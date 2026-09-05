Αμφισβητεί παράλληλα την κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων ως «μερίσματος ανάπτυξης».

Σκληρή κριτική στις οικονομικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι το πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ που παρουσίασε ο πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας ούτε στις ανάγκες των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η ακρίβεια έχει “καταπιεί” ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αμφισβητώντας παράλληλα την κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων ως «μερίσματος ανάπτυξης».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευελιξίες που παρέχει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο υπερπλεόνασμα των 6 δισ. ευρώ, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει στην υπερφορολόγηση. Με βάση αυτή την εκτίμηση, χαρακτηρίζει ανεπαρκές το πακέτο των περίπου 2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, θεωρώντας ότι είναι κατώτερο τόσο των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και των αναγκών της κοινωνίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί ακόμη την κυβέρνηση ότι αφήνει αναξιοποίητες ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, συσσωρεύει υπερέσοδα και, όπως υποστηρίζει, προστατεύει τα υπερκέρδη. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, αντιπαραβάλλοντάς την με το ύψος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν για τους πολίτες.

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«Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απέναντι στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, η Κουμουνδούρου προτάσσει ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων, με βασικούς άξονες τις μειώσεις φόρων και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με στόχο, όπως υποστηρίζει, την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει την πρότασή του για ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα, κάνει λόγο για δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ, στα ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα, θεωρώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την άσκηση διαφορετικής ενεργειακής, τραπεζικής και κοινωνικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η ακρίβεια έχει “καταπιεί” ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ. - Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, απαντάμε με μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει «μέρισμα ανάπτυξης».

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Άρα το ''μέρισμα από την υπερφορολόγηση'', από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της ΝΔ:

Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον «χώρο».

Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.

Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.

Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της ΝΔ».