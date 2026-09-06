Από τον ακριβή ορισμό του φιλιού μέχρι ουρητήρια χωρίς πιτσιλιές και 3D printing με προβοσκίδες κουνουπιών, τα φετινά Ig Nobel αποδεικνύουν ότι η επιστήμη μπορεί να είναι ταυτόχρονα παράξενη, διασκεδαστική και απολύτως σοβαρή.

Την περασμένη Πέμπτη η επιστήμη φόρεσε το πιο παράξενο κοστούμι της. Οι νικητές των Ig Nobel Prizes 2026 ανακοινώθηκαν στη Ζυρίχη και, όπως επιβάλλει η παράδοση, δέχθηκαν βροχή από χάρτινα αεροπλανάκια από το κοινό.

Τα βραβεία τιμούν έρευνες που έχουν έναν ιδιαίτερο στόχο: να κάνουν πρώτα το κοινό να γελάσει και στη συνέχεια να το κάνουν να σκεφτεί.

Η φετινή ήταν η 36η τελετή των Ig Nobel και ταυτόχρονα μια ιστορική αλλαγή για τον θεσμό. Μετά από 35 χρόνια στις ΗΠΑ, η τελετή μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη, σε συνεργασία με ιδρύματα το Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΕΤΗ) και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Συνολικά απονεμήθηκαν δέκα νέα Ig Nobel, σε ερευνητές από πολλές χώρες και σε πεδία που δύσκολα θα περίμενε κανείς να βρεθούν στην ίδια λίστα: βιολογία, ιατρική, φυσική, χημεία, τεχνολογία, ειρήνη, οικονομία, εδαφολογία και… όσφρηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το φιλί με επιστημονικό ορισμό

Το Ig Nobel Βιομηχανικής απονεμήθηκε στους Matilda Brindle, Catherine Talbot και Stuart West, οι οποίοι επιχείρησαν κάτι που μοιάζει απλό μέχρι να προσπαθήσει κανείς να το ορίσει επιστημονικά: τι ακριβώς είναι ένα φιλί;

Οι ερευνητές πρότειναν έναν πολύ συγκεκριμένο ορισμό: μια μη επιθετική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους, με κατευθυνόμενη επαφή στόμα με στόμα, κίνηση των χειλιών ή αντίστοιχων στοματικών μερών και χωρίς μεταφορά τροφής.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ορισμός δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους. Η ομάδα εξέτασε συμπεριφορές σε μυρμήγκια, πουλιά, πολικές αρκούδες και ανθρώπους.

Με άλλα λόγια, ακόμη και κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα φιλί μπορεί να γίνει αντικείμενο συγκριτικής βιολογίας.

Το γάλα της κατσαρίδας είναι εκπληκτικά ενεργειακά πυκνό

Το Ig Nobel Χημείας πήγε σε μια διεθνή ομάδα ερευνητών που μελέτησε το γάλα της ζωοτόκου κατσαρίδας Diploptera punctata.

Ναι, σωστά διαβάσατε: γάλα κατσαρίδας.

Το συγκεκριμένο είδος δεν γεννά αυγά όπως οι περισσότερες κατσαρίδες. Είναι ζωοτόκο και παράγει ένα θρεπτικό υλικό για τα μικρά του. Οι ερευνητές μελέτησαν τους πρωτεϊνικούς κρυστάλλους αυτού του υλικού και διαπίστωσαν ότι οι πρωτεΐνες του μπορούν να περιέχουν περίπου τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από αντίστοιχες πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες προτείνουν να αντικαταστήσουμε το γάλα στο πρωινό μας με κατσαρίδες. Η έρευνα αφορά κυρίως τη βιοχημεία και τη δομή αυτών των εξαιρετικά ασυνήθιστων πρωτεϊνικών κρυστάλλων.

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς καλύτερο υλικό για Ig Nobel.

Πώς φυσάμε σωστά τη μύτη μας;

Το Ig Nobel Ιατρικής απονεμήθηκε μετά θάνατον στον Ιάπωνα γιατρό Tokuji Unno, για μια μελέτη του 1977 με τον απολύτως χαρακτηριστικό τίτλο «How to Blow the Nose — An Aerodynamic Study of the Nose Blowing».

