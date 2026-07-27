Εξάμηνη η θητεία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του ΠΙΣ, με παράταση έως τρεις μήνες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης όρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον ΠΙΣ, με επικεφαλής τη Ματίνα Παγώνη και ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι αναμένει να γίνουν «με τάξη» οι εκλογές.

Η θητεία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.

Επίσης, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ξεκινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή μπορεί να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

Γεωργιάδης για ΠΙΣ: «Η μόνη λύση» - Γιατί διορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Παγώνη

Σε ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει πως η νομοθετική πρωτοβουλία για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης ήταν «η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ».

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Δουλειά της προσωρινής διοίκησης θα είναι «να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια», συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.

Σε ανάρτησή του, σημειώνει ότι «τις εκλογές του 2018 δεν επικύρωσε ο τότε υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θεωρώντας τες παράνομες, ενώ οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν από το ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2025» και εκφράζει την ελπίδα ότι «οι γιατροί μας θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω της ανάρτησης επιχειρεί να εξηγήσει τις επιλογές που έκανε για τη συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης. «Επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι διόρισα όσους ήθελα, σας προκαλώ να εξετάσετε μόνοι σας την σύνθεση της. Πρόεδρος είναι η κα Ματίνα Παγώνη, επί σειρά ετών πρώτη σταθερά σε ψήφους μεταξύ των ιατρών και στις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου του 2026. Πρόεδρος δηλαδή είναι κάποια που έχει πρόσφατα εκλεγεί από τους συναδέλφους της με τεράστια πλειοψηφία και που επανεκλέγεται συνεχώς. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της διοικούσης, είναι όλα πρόσφατα και για πολλές θητείες εκλεγμένοι. Άρα το βασικό μου κριτήριο είναι να είναι πρόσωπα που οι ίδιοι οι γιατροί πρόσφατα εξέλεξαν για να τους εκπροσωπούν. Επίσης φρόντισα να μην είναι μόνον από την Αθήνα ή από τους μεγάλους Συλλόγους αλλά κατά το δυνατόν να εκπροσωπείται η επικράτεια», γράφει ο υπουργός Υγείας.

Τέλος, δηλώνει ότι δεν θα εμπλέκεται στις επιμέρους αποφάσεις του ΠΙΣ και πως «απλά αναμένω να γίνουν με τάξη οι εκλογές. Έδωσα πολλές ευκαιρίες να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ τους, δυστυχώς χωρίς την παρέμβαση μου αυτή δεν θα υπήρχε ποτέ λύση».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2081745110685950265}

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του ΠΙΣ

Για το διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Παγώνη Στάματα (Ματίνα), παθολόγος (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής (Πειραιάς)

Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, δερματολόγος (Αμαλιάδα)

Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, ουρολόγος (Κεφαλλονιά)

Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος του Αντωνίου, γυναικολόγος (Καστοριά)

Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος (Θεσσαλονίκη), Καψοκόλης Ιωάννης, καρδιολόγος, (Πειραιάς)

Για το πειθαρχικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, χειρουργός (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, γυναικολόγος (Κάλυμνος)

Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, παθολόγος (Αθήνα), Κουρή Μαρία, ακτινολόγος (Αθήνα), Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ (Πειραιάς)

Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, γενικός ιατρός, (Σάμος), Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ (Αγρίνιο), Ζαφειράτου Σοφία, παθολόγος (Κεφαλλονιά)

Για την εξελεγκτική επιτροπή