Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει στη φετινή ΔΕΘ με κεντρικό μήνυμα: «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εγκαινίασε σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, το Περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιο Οικονόμου, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει στη φετινή ΔΕΘ με κεντρικό μήνυμα: «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων:

«Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω με πολύ μεγάλη χαρά στα εγκαίνια του Περίπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κυρίες και κύριοι, όπως ερχόμουν στο αυτοκίνητο, άκουγα ένα τραγούδι που ίσως οι μεσαίοι και οι παλιότεροι το ξέρουν, των Scorpions, “The wind of change”, «Ο άνεμος της αλλαγής». Το τραγούδι είναι του ’90. Αυτό το τραγούδι έχει έναν στίχο που λέει: “The wind of change blows straight into the face of time”, «Οι άνεμοι της αλλαγής πνέουν στο πρόσωπο των καιρών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εκεί είμαστε σήμερα. Πνέουν άνεμοι αλλαγής και μεγάλης αλλαγής. Και αυτό που προσπαθούμε με αυτό το Περίπτερο είναι να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει αυτή την αλλαγή και προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει, για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Και το έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030».

Η «Ατζέντα 2030» είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο μετάβασης σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουν αλλάξει όλα. Αλλά εκτός από αυτό – γιατί είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης- θέλω να σας πω ότι είναι και ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα. Ένα καινούριο οικονομικό υπόδειγμα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νομίζω και ένα καινούριο υπόδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στον προϋπολογισμό έτσι γραμμένο είναι, θα το δείτε, μιλάγαμε για αμυντικές δαπάνες. Εμείς επιδιώκουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για αμυντικές επενδύσεις. Μια νέα, δηλαδή, φιλοσοφία που επιδιώκει να μετατρέψει την Πατρίδα μας από απλό πελάτη αγοράς συστημάτων σε συμπαραγωγό.

Δηλαδή, η Άμυνα από δημοσιονομικό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, αύξησης του εθνικού πλούτου, σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Αυτό για να γίνει όμως, θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουμε.

Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία: δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Οι δαπάνες μας είναι μέσα σε αυτά που έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεωκοπήσαμε, αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μιλάμε για το τι χρωστάμε, για το χρέος, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται. Ναι, αλλά επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό. Γι΄ αυτό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

Και βέβαια και κάτι άλλο που παλεύουμε σε αυτό το Υπουργείο: τα ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η χώρα δεν μπορεί να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει. Πρέπει λοιπόν και στον τομέα της Άμυνας να παράξουμε προϊόντα, εξαγώγιμα προϊόντα, για να πετύχουμε πρώτον, εξαγωγές, δεύτερον, μείωση των εισαγωγών. Αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.

Το δεύτερο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση και έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Υπουργός που κατέθεσε το πρώτο στην ιστορία μας Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, 12 και 8 χρόνια.

Πρέπει να υπάρχει ορατότητα. Πού πάμε και τι κάνουμε; Δεν είναι νοητό ο εκάστοτε Υπουργός, ο εκάστοτε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, να αποφασίζει χωρίς κανέναν προγραμματισμό τι θέλει, τι χρειάζεται, πότε χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει στην αγορά καθαρός προγραμματισμός ώστε το σύστημα καινοτομίας και οι αμυντικές εταιρείες να προετοιμάζονται. Οι επενδύσεις στην Άμυνα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.

Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε εταιρείες που παράγουν στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε πράκτορες, αντιπροσώπους ξένων εταιρειών.

Το τρίτο που σας είπα πριν, είναι ο αναπτυξιακός ρόλος. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή συνολικά, εγχώρια η άμυνα παράγει το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Το νούμερο είναι στα όρια του κωμικού, εάν λάβει κανείς υπόψιν ότι μέχρι το 2004, ας πούμε, είχαμε δαπανήσει για την άμυνα της χώρας σε σημερινές τιμές 270 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 8 φορές παραπάνω από το ποσό του RRF. Αυτή η επένδυση δεν μπορεί να οδηγήσει σε 0,7% ελληνική παραγωγή.

Από το 2023 λοιπόν, και μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει σε μια τελείως νέα προσέγγιση. Έχουμε συμβασιοποιησεί εξοπλιστικά προγράμματα 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από αυτά το 1,5 διοχετεύονται στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και δημιουργώ ειδικό γραφείο στη Διεύθυνση Εξοπλισμών ακριβώς για να παρακολουθεί αυτές τις επενδύσεις.

Μέχρι πριν από λίγες μέρες, συμβασιοποιήσαμε το πρόγραμμα του αντιαεροπορικού, anti-drone Θόλου της χώρας. Σε αυτό μετέχουν ήδη 19 ελληνικές εταιρείες. Το ποσό παραγωγής από ελληνικές εταιρείες είναι 753 εκατ. ευρώ.

Και επίσης ο Θόλος αυτός είναι ο πρώτος Θόλος που θα παραχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, και ακριβώς επειδή παράγεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορεί να εξαχθεί στο ευρωπαϊκό έδαφος. Δηλαδή, ό,τι παράγουμε μπορούμε να το εξάγουμε. Ο πρώτος Θόλος στην Ευρώπη, ο πρώτος Θόλος που θα έχει παραγωγή στην Ευρώπη.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, τι δυνατότητες ανοίγονται. Ήδη στο πρόγραμμα των Belharra, στην τελευταία φρεγάτα, αλλάξαμε τη συμφωνία. 25% των φρεγατών παράγεται ήδη στην Ελλάδα.

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Όπως αδιανόητο θα ήταν ότι τα ελληνικά εργοστάσια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όχι συνυπολογίζοντας τον ιδιωτικό τομέα, στις 31/12/2026 θα παράγουν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό είναι ακόμη η αρχή.

