Αναλυτικά όσα επισημαίνονται σε σχετική ανάρτηση.

Την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με συγκεκριμένα έργα αλλά και έναν μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, θέτει στο επίκεντρο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρουσιάζοντας τη δική της πρόταση για την επόμενη ημέρα της οικονομίας.

Κεντρικός πυλώνας της πρότασης είναι η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την πρόταση, θα συγκεντρωθούν πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισ. ευρώ. Με την αξιοποίηση μόχλευσης, η συνολική επενδυτική δύναμη του μηχανισμού εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στόχος δεν είναι απλώς η διοχέτευση πόρων στην οικονομία, αλλά η δημιουργία ενός σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα στηρίξει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αναλυτικά:

«Καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Παραγωγικό Μετασχηματισμό με έργα και σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης.

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Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης δημιουργούμε 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και, με μόχλευση, επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισ. στην τετραετία.

Η κυβέρνηση δεν κατέθεσε κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της οικονομίας.

Για το τι θα διαδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας.

Εκείνοι υπόσχονται, εμείς σχεδιάζουμε».

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