Από το «μικροσκόπιο» των στελεχών της ΕΛΑΣ πέρασε το διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης , με την Αμαλίας να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πρωθυπουργός παίζει την τελευταία του «ζαριά» έτσι ώστε να σώσει ότι σώζεται, ενόψει των επόμενων εκλογών.

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι συνεχίζουν τον ενδελεχή έλεγχο των κυβερνητικών εξαγγελιών, συγκρίνοντας τις υποσχέσεις που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου με το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε πλήρης εξέλιξη μια επιχείρηση απαξίωσης του επικεφαλής τους.

Επιχείρηση «απαξίωση Τσίπρα»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ολόκληρη την αντιπολίτευση επεφύλαξε ειδική αναφορά μόνο στην Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μην ανέφερε το όνομά του, όμως ήταν ξεκάθαρο για ποιον μιλούσε όταν χρησιμοποίησε τον στίχο από το ντουέτο «Δίδυμα Φεγγάρια», σε μουσική του Μάριου Τόκα και σε στίχους του Κώστα Φασουλά.

Βέβαια, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, την Κυριακή, είπε σαφώς πολλά περισσότερα για τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ. Και οι «βολές» ήταν «ευθείες», αυτή τη φορά – αν και πάλι σημείωσε ότι δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτη. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υποβάλει κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Από τα παραπάνω, στην Αμαλίας αντιλαμβάνονται ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο την Αλέξη Τσίπρα, όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες. Προφανώς, λένε οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, γιατί οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί τον μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες.

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Τελευταία «ζαριά»

Ως προς τα αμιγώς οικονομικά ζητήματα και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το οικονομικό επιτελείο της Συμπαράταξης ισχυρίζεται ότι είναι η παραδοχή μιας χαμένης επταετίας. Επίσης, θεωρούν πως από το βήμα της ΔΕΘ, με τα «πυροτεχνήματα» και τα «καθρεφτάκια» προσπάθησαν να επαναπροσεγγίσουν τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες είχαν οικοδομήσει κοινωνικές συμμαχίες κατά την περίοδο 2019-2023 και οι οποίες του «γυρνούν την πλάτη».

Όπως ανέφερε κορυφαίο στέλεχος της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Dnews . gr , το σύστημα εξουσίας που συσπειρώνεται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έριξε την τελευταία του «ζαριά», ελπίζοντας πως θα καταφέρει να πείσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, να μην του γυρίσουν την πλάτη.

«Κυβέρνησε 7 χρόνια στις καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω.

Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά», σχολίασε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Για τη Συμπαράταξη, το επόμενο στάδιο της αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει, την Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας στα πλαίσια της επίσκεψης του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, την περασμένη Τετάρτη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν πέρασε ούτε απ' έξω από τον χώρο της ΔΕΘ, αλλά πραγματοποίησε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.