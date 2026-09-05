Τι ανέφερε ο τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ.

Πανικό και αμηχανία δημιούργησε στη Ν.Δ. η αναλυτική τεκμηρίωση του δημοσιονομικού κόστους του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. για αυτό προσπάθησε να το αποδυναμώσει πετώντας “νούμερα στον αέρα” με αντιφατικές δηλώσεις στελεχών της υποστήριξε μεταξύ άλλων ο τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης μιλώντας στο Open TV στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» και τους δημοσιογράφους Χρήστο Τσιγουρή και Χρύσα Φώσκολου.

Απάντησε στην κυβερνητική προπαγάνδα για την πατριωτική εισφορά και για την «παγκόσμια βάση δεδομένων» εξηγώντας ότι μία από τις βάσεις δεδομένων και έρευνες είναι το World Inequality Lab (Εργαστήριο Παγκόσμιας Ανισότητας), όμως είναι μελέτες στατιστικού τύπου. Ακριβώς επειδή υπάρχει υπευθυνότητα δεν συμπεριελήφθησαν στο δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αυτό που καταλάβαμε αμέσως μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, είναι μία αγωνία, ένας πανικός, που έπιασε τη Ν.Δ. η οποία μέσα στο 5λεπτο, 10λεπτο έβγαλε ένα non-paper μιας υποτιθέμενης κοστολόγησης του προγράμματός μας. Η πιο παραδοσιακή πρακτική των fake news είναι να πετάς λίγη λάσπη από εδώ κι από εκεί, να πετάς διάφορα νούμερα με την ελπίδα, ότι θα αμφισβητήσεις την αξιοπιστία κάποιου. Αυτό είναι μια πρακτική την οποία έχει ακολουθήσει κατά καιρούς, η Ν.Δ. σε πολλές περιπτώσεις και ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδυναμώσει ένα πρόγραμμα για το οποίο ακολούθησε «πολύ αναλυτική τεκμηρίωση για το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματός μας.» Το γεγονός αυτό «προκάλεσε αμηχανία στη Ν.Δ. και έβγαλε μετά, τρεις, τέσσερις ανακοινώσεις. Είναι εντυπωσιακή η εμμονή της Ν.Δ. στην προσπάθειά της να επικρίνει το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.»

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Απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης υπενθύμισε: «ότι το 2009 η χώρα έπεσε στα βράχια, επί δικής σας διακυβέρνησης. Η Ν.Δ. κυβερνούσε τη χώρα, όταν έπεσε στα βράχια, όπως λέτε. Το 2018 η χώρα βγήκε από τα προγράμματα, επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα ζητήματα που προκύπτουν «από αυτές τις υποτιθέμενες κοστολογήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Ν.Δ. Πριν από ενάμιση μήνα, ακούσαμε τον κ. Κοντογεώργη να κοστολογεί ένα μικρό μέρος του προγράμματος, - προφανώς δεν είχαν ανακοινωθεί όλα τα μέτρα-, κοντά στα 18 δις. Μετά από 1.5 μήνα, ο κ. Μαρινάκης κοστολογεί ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα με πολύ περισσότερα μέτρα, στα 13 δις. Κάπου στον δρόμο λοιπόν χάθηκαν 5 δις. Ας μας εξηγήσει λοιπόν η Ν.Δ. τι έγινε εν τω μεταξύ. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο, ή ποιος από τους δύο, δεν ξέρει;»

Ακολούθως, ρώτησε την εκπρόσωπο Τύπου της Ν.Δ. ποιος έβγαλε την κοστολόγηση που έκαναν, αν έγινε από κάποια κομματικά στελέχη, ή από κάποιον υπεύθυνο φορέα που γνωρίζει γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις. Άκουσα προχθές ότι την έκανε, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά άκουσα και τον κ. Σκέρτσο να μπερδεύει το εισόδημα με την περιουσία…

Ως προς την κριτική της Ν.Δ. για την πατριωτική εισφορά απάντησε: «Μιλάτε για τον φόρο περιουσίας και τον φόρο του 1% στο 1%. Η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία…».

«Όχι κοσμήματα. Είναι σαφές αυτό.» ξεκαθάρισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Συνέχισε τονίζοντας ότι «τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτό το φόρο περιουσίας δεν τα έχουμε καταγράψει, ακριβώς, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά. Και επειδή είμαστε υπεύθυνοι, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα αναμενόμενα έσοδα, λόγω έλλειψης στοχείων...»

Ως προς τη “βάση δεδομένων” εξήγησε ότι «υπάρχουν διάφορες βάσεις και διάφορες έρευνες που έχουν κάνει κάποιες εκτιμήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όπως η βάση δεδομένων, μιλάμε για το World Inequality Lab (Εργαστήριο Παγκόσμιας Ανισότητας), η συγκεκριμένη βάση δεδομένων που αναφέρεστε. Υπάρχουν διάφορες μελέτες, δεν μπορούμε όμως εμείς να στηριχτούμε σε κάποιες μελέτες στατιστικού τύπου και να πούμε, αφού το λένε οι μελέτες θα εισπράξουμε τόσα. Αυτό δεν είναι υπεύθυνο, τουλάχιστον δεν είναι (υπεύθυνο) στον βαθμό υπευθυνότητας, τον οποίο θέλουμε να έχουμε. Άρα λοιπόν, τα έσοδα αυτά δεν υπάρχουν.»

Πρόσθεσε κλείνοντας: «να λέει η Ν.Δ. ότι δεν είναι τα ποσά που λέμε, αλλά είναι κάποια άλλα, εμένα μου λέει ότι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει σταδιακή εφαρμογή και δεν έχουν καταλάβει πως υπολογίζεται ο κανόνας των δαπανών.»

Τέλος σχολίασε την παραδοχή της κ. Σδούκου ότι η κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. που επικαλείται η ΝΔ έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τονίζοντας ότι αυτό είναι θεσμικό ατόπημα και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι συντάκτες κομματικών non paper.