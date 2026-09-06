Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΚΚΕ στις αμυντικές δαπάνες και στα εξοπλιστικά προγράμματα, με αφορμή τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ασκεί το ΚΚΕ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε για σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς άξονες μιας «αντιλαϊκής πολιτικής», η οποία, σύμφωνα με το κόμμα, δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι μέσα από τις απαντήσεις του ο πρωθυπουργός ουσιαστικά παραδέχθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΚΚΕ στις αμυντικές δαπάνες και στα εξοπλιστικά προγράμματα, με αφορμή τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η διάθεση άνω του 3% του ΑΕΠ για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, καθώς και προγράμματα όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα», έχουν επιπτώσεις στους διαθέσιμους πόρους για την κοινωνική πολιτική.

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Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η συγκεκριμένη επιλογή «μεταφράζεται σε ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η παιδεία, η υγεία κ.ά.», ενώ στην ίδια ανακοίνωση το Ισραήλ χαρακτηρίζεται «κράτος - δολοφόνος».

Το Γραφείο Τύπου του κόμματος σχολιάζει επίσης τις επανειλημμένες αναφορές του πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Όπως αναφέρει, μπορεί για τον κ. Μητσοτάκη να είναι «βολικές οι συγκρίσεις με το αμαρτωλό παρελθόν και παρόν του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα», ωστόσο υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις μοιράζονται «κοινή στρατηγική».

Κατά το ΚΚΕ, το βασικό κριτήριο για τους πολίτες δεν πρέπει να είναι η σύγκριση μεταξύ προηγούμενων και σημερινών κυβερνήσεων, αλλά οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση της ζωής τους με βάση τη σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής.

«Ο λαός χρειάζεται να συγκρίνει τη ζωή του με το τι μπορεί να απολαμβάνει σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το οποίο οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου τού στερούν», σημειώνει.

Κλείνοντας, το ΚΚΕ καλεί τους πολίτες να θέσουν στο επίκεντρο τις ανάγκες τους και να ακολουθήσουν, όπως αναφέρει, τον δρόμο της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική.

«Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της σταθερότητας υπέρ του λαού και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στον δρόμο της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική και με τους κάθε λογής εκφραστές της και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ», καταλήγει το σχόλιο του Γραφείου Τύπου.