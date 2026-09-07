Έκοψε την κουβέντα για άλλον πρωθυπουργό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου -που συνοδεύει τις οικονομικές εξαγγελίες στην ΔΕΘ -είπε πολλά για το τι θα πράξει αν κερδίσει ξανά την αυτοδυναμία και κυβερνήσει ο ίδιος για τρίτη τετραετία. Δεν είπε, ωστόσο, τι θα πράξει αν δεν τα καταφέρει.

Έκλεισε όλες τις «πόρτες » για την επόμενη των εκλογών

Αναρωτήθηκε απλώς αν «θα είναι καλύτερα για τη χώρα να οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση». Πέραν αυτού , όμως, ο πρωθυπουργός δεν έκανε σοφότερους τους πολίτες. Αφού έκλεισε όλες τις «πόρτες» για την επόμενη μέρα - πλην της αυτοδυναμίας- αλλά δεν «άνοιξε» καμμιά άλλη.

Πρώτα έκλεισε την πόρτα -εκ του ασφαλούς -σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απαντήσει επανηλειμμένα αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Δεν απάντησε τι θα κάνει αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28%

Έκλεισε, επίσης, την πόρτα στον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης». Και κυρίως δεν απάντησε στην ερώτηση του Alpha για πώς θα κινηθεί ο ίδιος αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το ποσοστό του 28%.

Με δεδομένο ότι το σενάριο είναι υπαρκτό - στο βαθμό που η ΝΔ δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή κινείται στο φάσμα του 28%- λίγο πάνω λίγο κάτω- η αποφυγή της απάντησης εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη μπορεί κάλλιστα να ερμηνευτεί ως δείγμα αμηχανίας.

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Έκοψε την κουβέντα για άλλον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός άλλωστε δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σχηματισμού Συμμαχικής κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία αλλά με άλλον πρωθυπουργό. «Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Αν έχουμε άλλες εξελίξεις ρωτήστε με και πάλι τότε» απάντησε και έκοψε κάθε άλλη συζήτηση.

Το μόνο σενάριο που «έκαψε» με πειθώ ο πρωθυπουργός είναι αυτό των πρόωρων εκλογών.

Τι είπε για τους «πρώην»

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαξιώσει το υπό ίδρυση, του Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «πρέπει να σκεφτεί την υστεροφημία του». Αντίθετα για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους κράτησε ανοιχτό τον «δίαυλο» με τον Κώστα Καραμανλή. «Έχουμε καλή προσωπική σχέση» τόνισε ενώ είναι γνωστό ότι οι δύο άντρες δεν ανταλλάσσουν ούτε Χρόνια Πολλά .

«Αναχώματα» για τα μέτρα της αντιπολίτευσης

Σε μία προσπάθεια να ανακόψει την δυναμική τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη -ως προς τις εναλλακτικές οικονομικές προτάσεις που έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν στο πλαίσιο της ΔΕΘ- ο πρωθυπουργός επιχείρησε να περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Όποιος λέει το αντίθετο δουλεύει ψιλό γαζί τη χώρα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Αν δώσουμε περισσότερα χρήματα σήμερα θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα λιτότητας αργότερα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα «λάθη»

Δύο παραδοχές έκανε ο πρωθυπουργός. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. «Δεν έχω αυταπάτες. Κανένα πρόγραμμα στήριξης δε λύνει το πρόβλημα» δήλωσε. Δεύτερον παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη. Με πιο χαρακτηριστικό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας (που δεν λειτούργησε ποτέ) ενώ εμφανίστηκε μη ικανοποιημένος από τους κυβερνητικούς ρυθμούς.

Ωστόσο και αυτά τα λάθη τα προσπέρασε γρήγορα ο πρωθυπουργός με τη φράση: «Άλλο η αυτοκριτική κι άλλο το μαστίγωμα».

«Πολιτικές αυταπάτες»

Πολύ μικρές αναφορές έκανε ο πρωθυπουργός στους πολιτικούς του αντιπάλους. Κυρίως προς τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και για τους δύο περιορίστηκε απλά στην διαπίστωση ότι «και οι δύο διαγκωνίζονται για προγράμματα που παραπέμπουν σε πολιτικές αυταπάτες».

Αποκήρυξε την woke ατζέντα

Σε ό,τι αφορά την woke ατζέντα, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να την αποκηρύξει. «Δεν υπάρχει walk ατζέντα στην Ελλάδα» είπε. Ακόμη και τον γάμο τον ομόφυλων ζευγαριών, που ψήφισε η δική του κυβέρνηση, επιχείρησε να τον υποβαθμίσει. Προφανώς μετά την εκλογική καθίζηση που προκάλεσε στα δεξιά πλευρά της Ν.Δ στις ευρωεκλογές του 2024. Και εν’ όψει της δημιουργίας νέου δεξιού κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.

Που μπορεί να κοστίσει κρίσιμα εκλογικά ποσοστά που έχει ανάγκη η ΝΔ ώστε να καταφέρει να μείνει στο «παιχνίδι» προκηρύσσοντας β’ κάλπες.