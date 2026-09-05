Βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ.

Στην Αθήνα επιστρέφει εκτάκτως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026.

Ο υπουργός, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμά του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να διακόψει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του και να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, όπου από το πρωί πραγματοποιείται η φετινή Athens Flying Week, με τη συμμετοχή ελληνικών και ξένων αεροσκαφών.