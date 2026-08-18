Μελέτη δείχνει πως τα ζευγάρια που ασκούνται μαζί αναφέρουν καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και χαμηλότερα επίπεδα συζυγικού στρες.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα ένα ακριβό δείπνο, μια μεγάλη ρομαντική χειρονομία ή ακόμη και επίσκεψη σε ειδικό για να βελτιωθεί μια σχέση. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι κάτι πολύ πιο απλό μπορεί να έχει θετική επίδραση: να σηκωθείτε από τον καναπέ και να γυμναστείτε μαζί.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ζευγάρια που ασκούνται μαζί αναφέρουν καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και χαμηλότερα επίπεδα συζυγικού στρες σε σχέση με εκείνα που γυμνάζονται αποκλειστικά ο καθένας μόνος του. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συνέπεια, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Family Relations, βασίστηκε σε δεδομένα από σχεδόν 1.700 νεαρά παντρεμένα ζευγάρια

Οι ερευνητές εξέτασαν τόσο τη σωματική δραστηριότητα που έκαναν οι σύζυγοι ξεχωριστά όσο και εκείνη που έκαναν από κοινού, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο τρόπος με τον οποίο γυμνάζονται συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης τους.

Το αποτέλεσμα ήταν σαφές, η άσκηση συνδέθηκε γενικότερα με πιο υγιείς σχέσεις, όμως τα ζευγάρια που ασκούνταν μαζί εμφάνιζαν πιο θετικά χαρακτηριστικά στη σχέση τους. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η σύνδεση με την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων.

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Ο καθηγητής Jeremy Yorgason από το Brigham Young University, στις ΗΠΑ ένας από τους ερευνητές της μελέτης, εξηγεί στη daily mail ότι η κοινή άσκηση φαίνεται να βοηθά τα ζευγάρια, έστω και σε μικρό αλλά σημαντικό βαθμό, να επιλύουν τις διαφωνίες τους πιο ειρηνικά. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν καλύτερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων όταν γυμνάζονταν μαζί με τον σύντροφό τους.

Και δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς δύο ανθρώπους να κάνουν απαραίτητα την ίδια απαιτητική προπόνηση στο γυμναστήριο. Η δραστηριότητα που συνδέθηκε περισσότερο με τη θετική επίδραση στη σχέση ήταν το περπάτημα ή η πεζοπορία.

Ένας από τους λόγους, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι προσφέρει κάτι που πολλές φορές λείπει από την καθημερινότητα ενός ζευγαριού, ο χρόνος για συζήτηση.

Το περπάτημα ήταν, μάλιστα, η συχνότερα αναφερόμενη μορφή κοινής άσκησης μεταξύ των ζευγαριών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι τα πιθανά οφέλη δεν απαιτούν συνδρομή σε γυμναστήριο, ειδικό εξοπλισμό ή κάποιο περίπλοκο πρόγραμμα προπόνησης. Μια βόλτα με τα πόδια μπορεί να λειτουργήσει ως μια απλή ευκαιρία για τους δύο συντρόφους να περάσουν χρόνο μαζί και να μιλήσουν.

Ακούει ο ένας τον άλλον περισσότερο

Η κοινή άσκηση φάνηκε να συνδέεται επίσης με καλύτερη ακρόαση μεταξύ των συντρόφων. Τα ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί δήλωσαν ότι αισθάνονταν περισσότερο πως ο άλλος τους ακούει, αλλά και πως έχουν την υποστήριξή του.

Ωστόσο, οι ερευνητές σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι η γυμναστική από κοινού δεν αποτελεί κάποιο «μαγικό φάρμακο» για τα προβλήματα μιας σχέσης. Τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση αλλά όχι ότι η άσκηση από μόνη της μπορεί να διορθώσει έναν γάμο που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, παρότι περίπου το 60% των συζύγων στο δείγμα δήλωσαν ότι ασκούνται, μόλις περίπου το 1/3 ασκούνταν μαζί με τους συντρόφους τους. Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι μισοί από όσους γυμνάζονται το κάνουν χωρίς τον/τη σύζυγό τους.

Ο καθηγητής Yorgason σημειώνει ότι η επίδραση της κοινής άσκησης δεν είναι απαραίτητα μεγάλη, αλλά είναι αρκετά σταθερή ώστε οι ερευνητές να θεωρούν ότι επηρεάζει με ουσιαστικό τρόπο τη δυναμική των σχέσεων.

Η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται τελικά όχι μόνο στην ίδια την άσκηση, αλλά στον χρόνο που δημιουργεί για το ζευγάρι. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα ζευγάρια μπορούν να ωφεληθούν από την κοινή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η άσκηση, όμως, προσφέρει έναν συγκεκριμένο και επαναλαμβανόμενο τρόπο ώστε αυτός ο χρόνος να γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Για ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά, εργάζονται πολλές ώρες ή προσπαθούν να συνδυάσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, το να βρεθεί κοινός χρόνος δεν είναι πάντα εύκολο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κοινή άσκηση μπορεί να αποτελέσει μία από τις πολλές υγιεινές συνήθειες που δημιουργούν σταθερές ευκαιρίες σύνδεσης μέσα στην εβδομάδα.

Και ίσως γι' αυτό το περπάτημα έχει τόσο ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να κάνετε την ίδια προπόνηση, να έχετε τον ίδιο ρυθμό ή να κυνηγάτε τους ίδιους στόχους. Αρκεί μια δραστηριότητα που σας βγάζει από την καθημερινή ρουτίνα και σας δίνει λίγο χρόνο να κινηθείτε και, κυρίως, να μιλήσετε ο ένας με τον άλλον.