Η έρευνα εξέταζε την αεροδυναμική της διαδικασίας με την οποία φυσάμε τη μύτη μας. Πρόκειται για μία από εκείνες τις καθημερινές πράξεις που όλοι κάνουμε, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει από πλευράς φυσικής. Το Ig Nobel, όμως, έχει ακριβώς αυτή την ιδιότητα, να παίρνει κάτι που θεωρούμε αυτονόητο και να ρωτά «ναι, αλλά… πώς λειτουργεί;».

Τι κάνει ένα φίδι να δαγκώσει;

Για το Ig Nobel Βιολογίας, οι ερευνητές João Miguel Alves-Nunes, Adriano Fellone, Selma Maria Almeida-Santos, Carlos Roberto de Medeiros, Ivan Sazima και Otavio Augusto Vuolo Marques προσπάθησαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση που καλύτερα να μην εξετάζει κανείς από υπερβολικά κοντινή απόσταση: «Πότε ακριβώς αποφασίζει ένα δηλητηριώδες φίδι να δαγκώσει;»

Η ομάδα μελέτησε την αμυντική συμπεριφορά φιδιών, εξετάζοντας διαφορετικά σημεία επαφής, θερμοκρασίες και ώρες της ημέρας.

Το αποτέλεσμα είναι μια έρευνα που χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα παράδοξη πειραματική προσέγγιση για να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα φίδι αντιδρά επιθετικά.

Το ουρητήριο που δεν πιτσιλάει

Ένα από τα πιο πρακτικά φετινά βραβεία ήταν εκείνο της Φυσικής.

Οι Randy Hurd, Zhao Pan, Tadd Truscott και Kaveeshan Thurairajah βραβεύτηκαν για τις θεωρητικές και πειραματικές προσπάθειές τους να σχεδιάσουν ένα ουρητήριο χωρίς πιτσιλιές.

Πίσω από το χιούμορ κρύβεται κανονική μηχανική ρευστών και μαθηματικά. Η ομάδα μελέτησε τη συμπεριφορά της ροής και τον τρόπο με τον οποίο η γεωμετρία μιας επιφάνειας μπορεί να περιορίσει τα ανεπιθύμητα σταγονίδια.

3D printing με προβοσκίδα κουνουπιού

Το Ig Nobel Τεχνολογίας πήγε σε μια ομάδα ερευνητών από την Κίνα, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο για μια τεχνική που ονομάζεται «Necroprinting».

Η ιδέα είναι τόσο παράξενη όσο ακούγεται: οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις προβοσκίδες νεκρών κουνουπιών ως εξαιρετικά λεπτά ακροφύσια για 3D printing.

Η προβοσκίδα του κουνουπιού είναι ένα εξαιρετικά μικρό και σύνθετο βιολογικό εργαλείο. Η αξιοποίησή της ως μικροσκοπικού ακροφυσίου ανοίγει μια διαφορετική οπτική για τη χρήση βιολογικών υλικών σε μικροκατασκευές.

Τα μωρά μυρίζουν υπέροχα. Οι έφηβοι όχι τόσο.

Το Ig Nobel Όσφρησης απονεμήθηκε στους Ilona Croy, Tomasz Frackowiak, Thomas Hummel και Agnieszka Sorokowska για μια μελέτη που συγκρίνει το πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς τη μυρωδιά των παιδιών τους σε διαφορετικές ηλικίες.

Το συμπέρασμα είναι σχεδόν καθολικά αναγνωρίσιμο σε όποιον έχει μεγαλώσει παιδιά: τα μωρά μυρίζουν υπέροχα οι έφηβοι όχι τόσο.

Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και εξέτασε την αξιολόγηση της προσωπικής οσμής των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους.

Η εφηβεία, λοιπόν, δεν αλλάζει μόνο τη συμπεριφορά, τη φωνή και τις ορμόνες. Αλλάζει και το πώς μυρίζει ένα παιδί στους γονείς του.

Τα εσώρουχα ως εργαλείο μέτρησης της υγείας του εδάφους

Το Ig Nobel Εδαφολογίας ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας του θεσμού.

Οι Franz Bender, Marcel van der Heijden, Atlant Bieri και Pia Viviani έθαψαν 1.000 πανομοιότυπα ζευγάρια βαμβακερών εσωρούχων σε περισσότερες από 25 χώρες.

