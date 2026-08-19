Εντομολογικός έλεγχος μετά την καταγραφή λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Καλλιθέα.

Κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Καλλιθέα και ο δήμος ανακοίνωσε ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Ο δήμος Καλλιθέας ενημερώθηκε από τον ΕΟΔΥ για περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. «Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί και κινητοποιηθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, της περιφέρειας Αττικής και οι συναρμόδιοι φορείς δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο:

έχει ξεκινήσει η κατάλληλη σήμανση της περιοχής,

θα πραγματοποιηθεί στοχευμένη εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων επιστημονικών και υγειονομικών αρχών,

η περιφέρεια Αττικής προχωρά στην τοποθέτηση ειδικής παγίδας συλλογής κουνουπιών προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντομολογικός έλεγχος και να αξιολογηθεί η παρουσία και η κυκλοφορία κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή,

θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια και θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες προς τους κατοίκους.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι συστάσεις στους πολίτες

Με αφορμή τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου, ο δήμος Καλλιθέας υπενθυμίζει τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη συνήθη κοινωνική επαφή.

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Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα ή παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία, ενώ σοβαρή νόσηση εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό των περιπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσοχή και τήρηση των μέτρων προστασίας, χωρίς ανησυχία ή πανικό, υπογραμμίζεται.

Οι πολίτες καλούνται:

να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,

να χρησιμοποιούν σήτες σε πόρτες και παράθυρα,

να προτιμούν κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το

σώμα, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,

σώμα, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών, να απομακρύνουν κάθε σημείο με στάσιμο νερό από αυλές, μπαλκόνια, ταράτσες και κήπους,

να αδειάζουν ή να ανανεώνουν τακτικά το νερό σε δοχεία, πιατάκια γλαστρών και άλλα αντικείμενα,

να διατηρούν καθαρές υδρορροές και φρεάτια.

Ιδιαίτερη προσοχή στη συστηματική προστασία από τα κουνούπια συνιστάται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους με χρόνια νοσήματα και με ανοσοκαταστολή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σοβαρότερης νόσησης.

Σε ποιες περιοχές έχουν εντοπιστεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, έως τις 12 Αυγούστου είχαν διαγνωστεί συνολικά 110 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 29 είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έως τώρα έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας από 66 έως 91 ετών.

Πού έχουν εντοπιστεί κρούσματα

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί στη Γλυφάδα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μαζικοί ψεκασμοί στον δήμο Γλυφάδας, για τον περιορισμό και την πρόληψη λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έως τις 12 Αυγούστου είχαν καταγραφεί τρία κρούσματα στην περιοχή.