Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Όχι» στη μείωση ΦΠΑ - Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, «καρφιά» και σε Σαμαρά

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσο αφορά τη μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι μια οριζόντια μείωσή του δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να περάσει αντίστοιχη μείωση στο ράφι. «Η συζήτηση για τον ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι μόνο το 20% της μείωσης του ΦΠΑ καταλήγει στη μείωση των τιμών», ανέφερε.
«Και κάτι ακόμα. Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους μη προνομιούχους», είπε για να προσθέσει: «Δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που τον έχουν περισσότερο ανάγκη».
Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. «Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο κ.Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».
Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».
Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Α. Σαμαρά
Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ο πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.
«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.
Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.
«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.
Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».
Να θυμίσουμε, ότι το βράδυ του Σαββάτου 6/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΔΕΘ ανακοίνωσε το πακέτο παροχών - ύψους 2,2 δισ. για το ‘27 - ως πρώτο δείγμα των προθέσεων του. Πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν γυρίσει την πλάτη στη ΝΔ και βρίσκονται στο φάσμα των αναποφάσιστων. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους μέχρι τους αγρότες τις νέες οικογένειες τους δημόσιους υπαλλήλους τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Ταυτόχρονα έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλεια της εν μέσω διεθνών κυματισμών».
Για την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός είπε ότι «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: "Ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω"».
Σε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κάλπη είπε το εξής: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει το μήνυμα. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους».
LIVE
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Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη14:49:26
Μετά από 2 ώρες και 55 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Μητσοτάκης: «Έχουμε ζητήματα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία»14:45:01
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Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων»14:44:10
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Μητσοτάκης: «Από το gov.gr θα δείτε σε πραγματικό χρόνο που είναι κάθε τρένο - Είναι μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας»14:43:27
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Predator: Ο Κ. Μητσοτάκης δεν διαβεβαίωσε ότι δεν το προμηθεύτηκε κρατική αρχή14:42:23
Χωρίς σαφή απάντηση άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ερώτημα εάν κάποια κρατική αρχή έχει προμηθευτεί το λογισμικό παρακολούθησης Predator, καθώς, παρότι στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη κλήθηκε ευθέως να διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρξε τέτοια προμήθεια, δεν προχώρησε σε σχετική διάψευση.
Το ζήτημα έθεσε η δημοσιογράφος της «Εφημερίδας των Συντακτών» Γεωργία Σάκουλα, η οποία αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς του πρωτόδικα καταδικασμένου Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator πωλούνταν μόνο σε κρατικές υπηρεσίες.
Με δεδομένη, όπως επισήμανε, την υπαγωγή της ΕΥΠ στην εποπτεία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο του «επιτελικού κράτους», η δημοσιογράφος απηύθυνε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα συγκεκριμένο ερώτημα:
«Εσείς, σαν Πρωθυπουργός, είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό;»
Ο πρωθυπουργός δεν απάντησε ευθέως εάν μπορεί να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση. Επέλεξε, αντίθετα, να αναφερθεί στην πρωτόδικη καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί του.
«Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρέπεμψε παράλληλα στις προηγούμενες τοποθετήσεις του για την υπόθεση των υποκλοπών, υπενθυμίζοντας ότι αυτή ήρθε στην επιφάνεια το καλοκαίρι του 2022 και σημειώνοντας ότι έχει απαντήσει επανειλημμένα για το θέμα στο Κοινοβούλιο.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη «και σε ανώτατο βαθμό» ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, ενώ αναφέρθηκε και στην εκκρεμή διαδικασία σε δεύτερο βαθμό για τις καταδίκες τεσσάρων προσώπων.
«Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών», κατέληξε.
Ωστόσο, από την απάντησή του έμεινε εκτός το συγκεκριμένο σκέλος της ερώτησης που του τέθηκε: εάν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι καμία κρατική αρχή δεν έχει προμηθευτεί το Predator.
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Παρέμβαση Ριζοσπάστη: «Ελπίζω να μην μας αποκλείσετε για τέταρτη χρονιά»14:41:05
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl87c0807a2x?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης για τον ελληνικό σιδηρόδρομο: Ως προς την τηλεδιοίκηση πετύχαμε το χρονοδιάγραμμα14:39:27
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl879s9mznsx?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Παραλάβαμε πολιτική προστασία που στεγαζόταν σε ένα γραφείο που θα ήταν το πρώτο που θα έπεφτε σε περίπτωση σεισμού14:34:44
«Αν πιστεύει κάποιος ότι δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές, έρχεται από άλλο πλανήτη. Έχουμε κάνει άλματα στην Πολιτική Προστασία.
