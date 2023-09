«Στις αρχές του επόμενου έτους θα μειώσουμε τις εισφορές επιπλέον 1%, τις έχουμε ήδη μειώσει κατά 4% και θέλουμε να φτάσουμε μείωση 5% των εισφορών» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης στο 3ο Thessaloniki Metropolitan Summit με θέμα «FINANCE, GROWTH AND RRF - New employment benefits & Greece’s economy - Fintech and economic growth: moving forward?».

Όπως είπε: «δουλεύουμε πάνω σε ένα σχέδιο, το οποίο θα μας δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να κινηθούμε πιο γρήγορα στο μέλλον προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα, ναι, η Ελλάδα είναι μια φανταστική χώρα για να ζει κάποιος και για εμένα η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος».

Παράλληλα τόνισε: «οι ευρωπαϊκές οικονομίες περνούν μια ύφεση, κινούνται προς μια ύφεση. Ελπίζω να κάνω λάθος αλλά σίγουρα υπάρχει μια επιβράδυνση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα δεν βιώνει κάτι τέτοιο. Ο υπουργός Οικονομικών που είναι στενός φίλος μου, ο κύριος Χατζηδάκης, έχει την ευθύνη και το άγχος να επιταχύνει η οικονομία μας γοργά για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της».

Για αυτό το λόγο διευκρίνισε: «πρέπει λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις μας. Και θα το κάνουμε. Γιατί πιστεύουμε στην πραγματική δύναμη που διαθέτει η χώρα μας».