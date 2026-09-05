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Στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της ΝΔ , ο Κ. Μητσοτάκης σε απόλυτα προσωπικό τόνο επιχείρησε στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει το δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό της ΝΔ.

Τετραετία «Προόδου και Ευημερίας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την περίοδο 2027 - 2031 δίνοντας το στίγμα της ΝΔ ενόψει των εκλογών. «Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης» είπε βάζοντας πλώρη να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία θέτοντας ως προμετωπίδα την «ατομική ευημερία».

Στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της ΝΔ , ο Κ. Μητσοτάκης σε απόλυτα προσωπικό τόνο επιχείρησε στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει το δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό της ΝΔ.

Από την μια εμφανίστηκε έτοιμος να παραδεχθεί «λάθη» κάνοντας λόγο για φαινόμενα «κακοδιοίκησης». Από την άλλη εμφανίστηκε αποφασισμένος να κάνει στροφή στην καθημερινότητα. Αναφέροντας ότι μέσα από την επαφή του με τους πολίτες έχει αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και των κυβερνητικών αστοχιών και ότι σκοπεύει να τα διορθώσει φέρνοντας ως παράδειγμα την τεκμαρτή φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πακέτο παροχών - ύψους 2,2 δισ. για το ‘27 - ως πρώτο δείγμα των προθέσεων του.

Πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν γυρίσει την πλάτη στη ΝΔ και βρίσκονται στο φάσμα των αναποφάσιστων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους μέχρι τους αγρότες τις νέες οικογένειες τους δημόσιους υπαλλήλους τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Με βασικά μέτρα

⁃ το Χριστουγεννιάτικο μόνιμο επίδομα των 500 ευρώ (μικτά) στους δημόσιους υπαλλήλους

⁃ Την αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο στα 400 ευρώ αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του ‘26. Με αποδέκτες όλους τους συνταξιούχους αν των 65 ετών ανεβάζοντας τον αριθμό των συνταξιούχων που θα παίρνουν το επίδομα στα 2,2 εκ πρόσωπα επι συνολου 2,6 εκ. Συνταξιούχων.

⁃ Την κατάργηση δύο προσαυξήσεων από το 2026 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτής του κύκλου εργασιών και αυτή που συνδέεται με το μισθολόγιο του προσωπικού.

⁃ Τον μηδενισμό της φορολόγησης των αγροτών για εισοδήματα μέχρι 20.000

⁃ Τον μηδενισμό φορολόγησης των τρίτεκνων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ.

⁃ Την περικοπή στο μισό των ενεργειακών επιβαρύνσεων για 6 εκατομμύρια παροχές ρεύματος με την υπόσχεση για μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος μέχρι το τέλος της τετραετίας

⁃ Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του ‘28

⁃ Την μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5 % υπέρ των εργαζόμενων

⁃ Την κλιμακωτή μείωση προκαταβολής φόροι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεων κατά 5% κάθε χρόνο αρχής γενομένης από το ‘28 . Με προοπτική μέχρι το 2034 να έχει πέσει από το 80% που βρίσκεται σήμερα στο 50%.

⁃ Την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από το 3 στο 5% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών

⁃ Τον «κουμπαρά» που θεσπίζει η κυβέρνηση για οικογένειες για τα βρέφη μέχρι δύο ετών. Στον οποίο η κυβέρνηση θα βάζει κάθε χρόνο ίσο ποσό με αυτό που θα βάζουν οι γονείς (μέχρι τα 1200 ευρώ) . Ο λογαριασμός θα ανοίγει με την ενηλικίωση του παιδιού ώστε να έχει μια καλή οικονομική βάση για να ξεκινήσει την ζωή του.

⁃ Την τιμαριθμοποίηση των επιδομάτων αναπηρίας

Το εκλογικό δίλημμα

«Στο ερώτημα γιατί άλλη μια τετραετία απαντώ: Για να μην γυρίσει η χώρα δύο δεκαετίες πίσω» είπε ο Κ. Μητσοτάκης θέτοντας το δίλημμα της μιας κάλπης γνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχει η ΝΔ αν επικρατήσει η ψήφος διαμαρτυρίας « Η μάχη είναι μια. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή» είπε και πρόσθεσε: «Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν, υποτίθεται, κάποιο «μήνυμα διαμαρτυρίας».

Ας γνωρίζουν, όμως από τώρα ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει» είπε χαρακτηριστικά επικαλούμενος το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια».

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κυριότερων μέτρων 09/2026-12/2027

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»

Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού

-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών

Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία

Κέρδος 2.534€/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

(Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028)

Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια

(Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι – Τα νέα μέτρα

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης

Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€ (1.300€ με τριετίες)

Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες – Τα νέα μέτρα

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία

Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029

Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς