Όπως αναφέρει, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν να ασκήσουν κριτική σε βιβλία που περιλαμβάνουν εικόνες και αναφορές σε διαφορετικές σύγχρονες μορφές οικογένειας.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συζήτηση γύρω από τις αναφορές στις σύγχρονες μορφές οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία ασκεί ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ, κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη ότι επιχειρούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε πολιτικές και ιδεολογικές σκοπιμότητες.

Σε ανακοίνωσή της, υπό τον τίτλο «Σκοταδισμός και οπισθοδρόμηση ή να λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια;», η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «πολλαπλό βιβλίο και πολλαπλά προβλήματα για την κυβέρνηση».

Όπως αναφέρει, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν να ασκήσουν κριτική σε βιβλία που περιλαμβάνουν εικόνες και αναφορές σε διαφορετικές σύγχρονες μορφές οικογένειας. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει τον καθορισμό του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων από την επιστημονική κοινότητα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

«Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, τα παιδιά μας δεν πρέπει να μαθαίνουν την αλήθεια, αλλά ό,τι εκφράζει την ιδεολογία, τις προεκλογικές ανάγκες και τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει.

Ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ακόμη ότι με τέτοιες τοποθετήσεις αναπαράγεται ένας λόγος στιγματισμού απέναντι στη σεξουαλική και έμφυλη αυτοδιάθεση και υπονομεύεται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στην ισότιμη κοινωνική αναγνώριση.

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Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ' Γυμνασίου, το οποίο η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει να αποσυρθεί. Όπως σημειώνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέο εγχειρίδιο με «επιστημονικά τεκμηριωμένο» περιεχόμενο, χωρίς έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις και συμβατό με τις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΛΑΣ κατηγορεί παράλληλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ότι έχουν επανειλημμένα αναπαράγει «σεξιστικό λόγο», υποστηρίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση στοχοποιούνται οικογένειες και κυρίως παιδιά που μεγαλώνουν σε διαφορετικές οικογενειακές μορφές.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά προς τον πρωθυπουργό: «Να τους χαίρεστε κύριε Μητσοτάκη. Μη διστάσετε να τους επιβραβεύσετε κιόλας», αναφέρει, αποδίδοντας τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε εσωκομματικές σκοπιμότητες και σε προσπάθεια εκλογικής απεύθυνσης προς τα δεξιότερα της ΝΔ.

Κλείνοντας, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι ένα «σύγχρονο δημοκρατικό και ευρωπαϊκό κράτος» οφείλει να εγγυάται ότι το σχολείο παρουσιάζει στα παιδιά την κοινωνική πραγματικότητα χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

«Εκτός αν η ΝΔ θέλει να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά μας θα διδάσκονται επίσης ότι η Γη είναι επίπεδη ή ότι δεν υπήρχε ο Δαρβίνος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ

«Σκοταδισμός και οπισθοδρόμηση ή να λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια;

Πολλαπλό βιβλίο και πολλαπλά προβλήματα για την κυβέρνηση

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης επιλέγουν να ρίξουν στην πυρά βιβλία που συμπεριλαμβάνουν εικόνες και αναφορές σε όλες τις σύγχρονες μορφές οικογένειας υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων δεν πρέπει να καθορίζεται από επιστήμονες αλλά σύμφωνα με τις ιδεολογικές επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, τα παιδιά μας δεν πρέπει να μαθαίνουν την αλήθεια, αλλά ό,τι εκφράζει την ιδεολογία, τις προεκλογικές ανάγκες και τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας.

Αναπαράγεται έτσι και νομιμοποιείται ένας λόγος στιγματισμού απέναντι στη σεξουαλική και έμφυλη αυτοδιάθεση, και υπονομεύεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στον αυτοπροσδιορισμό και στην ισότιμη κοινωνική αναγνώριση. Ταυτίζονται προφανώς τα στελέχη της κυβέρνησης με το περιεχόμενο του μοναδικού (και όχι πολλαπλού) βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου με τις αναχρονιστικές σεξιστικές συμβουλές προς τους νέους και τις νέες, το οποίο η ΕΛ.Α.Σ. έχει ζητήσει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από νέο εγχειρίδιο, με περιεχόμενο επιστημονικά τεκμηριωμένο, απαλλαγμένο από έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις και συμβατό με τις αρχές της έμφυλης ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιας δημοκρατικής και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Δεν μας εκπλήσσουν, καθώς συστηματικά και κατ’ επανάληψη μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, αναπαράγουν συστηματικά έναν σεξιστικό λόγο, ο οποίος συμβάλλει στην αναπαραγωγή στερεοτύπων και σχέσεων ανισότητας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως στοχοποιούν συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους και, κυρίως, τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε διαφορετικές οικογενειακές μορφές, επιχειρώντας να καταστήσουν την κοινωνική τους πραγματικότητα αόρατη.

Να τους χαίρεστε κύριε Μητσοτάκη. Μη διστάσετε να τους επιβραβεύσετε κιόλας για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουν στην προσπάθεια επίλυσης των εσωκομματικών προβλημάτων σας και απεύθυνσης προς την ακροδεξιά εκλογική σας πελατεία. Ακόμα και αν στον βωμό των προεκλογικών αναγκών της Νέας Δημοκρατίας θυσιάζεται η επιστημονική εγκυρότητα των σχολικών βιβλίων.

Για την ΕΛ.ΑΣ. ένα σύγχρονο δημοκρατικό και ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να εγγυάται ότι στα σχολεία λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια και δεν διαστρεβλώνουμε την κοινωνική πραγματικότητα λόγω των ιδεολογικών προτιμήσεων ή των προεκλογικών και εσωκομματικών προβλημάτων της εκάστοτε κυβέρνησης. Εκτός αν η ΝΔ θέλει να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά μας θα διδάσκονται επίσης ότι η γη είναι επίπεδη, ή ότι δεν υπήρχε ο Δαρβίνος εάν έτσι αποφασίσει ο εκάστοτε υπουργός, ή η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία!».