Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Τη δική της απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στην Αλεξάνδρα Σδούκου έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση για τις προτάσεις του κόμματός της στον χώρο της εκπαίδευσης.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κουφονικολάκου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι συμπεριφέρεται ήδη ως αντιπολίτευση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση επί επτά χρόνια.

Απαντώντας στην κριτική για την κοστολόγηση των προτάσεων του κόμματός της, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για αποσπασματικές εξαγγελίες, αλλά για ένα συνεκτικό και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο τετραετίας, με εξασφαλισμένους πόρους.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

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Πάλι σε καθεστώς σύγχυσης βρίσκονται στην Νέα Δημοκρατία και συμπεριφέρονται ήδη ως αντιπολίτευση στην ΕΛ.Α.Σ. και όχι ως κυβέρνηση και μάλιστα επταετίας.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση αποσπάσματος, στο οποίο εκπρόσωπός τους κατηγορεί τις εκπαιδευτικούς που εγκυμονούν για τα κενά στα σχολεία (!) και ενός ακόμη βίντεο στο οποίο φαίνονται οι μαγικές "κοστολογήσεις" του κυβερνητικού επιτελείου, η κ. Σδούκου "ξαναχτύπησε".

Της απαντάμε λοιπόν ότι ως υπεύθυνος πολιτικός φορέας δεν εξαγγέλλουμε αποσπασματικά μέτρα αλλά ένα συνεκτικό σχέδιο πλήρως κοστολογημένο σε βάθος τετραετίας με εξασφαλισμένους πόρους. Η πρόχειρη και αναποτελεσματική επιδοματική πολιτική (σε συνδυασμό με γενναιόδωρες φοροαπαλλαγές στον πλούτο) και η παροχολογία, κύριο χαρακτηριστικό της κυβέρνησης, είναι πολύ μακριά από τις δικές μας λογικές και πρακτικές.

Η ΝΔ λοιδόρησε, δίωξε πειθαρχικά και ευτέλισε μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και κουνάει τώρα το δάχτυλο σε εκείνους που με σχέδιο, σιγουριά και υπευθυνότητα δεσμεύονται σε μόνιμη μισθολογική αναβάθμιση και αξιοπρέπεια.

Τι δεν μας είπε η κυρία Σδούκου;

Αν συμφωνεί με την κυρία Βούλτεψη,

τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τις προσλήψεις και τα κενά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς,

τι θα κάνει για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, ?πώς θα ενισχύσει το σύστημα με σταθερούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ανά σχολείο,

τι θα κάνει για τα πολλαπλά προβλήματα στην ειδική αγωγή,

ποια μέτρα θα υλοποιηθούν για την αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης και την αποσόβηση της έντασης στη σχολική καθημερινότητα,

πώς θα γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα πιο παιδοκεντρικό, ώστε να μην έχουμε άλλα παιδιά θύματα ενός στρεβλού πλαισίου και πολλά άλλα.

Γιατί η κ. Σδούκου κατά πώς φαίνεται, προπονείται από τώρα για την αντιπολίτευση…