Δύο μήνες αργότερα τα ξέθαψαν. Γιατί;

Επειδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα βαμβακερό εσώρουχο μετά από δύο μήνες στο έδαφος μπορεί να αποκαλύψει πόσο δραστήριοι είναι οι μικροοργανισμοί που διασπούν την οργανική ύλη. Όσο περισσότερο έχει αποδομηθεί το ύφασμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη βιολογικής δραστηριότητας στο έδαφος.

Έτσι, ένα εσώρουχο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά απλό και αρκετά θεαματικό εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας του εδάφους.

Ένα βραβείο-μανιτάρι για μια τελετή με… μανιτάρια

Η φετινή τελετή είχε ως θεματική τα FUNGI, δηλαδή τους μύκητες.

Το ίδιο το βραβείο σχεδιάστηκε ειδικά για το 2026 και έχει τη μορφή ενός γιγαντιαίου μανιταριού. Η βάση του μίσχου θυμίζει ανθρώπινο πόδι, ανάμεσα στα δάχτυλα φυτρώνουν μικροσκοπικά μανιτάρια, ενώ ολόκληρη η κατασκευή στηρίζεται σε μια βάση που παραπέμπει σε μπλε τυρί.

Κάθε νικήτρια ομάδα έλαβε επίσης ένα χαρτονόμισμα των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ζιμπάμπουε, μια αναφορά σε παλαιότερο Ig Nobel που είχε απονεμηθεί στον τότε διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας για την έκδοση χαρτονομισμάτων με τεράστιες ονομαστικές αξίες.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τους πραγματικούς νομπελίστες Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michel Mayor και Tim Hunt.

Οι ομιλίες των νικητών ήταν, όπως πάντα, αυστηρά περιορισμένες σε διάρκεια. Την τήρηση των χρονικών ορίων ανέλαβαν τρία άτομα ντυμένα… μπανάνες.

Η τελετή περιλάμβανε επίσης τις περίφημες 24/7 διαλέξεις.

Κορυφαίοι επιστήμονες έπρεπε να εξηγήσουν το αντικείμενό τους πρώτα μέσα σε 24 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, ακόμη πιο δύσκολο, μέσα σε επτά λέξεις.

Η βραδιά περιλάμβανε ακόμη μια νέα όπερα για τους μύκητες, με τη σοπράνο Serafina Giannoni, τον πιανίστα Edward Rushton και τους νομπελίστες ντυμένους ως μανιτάρια.

Και φυσικά, τις χάρτινες σαΐτες.

Τα Ig Nobel φεύγουν από την Αμερική

Για πάνω από τρεις δεκαετίες, ο Μαρκ Άμπραχαμς μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην επιμέλεια του δικού του περιοδικού επιστημονικού χιούμορ Annals of Improbable Research και στη διοργάνωσης των Βραβείων Νόμπελ Ig, μιας ετήσιας τελετής-παρωδίας απονομής βραβείων Νόμπελ που αναγνωρίζει εκείνα τα επιστημονικά επιτεύγματα που «πρώτα κάνουν τους ανθρώπους να γελούν και μετά τους κάνουν να σκέφτονται».

Η μεταφορά της τελετής στην Ευρώπη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα Ig Nobel. Οι πρώτες 35 τελετές, από το 1991 έως το 2025, πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, στο Harvard, στο MIT και στο Boston University.

Από εδώ και πέρα, το σχέδιο είναι η Ζυρίχη να φιλοξενεί την τελετή κάθε δύο χρόνια. Τα ενδιάμεσα, μονά έτη, η εκδήλωση θα μεταφέρεται σε διαφορετική χώρα.

Η επόμενη τελετή, το 2027, θα πραγματοποιηθεί στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Ο Marc Abrahams, ιδρυτής και παρουσιαστής των Ig Nobel, περιέγραψε το νέο μοντέλο ως κάτι που θα μοιάζει, κατά κάποιον τρόπο, με τη Eurovision, σε διαφορετική χώρα κάθε φορά, αλλά με μια σταθερή βάση στη Ζυρίχη. Και έκλεισε τη βραδιά με την παραδοσιακή ευχή:

«Αν δεν κέρδισες απόψε ένα Ig Nobel — και ειδικά αν κέρδισες — καλύτερη τύχη του χρόνου.»