Φέτος ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων θα είναι σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει επενδύσεις. Έχουμε χρησιμοποιήσει πόρους για ελικόπτερα. Έχουμε ψηφιακά συστήματα και θερμικές κάμερες. Δυστυχώς έχουμε τραγωδίες και είναι το χειρότερο απ' όλα. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Τα βλέπουν οι πολίτες. Δυστυχώς υπάρχουν και μεγάλες φωτιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl876zbajfoh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η φωτιά στη Χαλκιδική είχε τα χαρακτηριστικά της φωτιάς στο Μάτι. Όποιοι βρέθηκαν εκεί, είπαν ότι ήταν υποδειγματική η διαχείριση. Θα τα βρει και η επόμενη κυβέρνηση. Παραλάβαμε πολιτική προστασία που στεγαζόταν σε ένα γραφείο που θα ήταν το πρώτο που θα έπεφτε σε περίπτωση σεισμού. Εμείς θα αφήσουμε έργο».
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Μητσοτάκης: «Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές αλλά πόσες θα έχουμε»14:32:14
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Μητσοτάκης: Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια που έχω θέσει14:28:34
«Όσο η πολιτική αποδίδει, θα μοιραζόμαστε το μέρισμα. Το πακέτο δεν ήταν προεκλογικό Άστοχη η σύγκριση με το 2003. Το ΠΑΣΟΚ ήταν από το 2001 πίσω στις μετρήσεις. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πολιτικό σκηνικό σήμερα. Η σύγκριση είναι άστοχη» είπε ο πρωθυπουργός.
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Μητσοτάκης για Μπένο: Τον σέβομαι, αλλά δεν έχει δίκιο - Προχωράνε τα έργα14:26:52
«Σέβομαι τον Σταύρο Μπένο. Βοήθησε στη Βόρεια Εύβοια και τη Θράκη, αλλά δεν έχει δίκιο. Ξέρετε αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη. Ο νότιος Έβρος έχει μεγάλη δυναμική. Υλοποιούμε ότι έχουμε δεσμευτεί.
Στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Να σταθούμε στην ουσία των παρεμβάσεων. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, να τις επισημαίνομουμε, αλλά γενικά είμαστε συνεπείς».
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Μητσοτάκης: Έτσι θα στηριχτεί η ανάπτυξη χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης την ερχόμενη τετραετία14:26:16
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl86x4lt3s9l?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: «Θα υπάρξει ένα νέο ΕΣΠΑ και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική»14:23:24
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Μητσοτάκης: «Οι παραβατικές συμπεριφορές και το έγκλημα είναι στη φύση του ανθρώπου»14:17:52
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Μητσοτάκης: «Θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα»14:16:30
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Μητσοτάκης: «Η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες αλλά από τουρίστες»14:14:03
Την ανάγκη ειδικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, αλλά και τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αύξηση των αφίξεων και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αποτροπής. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει συνολική στροφή στον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, μέσω της σταθερής θέσης της για την προστασία των συνόρων, συνέβαλε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής.
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Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κρήτη, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες, όπως είπε, απαιτούν ειδική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης, ώστε οι βάρκες με μετανάστες να επιστρέφουν από εκεί, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια γίνεται «με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία». Όπως υπογράμμισε, «οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιστροφές προς την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό περιορίστηκαν οι Αιγύπτιοι που ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες». Παράλληλα, ωστόσο, αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας και στο Ηράκλειο. «Χρειαζόμαστε υποδομές, θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, αυτό επιτάσσει η κοινή λογική», ανέφερε, καλώντας παράλληλα να ξεπεραστούν, όπως είπε, «οι παιδιάστικες αντιδράσεις». Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι πρόκειται για δομή προσωρινής φιλοξενίας, σημειώνοντας ότι έχει δώσει σαφή οδηγία προς το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίησή της.
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Μητσοτάκης: «Ο Τ. Ντίλιαν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την αθώωσή του»14:10:48
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«Έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
«Θα ξαναπώ ότι αυτή η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια πριν από τέσσερα χρόνια, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο, όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες αλλά και αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εκκρεμότητα που πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό για τις καταδίκες τεσσάρων προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα».
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Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου: Ποιος είναι ο κριτής, η αντιπολίτευση ή ΕΕ;14:10:10
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Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, όμως έχουν γίνει βελτιώσεις14:05:53
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το κράτος δικαίου απάντησε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ως εξής: «Αυτή είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκδίδει κάθε χρόνο. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμαστε.
Ποιος είναι ο κριτής; Η αντιπολίτευση ή η ΕΕ; Ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Έχουν γίνει σημαντικότατες βελτιώσεις».
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Μητσοτάκης: «Προσωπικός στόχος τα ποσοστά μας στην Α' Θεσσαλονίκη να είναι υψηλά»14:05:22
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Μητσοτάκης: «Δεν ξέρω ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής»14:01:39
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Το μήνυμα Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση14:00:43
«Η επιτυχία μίας αναθεώρησης κρίνεται από τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι δύσκολο αν δεν μπει ζεστά, πώς θα προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ θα καταψήφιζε τη δική του πρόταση. Πρέπει να βρούμε συναίνεση.
Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε σε όλα "όχι". Στην επόμενη Βουλή πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ θα έχουν 180 βουλευτές. Έχει καλλιεργηθεί ότι λέει η κυβέρνηση είναι κακό. Στη Συνταγματική Αναθεώρηση καθίσταται πιο δύσκολη».
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Μητσοτάκης: «Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων»13:55:21
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Μητσοτάκης: «Θέμα λίγων μηνών να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πόντισης του καλωδίου»13:54:08
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Μητσοτάκης: Το δημογραφικό δεν είναι ζήτημα μόνο οικονομικό13:51:15
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Μητσοτάκης: «Υπάρχουν προβλήματα στην Υγεία, αλλά η παρέμβαση στο ΕΣΥ είναι τεράστια»13:50:39
«Θέλω να τονίσω ότι η επένδυση στις υποδομές του ΕΣΥ έχει τεράστια σημασία. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση. Δεν αφορά μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους εργαζόμενους. Με το βραχιολάκι έχουμε μειώσει τις αναμονές. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει κάποιος αυτή την παρέμβαση.
Ας αναγνωρίσουμε την πρόοδο στις υποδομές με θάρρος με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς στην Περιφέρεια. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά δεν υπάρχουν. Έχουμε ενισχύσει το εισόδημα των γιατρών. Έχουμε προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά η παρέμβαση στο ΕΣΥ είναι τεράστια. Και στο κομμάτι της πρόληψης, που πρέπει να επενδύουμε.
Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η αντιπολίτευση. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, αλλά ας αναγνωρίσουμε την πρόοδο. Η Υγεία έχει προβλήματα, αλλά η εικόνα των ασθενών είναι καλυτερη».
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Μητσοτάκης: Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση13:45:40
Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Σαμαρά και το τι γίνεται με τη συνεχή απομάκρυνση του Κώστα Καραμανλή που δεν ήταν καν παρών στη χθεσινή ομιλία καθώς και σε δεύτερη, για τις ενέργειες που γίνονται για τη μείωση του κόστους ενέργειας, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης.
«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».
Περνώντας στο δεύτερο θέμα είπε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειωθεί το κόστος ενέργειας ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Είπε: «Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα: θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε γιατί κι άλλοι μπορεί να το έχουν πει αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες μόνο αλλά να εξηγείς πώς θα το κάνεις».
Εξήγησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι σε εθνικό επίπεδο να έχουμε περισσότερες ΑΠΕ και να έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις ενώ σε ευρωπαϊκό, είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. «Σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση γιατί πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου ενώ και η ενεργοβόρος ειδικά βιομηχανία μας, γνωρίζει ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμη περισσότερο».
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Μητσοτάκης για Πρωτογενή Τομέα: «Προτεραιότητα για την επόμενη 4ετία και προσωπικό στοίχημα δικό μου»13:41:53
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85z05a3q1t?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: «Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το Δημόσιο, λυπάμαι αλλά αυτή συνταγή έχει αποτύχει»13:37:54
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85vp2k6pkp?integrationId=40599y14juihe6ly}
«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της στέγασης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Όπως είπε το πρόβλημα της στέγης «γίνεται πανευρωπαϊκό», τόνισε πως «έχουν στηριχθεί πολύ οι ιδιοκτήτες από αυτή την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την ενδιάμεση κλίμακα στα ενοίκια» και υπογράμμισε πως «υπάρχει ακόμη μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων».
«Έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα».
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Μητσοτάκης: «Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%»13:34:03
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85rwqlz4vd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη»13:32:49
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85rxus3n41?integrationId=40599y14juihe6ly}
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ΠΑΟΚ - Άρης - Ηρακλής: Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις υποδομές13:31:57
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85t6x81qyh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: «Κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος»13:20:36
«Κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τα δημόσια πανεπιστήμια, που δείχνουν μία εξωστρέφια.
Μετρήστε τους φοιτητές που έρχονται εδώ να σπουδάσουν. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής. Έχουμε κινητοποίησει πόρους για την χρηματοδότηση των κρατικών πανεπιστημίων. Να δώσουμε στους φοιτητές καθαρές και ασφαλείς εστίες.
Να χτίσουμε και καινούργιες. Θέλουμε να μένουν οι φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο. Το γεγονός ότι μεγάλα πανεπιστήμια έρχονται και επενδύουν στη χώρα, είναι μόνο θετικό. Δώσαμε στα δημόσια πανεπιστήμια τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους και γίνονται τόσα ενδιαφέροντα πράγματα».
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Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν έχει απειλή από την ακροδεξιά»13:18:05
«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, είναι οικονομικά φιλελεύθερη. Είναι μία δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη και κοινωνικά.
Έχετε δίκιο να λέτε ότι γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Έχουμε αρκετά κατακερματισμένα κόμματα, αλλά δεν φαίνεται να είναι απειλή. Από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει δικαίωμα με το μεταναστευτικό. Τώρα έχουμε 300 μετανάστες και όχι 30.000, γιατί δείξαμε υπευθυνότητα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85iqo8ziy1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η Ελλάδα, σε αντίθεση με αρκετές χώρες, δεν έχει απειλή από την ακροδεξιά. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Φέραμε στη ΝΔ πολίτες που δεν την είχα ψηφίσει ποτέ. Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να μπούμε σε αντιπαράθεση με κόμματα σε πράγματα που εξυπηρετούν τη στενή τους ατζέντα».
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Μητσοτάκης: Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να γίνει ροζ ΕΛ.Α.Σ13:16:22
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85fjxc2c6p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: «Πίσω από τον ν.Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές»13:15:41
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85f3ylkwwh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων13:12:03
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85cof8sfex?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ: «Κάνουν πολιτική ως ένα μνημόσυνο του παρελθόντος, κοιτάνε μόνο προς τα πίσω»13:11:24
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85aji7ghll?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο13:09:55
«Ο προϋπολογισμός μας δεν αντέχει τόσο την 13η σύνταξη όσο και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο» ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε πως κλέβουμε πράγματα. Βέβαια το ίδιο λέει και για την ΕΛΑΣ».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85e203s5bl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Υπάρχουν όρια που αν τα ξεπεράσουμε, θα οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας13:06:54
«Για πολλές δεκαετίες, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν, υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι και η χώρα χρεωκόπησε. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Υπάρχουν όρια που αν τα ξεπεράσουμε, θα οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα γίνει. Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε. Αυτή η πολιτική μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Αν κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας είπα τι συνέβη. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας. Θα πρέπει να τα περνάμε στην επόμενη γενιά;
Την δεκαετία του '80 το χρέος πήγαινε προς μία κατεύθυνση. Είδα τις γιορτές με τραγούδια, χορούς και τρακτέρ στην Κρήτη. Ας αναλογιστούν τι πρέπει να κάνουν. Να μην ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενες δεκαετίας».
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Μητσοτάκης: «Έχω ήσυχη τη συνείδησή για το πώς έχω προστατεύσει τη χώρα δημοσιονομικά»13:02:45
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl853wuaj9eh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα13:01:49
Τη δική του απάντηση για το περιεχόμενο σχολικών βιβλίων έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ κάλεσε άπαντες να μην ψάχνουν αιτίες για διχασμό.
«Ήρθε στο προσκήνιο το θέμα των σχολικών βιβλίων, επαναφέροντας την ίδια κριτική. Προσπαθούμε να εφεύρουμε αιτίες διχασμού.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85908fdqax?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα βιβλία δεν τα γράφει η υπουργός. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα θα το διορθώσουμε. Δεν υπάρχει woke ατζέντα. Γνωρίζω τι σημαίνει. Έγιναν υπερβολές στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Αν κάποιος την υπερασπίζεται, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση» τόνισε.
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Μητσοτάκης: «Ένα μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες και προσπαθώ να το θεραπεύσω»12:59:29
«Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Θα προσπαθώ να επικαλούμαι στοιχεία από το εξωτερικό. Η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει και δεν αμφισβητείται από τον καθένα. Ένα μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες και προσπαθώ να το θεραπεύσω.
Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, τότε τι είναι; Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχω προστατεύσει τη χώρα.
Αν κάποιος περίμενε περισσότερα χθες, συγγνώμη αλλά δεν μπορώ. Αν το έκανα, θα υποθήκευα αυτό που έχουμε κατακτήσει. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα.
Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Θέλω να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027.
Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Και δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο που αφορά τον διάλογο».
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Μητσοτάκης: «Θετική η ολιτική μας απέναντι στις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων»12:57:23
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84zw1zotbd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Δε θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον βασικό μισθό12:56:13
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl8503krnwbd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Έχει γίνει βελτίωση για να μειωθεί η φοροδιαφυγή12:55:00
«Πρόκειται για προσαρμογή σε νέα πραγματικότητα. Ερχόμαστε τις βασικές προσαυξήσεις να τις καταργήσουμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
Έχει γίνει βελτίωση για να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα. Είναι μία κατάκτηση κοινωνική. Σε μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
Η πολιτική μας είναι θετική στις επιχειρήσεις. Τώρα καταργούμε και το τέλος επιτιδεύματος. Σε δύο χρόνια θα πάμε και σε επιχειρήσεις εντός Αττικής.
Δεν θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα ανακουφιστεί και δεν χρειάζεται να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις» είπε.
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Μητσοτάκης: «Αντιδρώ σε όσους λένε ότι η Ελλάδα ήταν καλύτερη το 2019 από το 2026»12:52:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl8509x165z5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή12:52:20
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84wtim782h?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της12:51:36
Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ
«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.
«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.
Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.
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Μητσοτάκης: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα12:50:07
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84tkk5c86p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα12:48:18
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84smwc1bft?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αυτοκριτικός γίνεται12:47:23
Για τα λάθη που έχει κάνει: «Έχω κατηγορηθεί ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχω ζητήσει τα περισσότερα συγγνώμη για τα λάθη που έχουν γίνει. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αυτοκριτικός γίνεται.
Όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία ήταν αχρείαστη, καθώς όπως φάνηκε μια χαρά μπορεί να δράσει η Αστυνομία.
Έχουμε ακόμα ζητήματα εκδήλωσης του κυβερνητικού έργου. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες και να σαρώσουμε όλα τα εμπόδια όπως για παράδειγμα στις επενδύσεις. Άλλο η αυτοκριτική άλλο το μαστίγωμα. Κοιτάξτε που ήμασταν το 2019 και που είμαστε τώρα. Αυτοκριτική ναι, αλλά και να υπάρχει μια υπενθύμιση που ήμασταν και που πάμε».
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Μητσοτάκης: Σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής με στρατηγικό βάθος που μας ενισχύουν αμυντικά12:38:59
«Η χώρα μας βρίσκεται πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν κάποιους μήνες είχα επισκεφτεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική και γεωπολιτική σχέση με την Αίγυπτο. Είναι σχέσεις με στρατηγικό βάθος που μας ενισχύουν αμυντικά», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Μητσοτάκης: Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός12:32:34
«Μου ζητάτε να παραιτηθώ κ. Φασουλάκη; Μου λέτε να απαντήσω σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο»
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Μητσοτάκης: Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο12:31:24
«Δεν ήταν πρόθεση μου να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση στην χθεσινή ομιλία μου. Πολύ ενδιαφέρον ότι το επιτελείο της ΕΛΑΣ έστειλε άλλα στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του.
Τίποτα δεν άλλαξε στον κ. Τσίπρα και πήγε τσάμπα τον rebranding. Τώρα πρόκειται για απάτη και εξαπάτηση των πολιτών. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες διαλέγουν ποιος θα κυβερνά και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
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Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 202712:27:24
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε:
«Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν. Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά.
Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».
