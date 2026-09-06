Στο συλλαλητήριο συμμετείχε δυναμικά και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τα δικαιώματα και το μέλλον της νέας γενιάς.

Δυναμικό «παρών» έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό των εργαζομένων και της κοινωνίας που αντιδρούν στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Την ώρα που η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα, η εργασιακή ανασφάλεια εντείνεται και η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για αξιοπρεπείς μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων, απέναντι σε μια κυβέρνηση που διευρύνει τις ανισότητες και αφήνει την κοινωνική πλειοψηφία να πληρώνει το κόστος των επιλογών της.

Στο συλλαλητήριο, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδωσαν το «παρών» η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου, ο Γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς, οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, η βουλεύτρια Εύβοιας Θεοδώρα Ακριώτου, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής Λάρισας Γιάννης Καριπίδης, ο οργανωτικός γραμματέας Γιάννης Μπουλέκος, ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης, η υπεύθυνη της περιφερειακής επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Τοπαλίδου καθώς και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Νωρίτερα, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε συναντήσεις στα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ και την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα για τη Θεσσαλονίκη και τις προτάσεις του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και η σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων στις αποφάσεις που αφορούν την πόλη.