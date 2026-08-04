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Τα φυλλοβόλα δέντρα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και χαμηλή παραγωγή εύφλεκτων ελαίων θεωρούνται γενικά πιο ανθεκτικά στις φωτιές και τις αντίξοες συνθήκες.

Το καλοκαίρι αποτελεί μία περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες χώρες του πλανήτη δοκιμάζονται από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, αφήνοντας πίσω εκατομμύρια καμμένα στρέμματα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις οικισμούς.

Αν και κανένα φυτό δεν είναι τελείως άκαυστο, η σωστή επιλογή δέντρων και κατάλληλη τοποθέτησή τους κοντά στις οικίες μπορούν να περιορίσουν την ένταση της φωτιάς και να μειώσουν την πιθανότητα εξάπλωσής της προς ένα σπίτι.

Σύμφωνα με οδηγούς πυροπροστασίας και δασοπροστασίας, τα φυλλοβόλα δέντρα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και χαμηλή παραγωγή εύφλεκτων ελαίων θεωρούνται γενικά πιο ανθεκτικά στη θερμότητα και στις καύτρες σε σχέση με πολλά κωνοφόρα ή ιδιαίτερα ρητινώδη είδη, όπως τα πεύκα.

Πώς συμβάλλουν τα πυράντοχα δέντρα στην προστασία μιας κατοικίας

Η σωστή φύτευση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα υπόλοιπα μέτρα πυροπροστασίας.

Τα κατάλληλα δέντρα μπορούν να:

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μειώσουν τη θερμική ακτινοβολία προς το σπίτι,

περιορίσουν την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς,

λειτουργήσουν ως φυσικό φράγμα απέναντι στις καύτρες,

διατηρούν μεγαλύτερη υγρασία στο μικροκλίμα του κήπου,

προσφέρουν σκίαση και χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εξίσου σημαντική με την επιλογή του είδους είναι η σωστή συντήρηση των δέντρων, η απομάκρυνση των ξερών κλαδιών και φύλλων, καθώς και η διατήρηση ασφαλών αποστάσεων από κατοικίες και άλλες φυτεύσεις.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δέντρα

Για έναν πιο ασφαλή κήπο προτείνονται είδη που διαθέτουν:

υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία,

πλατιά και σαρκώδη φύλλα,

μικρή συγκέντρωση ρητινών ή αιθέριων ελαίων,

περιορισμένη παραγωγή ξερής βιομάζας,

αραιότερη και λιγότερο εύφλεκτη κόμη.

Δέντρα που θεωρούνται πιο ανθεκτικά στις πυρκαγιές

Με βάση διεθνείς οδηγούς πυροπροστασίας, ανάμεσα στα είδη που παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα περιλαμβάνονται:

Πλατάνια

Ο πλάτανος θεωρείται μία από τις πιο αξιόλογες επιλογές για την ενίσχυση της πυροπροστασίας ενός κήπου, καθώς διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, πλατιά φύλλα και πυκνή σκίαση, χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και της θερμικής ακτινοβολίας, όταν φυτεύεται και συντηρείται σωστά.

Σφένδαμοι

Οι διάφορες ποικιλίες σφενδάμου, όπως ο κόκκινος σφένδαμος και ο σφένδαμος του Αμούρ, διαθέτουν υψηλή υγρασία στα φύλλα και προσφέρουν εξαιρετική σκίαση κατά τους θερινούς μήνες. Το φθινόπωρο αποκτούν ιδιαίτερα εντυπωσιακά χρώματα.

Ιπποκαστανιά

Η κόκκινη ιπποκαστανιά θεωρείται μία αξιόλογη επιλογή για μεγάλους κήπους, χάρη στο πυκνό φύλλωμα και την εντυπωσιακή ανθοφορία της.

Σημύδα

Ξεχωρίζει για τον λευκό κορμό και το πλούσιο φύλλωμά της. Προτιμά πιο δροσερά περιβάλλοντα και μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή σε περιοχές με επαρκή υγρασία.

Κουτσουπιά

Ένα από τα πιο δημοφιλή καλλωπιστικά δέντρα, με πλούσια ροζ ανθοφορία κάθε άνοιξη και σχετικά καλή συμπεριφορά απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Κρανιά

Εντυπωσιακό μικρό δέντρο με λευκά, κόκκινα ή ροζ άνθη και έντονα φθινοπωρινά χρώματα.

Βελανιδιές

Αρκετά είδη βελανιδιάς εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη φωτιά σε σχέση με άλλα δασικά δέντρα, κυρίως χάρη στον παχύ φλοιό τους και στη δομή του ξύλου τους.

Χαρουπιά και μουριά

Θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλες επιλογές για το μεσογειακό κλίμα και χρησιμοποιούνται συχνά σε έργα αντιπυρικής προστασίας στην Ελλάδα.

Η σωστή φύτευση είναι εξίσου σημαντική

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και ένα πυράντοχο είδος μπορεί να γίνει επικίνδυνο εάν δεν συντηρείται σωστά.

Συστήνεται:

τα δέντρα να απέχουν αρκετά από την κατοικία,

να μην ακουμπούν στέγη ή μπαλκόνια,

να απομακρύνονται συστηματικά τα ξερά φύλλα και κλαδιά,

να διατηρείται καθαρό το έδαφος κάτω από την κόμη,

να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση πολλών δέντρων σε μικρή έκταση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών

Η επιλογή πυράντοχων φυτών δεν αντικαθιστά τα υποχρεωτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπει η νομοθεσία. Αποτελεί, όμως, ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, ιδιαίτερα για κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ένας σωστά σχεδιασμένος κήπος, σε συνδυασμό με τακτική συντήρηση, καθαρισμό της βλάστησης και τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.