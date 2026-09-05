ΔΕΘ 2026 - Αυτά είναι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τριάντα παρεμβάσεις αναμένεται να εξαγγείλει απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιδιώκει διπλή στόχευση, αφενός ενίσχυση των εισοδημάτων και αφετέρου μείωση των φορολογικών βαρών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, ωστόσο ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια των επιδείξεων της Athens Flying Week, όπου δύο πιλότοι F-4 Phantom έχασαν τη ζωή τους.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή από τη ΝΔ να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η δέσμη μέτρων θα απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού δηλαδή εργαζόμενους, αγρότες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά στις οικογένειες με παιδιά με έμφαση στους τρίτεκνους. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πρώτη θα γίνει από 01/04/2027 με το πιθανότερο σενάριο να λέει ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάνει τα 960 ευρώ. Εννέα μήνες αργότερα, από την 01/01/2028, θα έρθει η δεύτερη αναπροσαρμογή προς τα πάνω του κατώτατου μισθού, αυτή τη φορά με την ενεργοποίηση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει αύξηση με βάση την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και άλλων δεικτών της ελληνικής οικονομίας.
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις
βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού
-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση τεκμηρίων κατά 50%
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)
Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών
Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία
Κέρδος 2.534€/έτος
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)
(Φορολογικό έτος 2027)
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%
(φορολογικό έτος 2028)
Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
-1,1 δις € δανειοδοτικό
-400 εκ. € εγγυοδοτικό
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια
(Φορολογικό έτος 2026)
Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029
Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη
Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€
Συνταξιούχοι – Τα νέα μέτρα
Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026
της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης
Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα
Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€
(1.300€ με τριετίες)
Μέχρι τον Ιανουάριο 2028
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου
κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027
(μαζί με την αύξηση του κατώτατου)
Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.
Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.
Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα
-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027
-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028
λόγω αύξησης κατώτατου
Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€
θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.
Αγρότες – Τα νέα μέτρα
Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€
για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026
Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€
Παραδείγματα:
-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€
-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)
Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς
ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία
Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€
(από φορολογικό έτος 2027)
Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€
Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο
Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026
Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€
Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ
Κοινωνική πολιτική - Τα νέα μέτρα
Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων
Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€
Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα
Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις €
μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%
για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)
Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα
-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500)
και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα
Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%
σταδιακά από 2027 ως 2029
Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς
LIVE
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«Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»21:40:18
Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του, σημειώνοντας: «Πριν οκτώ χρόνια υπέγραφα εδώ μία Συμφωνία Αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα, και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα - ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα.
Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα - με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».
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«Γιατί μία τρίτη τετραετία;»21:38:07
Δεν ονειρεύομαι «μία από τα ίδια», αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι.
Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας.
Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους
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Για διλήμματα της επόμενης κάλπης21:37:02
Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών.
Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα.
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Βολές Μητσοτάκη σε Τσίπρα21:30:21
«Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Το τραγούδι των Κανελλίδου - Μητροπάνου χρησιμοποίησε ο Κ.Μητσοτάκης για να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον αναφέρει. Συγκεκριμένα ανέφερε::
«Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».
Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα - επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια - μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης.
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Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς: Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων21:19:58
Η πρώτη αντίδραση στην ομιλία και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης από τη Νέα Αριστερά:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας.
Ενόσω επί της πρωθυπουργίας του η κοινωνική πλειοψηφία μαστίζεται από την ακρίβεια, τα εισοδήματα εξαφανίζονται από το υψηλό κόστος ζωής, οι ανισότητες διευρύνονται, η διαφθορά και η διαπλοκή δηλητηριάζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα, ο αυταρχισμός αποτελεί το κυρίαρχο modus vivendi των κυβερνώντων και η Ελλάδα γίνεται συμμέτοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς της ευρύτερης περιοχής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε επιτυχίες στη διακυβέρνησή του.
Όσον αφορά τις εξαγγελίες του, αν και μίλησε περί «κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να ελαφρύνει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι αυξήσεις και τα επιδόματα που προανήγγειλε δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων.
