της European Profiles Α.Ε., μέλος του Ομίλου Bright, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνουν το 1ο Εργαστήριο Συνδιαμόρφωσης Επιχειρηματικών Μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα της ελαιοκομίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CIRCOLIVE (ERASMUS+). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έργο CIRCOLIVE, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυκλική Οικονομία, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα του ελαιολάδου στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Το εργαστήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα συνεργασίας, προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών και τον κοινό σχεδιασμό λύσεων. Κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αναγκών και δεξιοτήτων του κλάδου, τα ευρήματα σχετικά με τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και οι προτάσεις για την ανάπτυξη ολιστικών μοντέλων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΜμΕ. Επιπλέον, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, με στόχο την καταγραφή απόψεων, προκλήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση και την εφαρμογή των προτεινόμενων μοντέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο δηλώνοντας συμμετοχή στο: https://rb.gy/svry0w.

Η European Profiles Α.Ε. είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με μακρά εμπειρία μέσω της συνεργασίας της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Μέσω της συμμετοχής της στο έργο CIRCOLIVE, η European Profiles Α.Ε. αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση του ελαιοκομικού τομέα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Σοκαριστική έρευνα στη Γαλλία: Ανέλυσαν 22 ελαιόλαδα και βρήκαν σε όλα παράγωγα πετρελαίου

Σοκαριστική έρευνα στη Γαλλία: Ανέλυσαν 22 ελαιόλαδα και βρήκαν σε όλα παράγωγα πετρελαίου

Διεθνή
Νηστεία Σαρακοστής: Η σύγχυση με το λάδι και τις ελιές στα νηστίσιμα πιάτα

Νηστεία Σαρακοστής: Η σύγχυση με το λάδι και τις ελιές στα νηστίσιμα πιάτα

Ελλάδα
Τι θα συμβεί αν αντικαταστήσετε το βούτυρο με ελαιόλαδο

Τι θα συμβεί αν αντικαταστήσετε το βούτυρο με ελαιόλαδο

Υγεία
Ανακαλείται νοθευμένο ελαιόλαδο - Η προειδοποίηση της Γαλλίας

Ανακαλείται νοθευμένο ελαιόλαδο - Η προειδοποίηση της Γαλλίας

Διεθνή

NETWORK

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

healthstat.gr
«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr