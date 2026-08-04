Πώς φρουκτόζη «βοηθά» σε μεταστάσεις ειδικά σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών.

Έρευνα του Ινστιτούτου Wistar εντόπισε μία ιδιότυπη σύνδεση μεταξύ της φρουκτόζης και της εξάπλωσης επιθετικού καρκίνου των ωοθηκών.

Τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύθηκαν στο Nature Aging, αναφέρει ότι τα καρκινικά κύτταρα που παραμένουν μετά τη χημειοθεραπεία μπορούν να επικοινωνήσουν με κοντινά καρκινικά κύτταρα και να τα ενεργοποιήσουν ώστε να εξαπλωθούν. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως η φρουκτόζη λειτουργεί ως ένα «χημικό μήνυμα» που απελευθερώνεται από τα επιζώντα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή αποκαλύπτει έναν άγνωστο μέχρι πρότινος τρόπο, με τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα παραμένουν μετά την θεραπεία και ενδεχομένως συμβάλλουν στις μεταστάσεις.

«Ορισμένα καρκινικά κύτταρα που επιβιώνουν από την χημειοθεραπεία δεν διασπώνται περαιτέρω αλλά παραμένουν βιολογικά ενεργά» είπε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Aidan Cole,του Ινστιτούτου Wistar και επικεφαλής της έρευνας.

«Αντίθετα, συνεχίζουν να απελευθερώνουν μόρια που στέλνουν σήματα σε κοντινά κύτταρα. Η έρευνά μας είναι από τις πρώτες που δείχνουν πως ένα θρεπτικό συστατικό, στην συγκεκριμένη περίπτωση η φρουκτόζη, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα από αυτά τα σήματα».

Γιατί συχνά επιστρέφει ο καρκίνος των ωοθηκών

Σχεδόν όλες οι ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών λαμβάνουν χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και η αρχική ανταπόκριση είναι συχνά ισχυρή. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος επανεμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις και συνήθως εξαπλώνεται σε όλη την κοιλιακή κοιλότητα. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως μετάσταση, ευθύνεται για περίπου το 90% των θανάτων από την ασθένεια.

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Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως τα καρκινικά κύτταρα που επιβιώνουν από την χημειοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της υποτροπής απελευθερώνοντας ένα περίπλοκο μείγμα σηματοδοτικών μορίων. Για να διερευνήσουν αυτή την πιθανότητα, ο Cole και οι συνάδελφοί του ανέπτυξαν ένα πείραμα που διαχώρισε τα επιζώντα κύτταρα από τις ουσίες που απελευθέρωσαν.

Πώς λειτουργεί η φρουκτόζη

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως τα επιζώντα καρκινικά κύτταρα παρήγαγαν φρουκτόζη και τη χρησιμοποιούσαν ως σινιάλο που ενθαρρύνει τα παρακείμενα κύτταρα να εξαπλωθούν. Η ομάδα ανακάλυψε ακόμα πως οι υψηλές ποσότητες διατροφικής φρουκτόζης, συγκρίσιμες με τα επίπεδα που υπάρχουν στα ζαχαρούχα ποτά, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την εξάπλωση του καρκίνου ακόμη και όταν δεν έχει χορηγηθεί χημειοθεραπεία. Αυτό το αποτέλεσμα εγείρει την πιθανότητα οι διατροφικές συνήθειες να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο καρκίνος.

Το σημαντικό στην ανακάλυψη αυτή είναι ότι αντίθετα με άλλους παράγοντες, η πρόσληψη φρουκτόζης είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει ο κάθε ασθενής. Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν έχουν ελέγξει ακόμα το κατά πόσο η μείωση της κατανάλωσης φρουκτόζης βελτιώνει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Παρόλα αυτά, ωστόσο, τα ευρήματα τη έρευνας δείχνουν πως τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο του καρκίνου με τρόπους που στο παρελθόν δεν ήταν γνωστοί.

Πώς η φρουκτόζη βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να εξαπλωθούν

Η ομάδα των ερευνητών έλεγξαν στη συνέχεια πώς η φρουκτόζη κάνει τα καρκινικά κύτταρα πιο επιρρεπή στην εξάπλωση. Ανακάλυψαν πως η φρουκτόζη μειώνει την παραγωγή χοληστερόλης εντός των παρακείμενων καρκινικών κυττάρων.

Η χοληστερόλη βοηθά τα κύτταρα να παραμείνουν προσκολλημένα το ένα στο άλλο, λειτουργώντας με απλά λόγια ως ένα είδος βιολογικής κόλλας. Όταν τα επίπεδα χοληστερόλης μειώνονται, αυτοί οι κυτταρικοί δεσμοί αδυνατούν, επιτρέποντας στα καρκινικά κύτταρα να διαχωρίζονται πιο εύκολα και να να μετακινούνται σε άλλες περιοχές. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μεταστάσεις.

Ο μηχανισμός αυτός ενδεχομένως εξηγεί πώς ένα κοινό διατροφικό συστατικό μπορεί να αλλάξει την φυσική συμπεριφορά των καρκινικώνκυττάρων και να ενισχύσει την ικανότητά τους να αποδράσουν και να κάνουν μεταστάσεις.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν πως τα ευρήματά τους δεν είναι λόγος για τους ασθενείς να σταματήσουν να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με στατίνες ή άλλη συνταγογραφούμενη αγωγή, που μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης.

Με πληροφορίες του Science daily