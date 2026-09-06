Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ασκεί το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική στηρίζεται στην αντίληψη πως η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα οδηγήσουν τελικά σε οφέλη για την κοινωνική πλειοψηφία.

Το κόμμα χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο επιχείρημα «κάλπικο αφήγημα» και υποστηρίζει ότι η μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη βελτίωση της θέσης των λαϊκών νοικοκυριών.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται.

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Γι’ αυτό και την ώρα που αυτή η “πίτα” έχει ήδη γιγαντωθεί, την ώρα που εισηγμένες εταιρείες, ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, σούπερ μάρκετ, εφοπλιστές κ.ά. σημειώνουν πρωτόγνωρη κερδοφορία, τα λαϊκά στρώματα καλούνται και πάλι να “κάνουν υπομονή”, να θεωρήσουν “περασμένες-ξεχασμένες” κατακτήσεις και δικαιώματα που τους έχουν κλέψει όλες οι κυβερνήσεις και να “βολευτούν” με ημίμετρα που τα έχει ήδη εξανεμίσει η τεράστια ακρίβεια.

Τη στιγμή που οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ., που μόνο η “Ασπίδα του Αχιλλέα” ξεπερνά τα 3,5 δισ., αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, ο πρωθυπουργός να εμφανίζει τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ που εξήγγειλε, μεγάλο μέρος των οποίων θα

τροφοδοτήσει άλλωστε την κερδοφορία του κεφαλαίου, ως δήθεν “μέρισμα ανάπτυξης”, που επιστρέφει στο λαό.

Συγκεκριμένα:

• Οι εργαζόμενοι καλούνται να ξεχάσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το κατοχυρωμένο 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο και να συμβιβαστούν με τους “αλγόριθμους” υπολογισμού του κατώτατου μισθού με βάση την ανταγωνιστικότητα των ομίλων, τα 13ωρα και με ένα κουτσουρεμένο επίδομα στο τέλος του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους.

• Οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να ξεχάσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και να “πανηγυρίσουν” για μια μείωση στα τεκμήρια που τους φόρτωσαν πριν δύο χρόνια και τους έχουν “γονατίσει”, μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο.

• Οι συνταξιούχοι καλούνται να ξεχάσουν τη 13η και 14η σύνταξη και όσα τους έκλεψαν από τις συντάξεις τους και να πουν κι “ευχαριστώ” για το επίδομα των 400 ευρώ τον χρόνο, κατά τα πρότυπα της αλήστου μνήμης πρακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα.

• Οι βιοπαλαιστές αγρότες καλούνται να θεωρήσουν δεδομένο το τεράστιο κόστος παραγωγής και τη ληστεία του μόχθου τους από τους εμποροβιομήχανους και να δεχτούν την απάτη του κ. Μητσοτάκη που τάζει αφορολόγητο σε άδειες τσέπες.

Ο μόνος πραγματικά ωφελημένος από τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη είναι το μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο υποσχέθηκε νέα τόνωση των επενδύσεων της πολεμικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, όπως το νερό.

Αντίστοιχα, για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, που έχει μετατρέψει το δικαίωμα στη στέγη σε εφιάλτη για νέα ζευγάρια και λαϊκές οικογένειες, η “λύση” είναι περισσότερα χρέη και ομηρία στις τράπεζες, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα και από τον περιβόητο “κουμπαρά” των παιδιών, καθώς θα μπορούν για χρόνια να λυμαίνονται τα χρήματα που θα “ματώνουν” οι οικογένειες για να τοποθετούν σε “κλειστούς” λογαριασμούς, μαζί με επιπλέον κρατικό χρήμα.

Τελικά, ο “Ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030” του κ. Μητσοτάκη, με δεδομένο το ασφυκτικό πλαίσιο των ματωμένων πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των πολεμικών εξοπλισμών και προϋπολογισμών, για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο μόνος σίγουρος δρόμος για το λαό, ο δρόμος της ελπίδας είναι αυτός που βάδισαν σήμερα έξω από τη ΔΕΘ χιλιάδες λαού και νεολαίας φωνάζοντας καμιά θυσία για τα “κέρδη και τους πολέμους τους».