Τι ανέφερε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ΔΕΘ στάθηκε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24 στάθηκε μεταξύ άλλων στον ψηφιακό κουμπαρά για τα νεογέννητα αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Κάπως δεν βγαίνουν τα μαθηματικά στον ψηφιακό κουμπαρά με τα 60 χιλιάδες αλλά θα το δούμε στην εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το μέτρο αφορά αυτούς που έχουν ή αυτούς που δεν έχουν; Αφορά αυτούς που έχουν παιδιά και έχουν και λεφτά για αποταμίευση. Τις οικογένειες που δεν έχουν τους εξαιρεί από αυτό το μέτρο. Να βρεθούν λύσεις για αυτούς που δεν έχουν. Κάτι παρόμοιο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ το 2018» ανέφερε.

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«Στη θέση του ποιος δεν θα διάλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο. Τον έχει κερδίσει αρκετές φορές. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια οργανωμένη προσπάθεια, κοστολογημένη και δείχνει να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Δεν πανηγυρίζουμε και θα δούμε πως θα κυλήσει το πράγμα» κατέληξε.

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