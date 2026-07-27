Τα κρούσματα σαλμονέλας στην Αττική έρχονται μετά τα περιστατικά στην Λαμία και την Καστοριά.

Εννέα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας με κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο τα περιστατικά νοσηλεύονται από χθες Κυριακή και αρχικά μεταφέρθηκαν στα Επειγόντα.

Μεταξύ των περιστατικών είναι και δύο παιδιά τα οποία αντιμετωπίστηκαν από τους γιατρούς του νοσοκομείου και δεν χρειάστηκε η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Και οι εννέα ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Η πιθανή κοινή πηγή της μόλυνσης αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

«Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, μαζικά περιστατικά σαλμονέλας εμφανίζονται πλέον και στην Αττική», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει επίσης ότι στην αγορά υπάρχουν ελλιπείς έλεγχοι και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συστηματικές επιθεωρήσεις σε προμηθευτές, αποθήκες, χώρους παρασκευής τροφίμων και καταστήματα εστίασης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπούν νέα μαζικά κρούσματα.