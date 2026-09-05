Αναλυτικά όσα επεσήμανε στη ΔΕΘ.

«Ο e-ΕΦΚΑ έχει αναβαθμιστεί γιατί προσφέρουμε πιο ποιοτικές, πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στον πολίτη», επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση του φορέα, στο περίπτερο του υπουργείου στην 90η ΔΕΘ. Όπως ανέφερε ο χρόνος που χρειάζεται κατά μέσο όρο για την απονομή κύριας σύνταξης μειώθηκε από 500 μέρες σε λιγότερο από 42 και ολοκληρώνεται το «τιτάνιο» έργο της ψηφιοποίησης 53 εκ. καρτελών ενσήμων

Σε ότι αφορά τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι «μόνο τα τελευταία περίπου δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες των ραντεβού κατά 86%» και πολύ πρόσφατα επεκτάθηκε ο πίνακας των λεγόμενων μη αναστρέψιμων παθήσεων, για να μην χρειάζεται οι ασθενείς συνεχώς νέα πιστοποίηση.

Επισήμανε, ακόμη, ότι έχουν ενισχυθεί τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί 600.000 πολίτες που ήταν άνεργοι το 2019 εργάζονται και πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και αυξήθηκαν μετά από την σχετικές ευεργετικές διατάξεις από 30.000 σε 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, επισήμανε η υπουργός, αυξάνει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. «Μόνο πέρσι είχαμε 2,7εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερσι. Αυτό τι σημαίνει: υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υψηλότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά οδηγούν σε καλύτερες αποδοχές για τους ασφαλισμένους για τους συνταξιούχους».

Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι συντάξεις αθροιστικά κατά 17%, καταργήθηκε ήδη το 50% της προσωπικής διαφοράς και από 1η Ιανουαρίου έχει νομοθετηθεί η κατάργηση στο 100%. Αναφέρθηκε, ακόμη, στην αύξηση των συντάξεων χηρείας, επισημαίνοντας ότι με την κυβέρνηση «μπήκε ένα τέλος σε αυτή την κατάφορη κοινωνική αδικία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την πεποίθηση ότι ο ΕΚΦΑ, έχει καταφέρει πολλά πράγματα που ήταν ασύλληπτο να γίνουν στη δημόσια διοίκηση, εξέφρασε ο διοικητής του φορέα Αλέξανδρος Βαρβέρης. «(Ο ΕΦΚΑ) Έχει καταφέρει να μειώσει στο ελάχιστο τις εκκρεμότητες για συντάξεις, την έκδοση για την έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, όλα αυτά συνθέτουν ένα καλύτερο παζλ», τόνισε. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άννα Ευθυμίου και Κώστας Καραγκούνης, στελέχη του υπουργείου και του ΕΦΚΑ και πλήθος κόσμου.