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Μητσοτάκης: Έχω μάθει από τα λάθη μου - Δεν θα επιτρέψω την αλαζονεία σε κανέναν μας12:25:14
«Είχα την εντύπωση πως η αντιπολίτευση θέλει να είναι αυτή η νικήτρια στις επόμενες εκλογές. Αυτό τουλάχιστον λένε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ. Έχω μάθει από τα λάθη μου. Θέλω να προχωρήσει η χώρα ακόμα πιο γρήγορα και έχω δείξει πως δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις.
Δεν θα επιτρέψω ούτε στον εαυτό μου, ούτε στα στελέχη του κόμματος στην αλαζονεία και ότι δεν έχουμε αντιπάλους.
Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς όταν καλούνται να μιλήσουν εκτίθενται αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Ο κόσμος είναι αυτός που έχει το καρπούζι και το πεπόνι».
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Μητσοτάκης για ακρίβεια: Περισσότερα χρήματα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη απάντηση12:22:10
«Περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη απάντηση για την ακρίβεια. Να μπορέσει και η αγορά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τα μέτρα δεν είναι πανάκεια. Δεν είναι η μόνη λύση.
Το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει προσφέρει χαμηλό τιμολόγιο είναι μία απάντηση σε όσους φοβούνται αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η οικονομία αναπτύσεται, πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης. Δεν έχει γίνει στον απόλυτο βαθμό, γι' αυτό κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».
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Μητσοτάκης για Σαμαρά: Δεν βλέπω περιθώριο για συνεργασία - Να σκεφτεί την υστεροφημία του12:17:39
Για το νέο κόμμα που φαίνεται πως θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το αν θα συνεργαζόταν μαζί του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, στο αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, αν μπει στην Βουλή και αν δεν έχουμε ισοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα.
Το μόνο που θα πω είναι πως δεν βλέπω κάποιο περιθώριο για συνεργασία. Θέλω να πιστεύω πως ο Σαμαράς θα σκεφτεί την υστεροφημία του και παρότι διαθέτει τεχνογνωσία για το πως να κάνει κακό στην παράταξη, θα το σκεφτεί καλύτερα και δεν θα πλήξει την υστεροφημία του».
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πως θα εξοπλίζεται12:16:37
«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».
Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».
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Ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα12:12:07
Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
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Μητσοτάκης: Δεν φαίνεται στον ορίζοντα κυβέρνηση συνεργασίας12:10:51
«Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές.
Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα.
Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».
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Η επόμενη ερώτηση στον πρωθυπουργό12:09:35
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το ποιες θα είναι οι κινήσεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
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Μητσοτάκης: Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει12:07:51
«Το κατορθώσαμε γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει "ταβάνι" δαπανών και για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος. Αναγνωρίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια» υποστήριξε ο πρωθυπουργός.
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πλαίσιο στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο12:07:04
«Η χώρα είναι διατεθειμένη να διανέμει στους πολίτες αυτό που μπορεί. Το λέω αυτό γιατί αρκετές χώρες δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Έχουμε αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Το πλαίσιο στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο», υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
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Ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού12:05:08
Η πρώτη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό ήταν για τα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 6/9.
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Ο Μητσοτάκης «έχρισε» αντίπαλο τον Τσίπρα11:59:09
Τον Αλέξη Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ως βασικό του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει -εμμέσως, πλην σαφώς- στην κυβερνητική πρόταση εξουσίας που κατέθεσε προ ημερών, από τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.
Δείτε ΕΔΩ τη συνέχεια
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Τα πηγαδάκια Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους11:57:43
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Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και η ακρίβεια: Η αδύναμη πλευρά των ανακοινώσεων Μητσοτάκη11:48:50
Αν επιχειρήσει κανείς να αξιολογήσει με οικονομικούς και όχι επικοινωνιακούς όρους τις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πρέπει να ξεκινήσει από μία κρίσιμη διάκριση: άλλο η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και άλλο η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι δύο έννοιες συνδέονται, αλλά δεν ταυτίζονται. Και ακριβώς σε αυτή τη διάκριση βρίσκεται η βασική αδυναμία των κυβερνητικών εξαγγελιών.
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Ολοκληρώνεται η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ11:46:30
Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
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Παροχές σε δόσεις έως τις κάλπες – Ο «οδικός χάρτης» των 2,2 δισ. έως το 202911:30:00
Με παροχές σε... δόσεις και με το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων να ξεδιπλώνεται μέσα στο 2027, η κυβέρνηση διαμορφώνει το οικονομικό οπλοστάσιο με το οποίο θα επιχειρήσει να φτάσει έως τις επόμενες εθνικές εκλογές.
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