Όσο για τη φορολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την γνωστή καταστροφική συνταγή της κυβερνητικής πολιτικής: Δεν είπε λέξη για τους έμμεσους φόρους που βαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και καταρρακώνουν την αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών στην Ελλάδα. Συνεχίζει έτσι την πολιτική της υπερφορολόγησης των πολιτών, με σκοπό να τους επιστρέψει ένα ξεροκόμματο μια φορά το χρόνο.
Οι εξαγγελίες του για το κόστος της ενέργειας μόνο πικρή θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα συνεχίζουν για χρόνια να πληρώνουν τεράστιες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εξαιτίας αυτών οι τιμές σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά θα συνεχίσουν να παίρνουν την ανιούσα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε, τέλος, να μην πει μισή κουβέντα για τη στεγαστική κρίση και το ανυπόφορο κόστος στέγασης. Οι εξαγγελίες του αποτελούν επανάληψη των ίδιων προγραμμάτων που επέφεραν αυξήσεις στις τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων.
Η «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διαβεβαίωση πως με την πολιτική του οι ανισότητες θα συνεχίσουν να διευρύνονται και πως η οικονομική δυσπραγία θα συνεχίσει να βαραίνει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, οι συνταξιούχοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τις προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού ή τις παραλλαγές τους που ακούσαμε ήδη από επίδοξους αντιπάλους του. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Και μπορεί να την κερδίσει μόνο η πολιτική της Αριστεράς».
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Οι νέες προκλήσεις προς το 2031 - Οι 7 σαφείς δεσμεύσεις21:15:13
- Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%,
- Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
- Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800€,
- Ο βασικός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000€ το 2028. Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα,
- Οι επενδύσεις από τα 46 δις να ξεπεράσουν στα 65 δις, καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη,
- Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία -κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030,
- Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.
Διπλή κατεύθυνση στο σχέδιο της 4ετίας 2027-2031:
-Διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.
-Συνέχιση εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με τη δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα πιο αδύναμων.
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Για τη νέα Τούμπα21:14:09
Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα- έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027 - όπως αρμόζει στην ιστορία του ΠΑΟΚ
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Για την ανεργία21:12:08
«Η ανεργία ήταν στο 18%, το 2019 για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600 χιλιάδες νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος. Γιατί μόνο έτσι, μόνο έτσι. Η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων».
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Το ημερολόγιο των μέτρων20:58:35
-25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
1 Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000
1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh
Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)
Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «Σπίτι μου 3»
Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα
1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Μέσα Μαρτίου - Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:
-Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.
-Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.
-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.
-Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.
-Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.
-Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.
-Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.
30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).
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Συνοπτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης20:54:01
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις
βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού
-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση τεκμηρίων κατά 50%
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)
Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών
Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία
Κέρδος 2.534€/έτος
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα
Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)
(Φορολογικό έτος 2027)
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%
(φορολογικό έτος 2028)
Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
-1,1 δις € δανειοδοτικό
-400 εκ. € εγγυοδοτικό
Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια
(Φορολογικό έτος 2026)
Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029
Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη
Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€
Συνταξιούχοι – Τα νέα μέτρα
Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026
της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης
Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα
Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€
(1.300€ με τριετίες)
Μέχρι τον Ιανουάριο 2028
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου
κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027
(μαζί με την αύξηση του κατώτατου)
Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.
Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.
Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα
-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027
-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028
λόγω αύξησης κατώτατου
Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€
θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.
Αγρότες – Τα νέα μέτρα
Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€
για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026
Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€
Παραδείγματα:
-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€
-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)
Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς
ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία
Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€
(από φορολογικό έτος 2027)
Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€
Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€
Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα
Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο
Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026
Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€
Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ
Κοινωνική πολιτική - Τα νέα μέτρα
Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων
Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€
Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα
Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις €
μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%
για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)
Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα
-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500)
και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα
Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%
σταδιακά από 2027 ως 2029
Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς
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Επιχειρήσεις - Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος20:48:30
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026)
Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029
Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη
Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€
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Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα20:47:45
Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
-1,1 δις € δανειοδοτικό
-400 εκ. € εγγυοδοτικό
-
Σπίτι μου 3 - Τα νέα μέτρα20:45:47
Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ).
Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα
-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027
-
Αναπηρικά επιδόματα20:44:03
Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€.
-
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα20:43:12
Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029.
Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς
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Για τον κατώτατο μισθό20:42:02
Αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000€ (1.300€ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.
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Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)20:39:34
Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία
Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€
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Για τους τρίκτενους και πολύτεκνους20:39:11
Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027)
Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€
Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€
Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο
Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026
Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€
Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ
-
Μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλουςΔημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα -Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027 -Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα -Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027 -Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.20:35:40
Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα
-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027
-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου
Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.
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Μέτρα για τους συνταξίουχους20:34:24
Τρίτο μέτωπο (μετά τους ελ. επαγγελματίες και τους αγρότες) οι συνταξιούχοι.
Κάθε Νοέμβριο επίδομα στους συνταξιούχους.
Αναλυτικά:
Συνταξιούχοι – Τα νέα μέτρα
Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026
της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης
Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Συμφωνία προόδου και ευημερίας - Οι κύριοι άξονες (2,2 δισ. € το 2027)20:30:40
Οι κύριοι άξονες των μέτρων
-Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος για όλη την κοινωνία
-Ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων
-Κοινωνική πολιτική σε στεγαστικό, δημογραφικό, υγεία
-Ενεργειακή αυτονομία και μείωση κόστους ρεύματος
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΘ 2026 - ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος για:
-Ελεύθερους επαγγελματίες
-Μισθωτούς ιδιωτικού τομέα
-Δημόσιους υπαλλήλους
-Συνταξιούχους
-Αγρότες
-Άτομα με Αναπηρία
-Οικογένειες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι
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Μηδέν φόρος στους αγρότες20:28:27
Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
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Τα μέτρα - Ελεύθεροι Επαγγελματίες20:27:56
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε: Μειώνει τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού. Ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες. To όφελος είναι 2.500 ευρώ τον χρόνο.
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Σταθερό βήμα σε έναν κόσμο ασταθή20:23:52
Στις νέες επιλογές μας η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα και η εθνική ανάπτυξη προϋπολογισμό του απλού σπιτικού.
Όλοι οι Έλληνες θα αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή
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Η ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει όλους20:22:27
«Η πρόοδος των αριθμών θα περνάει σε κάθε πολίτη, με σταθερό βήμα για όλους»
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Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς20:19:26
Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη, είπε επίσης ο πρωθυπουργός και τόνισε:
«Επιδίωξή μας τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα».
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«Αισιόδοξος και έτοιμος»20:15:56
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε αποφασισμένος, έτοιμος και αισιόδοξος. «Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της - τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030 - Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός - έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε.
Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο Οδικός Χάρτης του 2027 - 2031για άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού».
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Ξεκίνησε η ομιλία του Κ.Μητσοτάκη20:14:31
Για την τραγωδία στην Τανάγρα...: Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι – η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς
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Το Mega για τον «κουμπαρά» των παιδιών20:12:29
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Νέες εικόνες από τη ΔΕΘ20:11:56
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Στο βήμα ο Υπουργός Μακεδονίας Κώστας Γκιουλέκας19:49:56
Στο βήμα ο Υπουργός Μακεδονίας Κώστας Γκιουλέκας
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Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς πιλότους19:42:34
Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς πιλότους. Προλογίζει ο επικεφαλής της ΔΕΘ Χρήστος Τζεμεντεϊδης.
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Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά την ομιλία Μητσοτάκη, λόγω της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα19:38:10
Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά την ομιλία Μητσοτάκη, λόγω της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα
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Οι πρώτες εικόνες19:37:13
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Τα μέτρα-έκπληξη στη ΔΕΘ 2026: Έρχεται κουμπαράς για παιδιά19:33:29
Ώρα μηδέν για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πρόκειται για μέτρα... βεντάλια αφού καλύπτουν πολλές ομάδες πολιτών η πλειοψηφία των οποίων στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Πρόκειται για ψηφοφόρους της ΝΔ που τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι.
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