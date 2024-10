Αναστατώθηκε η ερευνητική κοινότητα στις ΗΠΑ ακούγοντας ότι ο Τραμπ θα παραδώσει υπηρεσίες υγείας στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία έχει ακραίες απόψεις για τα εμβόλια, για την έρευνα εναντίον ασθενειών και για τη ρύθμιση των φαρμάκων.

Οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημόσια υγεία και τη βιοϊατρική έρευνα εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα όταν ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είπε στους υποστηρικτές του ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε να του δώσει «έλεγχο» στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών (Health and Human Services , HHS), όπως αναφέρει το Science.

Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία, ο οποίος αποχώρησε τον Αύγουστο και στη συνέχεια εντάχθηκε στην καμπάνια του Τραμπ, είπε στους υποστηρικτές του μέσω ενός βίντεο ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ του υποσχέθηκε τον έλεγχο των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας», αναφέροντας το HHS και τις υπο-υπηρεσίες του, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τον FDA, τα NIH κ.ά, καθώς και το USDA (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ) επίσης, όπως ανέφερε το CNN την περασμένη Τρίτη.

Οι δηλώσεις, που έγιναν 8 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, ακολούθησαν την πρόταση του Τραμπ την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκδήλωσης στο Madison Square Garden ότι θα επέτρεπε στον Κένεντι να «το φτάσει μέχρι τρέλας στην υγεία» και στα φάρμακα» (to go “wild on health and the medicines”.

Οι ερευνητές δημόσιας υγείας ανησυχούν, ειδικά δεδομένης της αντίθεσης του Κένεντι στα εμβόλια. «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν που θα ήταν πιο επιζήμιος για την χρήση εμβολίων από τον Κένεντι», δήλωσε στο CNN ο επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα Μάικλ Όστερχολμ.

Ο Κένεντι έχει από καιρό ταυτιστεί με την φήμη ότι τα παιδικά εμβόλια συμβάλλουν στον αυτισμό, παρά τις πολυάριθμες μελέτες που την διαψεύδουν. Το 2017, στις αρχές της προεδρίας του Τραμπ, ο Κένεντι είπε ότι του ζητήθηκε να διευθύνει μια επιτροπή ασφάλειας εμβολίων αλλά αυτό δεν συνέβη. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Κένεντι φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ασκήσει σημαντική επιρροή σε περίπτωση που κερδίσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ ενστερνίστηκε την ατζέντα του Κένεντι: «Κάνε την Αμερική ξανά υγιή», η οποία ζητά, μεταξύ άλλων μέτρων, την απομάκρυνση των υποτιθέμενων επιβλαβών χημικών ουσιών από τα τρόφιμα και από το νερό, καθώς και την απαγόρευση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Ο Κένεντι έχει επίσης σχέδια να αναθεωρήσει τις υπηρεσίες εντός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (Health and Human Services , HHS). Στον FDA, για παράδειγμα, τον οποία κατηγορεί ότι δεν ενέκρινε επίμαχες θεραπείες όπως η ιβερμεκτίνη για την COVID-19, είπε ότι το προσωπικό πρέπει να «αρχίσει να μαζεύει τις βαλίτσες του». Στα NIH, θέλει να μετατοπίσει τη χρηματοδότηση από την έρευνα για μολυσματικές ασθένειες στην έρευνα για χρόνιες ασθένειες. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ήδη συνεργάζεται με το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ για την σύνταξη καταλόγων με πιθανούς υποψηφίους ως επικεφαλής αυτών των υπηρεσιών.

Πολλοί επικριτές του Κένεντι έχουν εκφράσει ανησυχίες. Ο ειδικός εμβολίων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας, Paul Offit, είπε στο CNN ότι ο Κένεντι είναι «αρνητής της επιστήμης». Ακόμη και ο Τζερόμ Άνταμς, ο οποίος ήταν γενικός χειρουργός κατά την προεδρία του Τραμπ, είπε σε μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα ότι εάν ο Κένεντι αποθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλια, «ανησυχεί για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην υγεία, την οικονομία και την ασφάλεια του αμερικανικού έθνους».

Εάν ο Τραμπ κερδίσει και προτείνει επίσημα τον Κένεντι σε μια θέση δημόσιας υγείας που απαιτεί επιβεβαίωση από τη Γερουσία, η έγκριση θα ήταν αβέβαιη, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικάνοι πάρουν τον έλεγχο. Ωστόσο, ένας ειδικός που μίλησε στο Science ανώνυμα είπε ότι η επιβεβαίωση «δεν είναι αδύνατη». Και ακόμη και χωρίς επίσημη εξουσία ο Κένεντι θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή.

«Είμαστε όλοι σε κατάσταση πανικού», πρόσθεσε αυτό το άτομο. «Η ζημιά που μπορεί να γίνει είναι τεράστια. Δεν ξέρω κανέναν που να μην ανησυχεί για αυτό».