Δεν θα πάω στο τι κάνει το ΕΛΚΑΚ, τα ξέρετε. Θέλω απλώς όταν θα δείτε το Περίπτερο να δείτε τα 4 αντι-drones συστήματα που ήδη έχουν κατασκευάσει ελληνικά χέρια, με έρευνα του ΚΕΤΑΚ.

Τον «Κένταυρο» που τον ξέρετε, τον «Υπερίωνα» που δεν τον ξέρετε, τον «Τηλέμαχο» που δεν τον ξέρετε και τον «Τεύκρο» που δεν τον ξέρετε ακόμα. 4 διαφορετικά συστήματα αντι-drone. Το πλήρες σύστημα, για όλες τις χρήσεις.

Eδώ και λίγες μέρες στις φυλακές της Λάρισας, o «Τεύκρος» και μάλιστα o «Τεύκρος» της προηγούμενης γενιάς, o «Τεύκρος II» -αυτό που θα δείτε είναι ο «Τεύκρος III»- κατέρριψε ένα drone που μετέφερε παράνομα κινητά και ναρκωτικά μέσα στις φυλακές. Μπορούμε δηλαδή με αυτά που παράγουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες της Πατρίδας.

Για τον «Κένταυρο» τα ξέρετε. Ο «Κένταυρος» έχει δοκιμαστεί στη μάχη. Δεν χρειάζεται άλλη διαφήμιση.

Θα ήθελα τελειώνοντας να πω δύο πράγματα για τη Στρατιωτική Οικογένεια. Ξέρετε, η «Ατζέντα 2030», σας είπα πριν, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενάρετο υπόδειγμα. Ένα υπόδειγμα που διέπεται από τη λογική της εξοικονόμησης και της αναδιανομής στο προσωπικό μας, των πόρων οι οποίοι εξοικονομούνται.

Η Στρατιωτική Οικογένεια εξαιτίας της κρίσης υπέστη, το ξέρουμε όλοι, αυτό συνέβη σε όλη τη χώρα, αλλά εγώ για αυτό μιλάω σήμερα, για τη Στρατιωτική Οικογένεια, την πτώση του επιπέδου ζωής της. Όμως δεν είναι ανεκτό αυτό και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι εθνικά ανεκτό, οι Έλληνες Στρατιωτικοί να εξωθούνται στους μη έχοντες. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να βοηθήσει και να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής τους. Είναι συνολικά υποχρέωση της Πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες.

Εμείς λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφαρμόσαμε αυτό το παράδειγμα. Έχουμε απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει αυξήσεις στα στελέχη μας από 13% έως 24%, αλλά αυτό το ξέρετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στο δεύτερο κύκλο της μεταρρύθμισης της Δομής Δυνάμεων θα πετύχουμε νέες εξοικονομήσεις 160 έως 180 εκατομμύρια ευρώ. Και θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσουμε και πάλι αυτό που έχει συμφωνηθεί και στην πρώτη φάση, δηλαδή οι εξοικονομήσεις να αναδιανέμονται ως μισθολογικές αυξήσεις στο προσωπικό μας, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο ζωής που τους αξίζει. Και αυτό δεν είναι κάτι μελλοντικό και μακρινό. Είναι κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2027.

Ξέρετε τα υπόλοιπα για το Οικιστικό Πρόγραμμα. Ξέρετε για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ξέρετε για τα νηπιαγωγεία. Ξέρετε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δημιουργούμε ένα συνολικό πλέγμα προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Κυρίες και κύριοι, έχω πάντοτε την εδραία πεποίθηση ότι η Πατρίδα μπορεί να παράξει πλούτο. Μπορεί να δημιουργήσει και να στηρίξει ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα μεταβάλλει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, θα αυξήσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, γιατί αυτός είναι ο κύριος δρόμος που οδηγεί στην εθνική επιβίωση.

Και όσον αφορά εμάς, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι αν η «Ατζέντα 2030» ακολουθηθεί, αν ο σχεδιασμός αυτός ακολουθηθεί μέχρι το 2030, τότε, το 2030 η Πατρίδα μας θα έχει όχι μόνο τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού, αλλά πιθανότατα μία από τις πιο ισχυρές περιπτώσεις Ενόπλων Δυνάμεων, αν όχι την πιο ισχυρή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας!».

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθησαν επίσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαρία–Ελένη (Μαριλένα) Σούκουλη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.

Παρόντες ήταν επίσης ο Επίτροπος της Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας, οι Αντιπρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γεωργαντάs και Αθανάσιος Μπούρας, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, Πρόεδροι Ενώσεων Αποστράτων κ.α.

Παρουσία Δένδια στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Generation 5 Holdings LLC-OPC (HAE)

Κατά την επίσκεψή του στο Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη ΔΕΘ, ο κ. Δένδιας παρευρέθηκε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Generation 5 Holdings LLC – OPC (HAE). Η ΕΑΒ και η Generation 5 (που λειτουργεί ως επιχειρηματικός βραχίονας της Tawazun) μέσω ενός διευρυμένου Μνημονίου Συνεργασίας δημιουργούν το πλαίσιο για τη διερεύνηση ενός ευρέος φάσματος προοπτικών συνεργασίας, με κυριότερη εξ αυτών τη δημιουργία μιας περιφερειακής εγκατάστασης συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εγκατάσταση αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει υφιστάμενες και νέες πλατφόρμες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ (μεταξύ των οποίων και το KC-390) αλλά και πελατών της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ των δύο εταιρειών. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει επίσης διερεύνηση συνεργασιών στα χερσαία συστήματα και λοιπές προοπτικές συνεργασίας. Στόχος είναι, μετά την υπογραφή του MOU, η υπογραφή Οριστικής Συμφωνίας στο πλαίσιο της IDEX 2027.