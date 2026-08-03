Δέος από την έκλειψη του ηλίου του Αυγούστου.

Αντίστροφη μέτρηση για την έκλειψη του ηλίου 2026, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Πρόκειται για ολική έκλειψη ηλίου που θα καθηλώσει μικρούς και μεγάλους και θα είναι ορατή σε όλο της το μεγαλείο από Γροιλανδία, Ισλανδία βόρεια Ισπανία και Πορτογαλία.

Στη Γροιλανδία μάλιστα η ολικότητα θα διαρκέσει πάνω από δύο λεπτά, ενώ στη βόρεια Ισπανία το φαινόμενο θα είναι αισθητά συντομότερο.

Τι είναι η έκλειψη ηλίου

Έκλειψη ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως από ότι συνήθως. Μπορεί να είναι μερική, ολική ή δακτυλιοειδής.

Κάθε έτος πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εκλείψεις Ηλίου, ενώ ο μέγιστος αριθμός εκλείψεων Ηλίου που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος είναι 5.

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Κατά την ολική έκλειψη ηλίου, το μέγεθος της Σελήνης είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στη σκιά της Σελήνης (στο σχήμα δεξιά, η Γη βρίσκεται στη μαύρη περιοχή).

Κατά την δακτυλιοειδή έκλειψη ο κώνος της σκιάς της Σελήνης δεν ακουμπάει στην επιφάνεια της Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει ένα ηλιακό δαχτυλίδι γύρω από το σκοτεινό σώμα της Σελήνης (μοβ περιοχή). Μια δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη (λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη) είναι πολύ μακριά για να καλύψει πλήρως τον δίσκο του Ήλιου για τους παρατηρητές στη Γη.

Στη μερική έκλειψη ηλίου ο παρατηρητής βλέπει ένα ποσοστό του ήλιου «φαγωμένο» από τη Σελήνη

Σημειώνεται ότι Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης το φαινόμενο θα είναι μερικό. Στο Λονδίνο αναμένεται να καλυφθεί περίπου το 91% του Ήλιου, στο Δουβλίνο περίπου το 94% και στο Παρίσι πάνω από το 92%.

Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι επίσης μερική, αλλά δεν θα είναι ορατή από όλες τις περιοχές της χώρας με τον ίδιο τρόπο. Θα πραγματοποιηθεί πολύ κοντά στην ώρα της δύσης του Ηλίου, ενώ στις δυτικότερες περιοχές της χώρας η εικόνα αναμένεται να είναι καλύτερη.