Αναλυτικά όσα τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια και τις κρίσιμες υποδομές, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, αλλά και η ανάγκη οι επενδύσεις να δημιουργούν μετρήσιμη οικονομική και κοινωνική αξία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Ενέργεια & Κρίσιμες Υποδομές», στο πλαίσιο των συζητήσεων «Αξία για το Μέλλον» του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, να τονίζει ότι η ενεργειακή εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, με τη χώρα να ενισχύει τη θέση της στην παραγωγή και στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, να καταγράφει υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να ολοκληρώνει σημαντικές υποδομές στον τομέα του φυσικού αερίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η ενεργειακή εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία επτά χρόνια. Στην ηλεκτρική ενέργεια έχουμε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, ενώ το 2019 εισάγαμε το 18% των αναγκών μας. Έχουμε γίνει ένας από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Αναφερόμενος στα έργα φυσικού αερίου, σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί κομβικές υποδομές, όπως ο διασυνδετήριος αγωγός με τη Βουλγαρία και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει ουσιαστικά αλλάξει πίστα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα, επισημαίνοντας ότι η χώρα καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος μιας «χαμένης δεκαπενταετίας». Ως βασικές προτεραιότητες προσδιόρισε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τις υπογειοποιήσεις των δικτύων, την ψηφιοποίηση, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας.

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Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές.

«Σε όλους τους τομείς βλέπουμε μια χώρα η οποία επενδύει σε υποδομές, επενδύει σε όλες τις τεχνολογίες. Κάνουμε έρευνες φυσικού αερίου, επενδύουμε στα δίκτυα φυσικού αερίου, επενδύουμε στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύουμε στις ΑΠΕ, επενδύουμε στην αποθήκευση, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης επικεντρώθηκε στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε, το κρίσιμο μέγεθος από εδώ και πέρα είναι ο χρόνος, καθώς το έργο περνά στη φάση της αξιολόγησης των υποψηφίων και, στη συνέχεια, της συμβασιοποίησης και της κατασκευής.

«Αυτό το οποίο θα κρίνει όλο τον κόπο και όλη τη δουλειά που έχει γίνει είναι ο χρόνος υλοποίησης του έργου», ανέφερε.

Ο κ. Σταμπουλίδης επισήμανε ότι καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από την κατασκευαστική αγορά και πρόσθεσε:

«Για τη ΔΕΘ, από εδώ και πέρα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα όσον αφορά την τοποθέτηση του εργολάβου και την υλοποίηση του project. Άρα, ο χρόνος είναι η μεγάλη μας πρόκληση».

Αναφερόμενος ευρύτερα στον ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σημείωσε ότι στόχος είναι οι αξιοποιήσεις και οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του να δημιουργούν υπεραξία που θα επιστρέφει στην οικονομία και την κοινωνία, μέσα από την αναβάθμιση των ίδιων των υποδομών και των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, έθεσε ως βασική πρόκληση την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, με έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στην κοινωνική κατοικία και στις φοιτητικές εστίες.

Ο Γιώργος Καλλιμασιάς, CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, παρουσίασε την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου, σημειώνοντας ότι από τα 25,5 εκατ. επιβάτες το 2019 έφθασε στα 34 εκατ. πέρυσι, ενώ για φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατ. επιβάτες. Όπως ανέφερε, το αεροδρόμιο υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επέκτασης στην ιστορία του, με νέες υποδομές στάθμευσης, θέσεις αεροσκαφών και επεκτάσεις των αεροσταθμών, με στόχο την κάλυψη όχι μόνο των άμεσων αλλά και των μακροπρόθεσμων αναγκών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην πράσινη ενέργεια, με τρία φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 51 MW, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας και εξηλεκτρισμό του στόλου. Όπως σημείωσε, ο στόχος μηδενικού αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου επετεύχθη πολύ νωρίτερα από τον αντίστοιχο στόχο του κλάδου.

Ο Θεόδωρος Τζούρος, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, εστίασε στα εμπόδια που εξακολουθούν να επηρεάζουν την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολυπλοκότητα των αδειοδοτήσεων και στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα ισχυρότερο οικοσύστημα υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων, με έμπειρες κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέσιμη τραπεζική χρηματοδότηση και εργαλεία όπως τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Flyover Θεσσαλονίκης, του ΒΟΑΚ και του Ελληνικού, ενώ εκτίμησε ότι οι σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες των επόμενων ετών θα εντοπιστούν στα ενεργειακά δίκτυα, στην αποθήκευση και στις διεθνείς διασυνδέσεις. Όπως επισήμανε, πλέον η συζήτηση δεν αφορά μόνο την «πράσινη μετάβαση», αλλά κυρίως την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy & Development Officer του ΔΕΣΦΑ, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του φυσικού αερίου στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο, όπως σημείωσε, ουσιαστικά διπλασιάζει τις υποδομές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Υπογράμμισε ότι μέσα σε λίγα χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί η δυνατότητα του ελληνικού συστήματος να εξάγει φυσικό αέριο προς τα Βαλκάνια, ενώ στάθηκε στις υποδομές της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και του TAP. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νέοι αγωγοί σχεδιάζονται ώστε στο μέλλον να μπορούν να μεταφέρουν και βιομεθάνιο ή υδρογόνο, ενώ ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν και οι επενδύσεις στην αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν ότι η επιτυχία των μεγάλων επενδύσεων σε ενέργεια και κρίσιμες υποδομές δεν κρίνεται μόνο από το ύψος των κεφαλαίων ή την ταχύτητα υλοποίησής τους, αλλά από το κατά πόσο δημιουργούν διατηρήσιμη οικονομική και κοινωνική αξία, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν το κόστος για επιχειρήσεις και πολίτες και θωρακίζουν την ενεργειακή και αναπτυξιακή ασφάλεια της χώρας.