Η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ και η παρουσία της στη διοργάνωση συνδυάζει την τεχνολογία και την καινοτομία με στοιχεία της πλούσιας πολιτιστικής της παράδοσης.

Με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ιαπωνικό περίπτερο στο πλαίσιο της περιοδείας του στους χώρους της Έκθεσης, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη. Εκεί, η ιαπωνική αντιπροσωπεία είχε ετοιμάσει μια ξεχωριστή υποδοχή, με μουσική παράσταση με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα Taiko.

Ο δυναμικός ήχος των τυμπάνων έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην επίσκεψη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί την παράσταση μαζί με τους παρευρισκόμενους. Το Taiko αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ιαπωνικής μουσικής παράδοσης και η παρουσία του στη ΔΕΘ εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα της ιαπωνικής συμμετοχής.

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Κατά την παρουσία του στο περίπτερο, ο πρωθυπουργός είχε σύντομη συζήτηση με εκπροσώπους της ιαπωνικής αντιπροσωπείας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις σχέσεις των δύο χωρών και στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους.

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Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, και ο Ιάπωνας βουλευτής Taro Kono. Οι δύο εκπρόσωποι της ιαπωνικής πλευράς προσέφεραν στον πρωθυπουργό αναμνηστική καρφίτσα με τις σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, ως συμβολικό δώρο για τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μητσοτάκης: «Η πρόκληση τώρα είναι να δυναμώσουμε τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεών μας»

Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία είναι τιμώμενη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε θαυμαστής της ιστορίας της οικονομίας και τόνισε: «αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από το 1953 ως το 1973 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία και η πρώτη ήταν η Ιαπωνία. Και η πρόκληση τώρα είναι να στραφούμε σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, να δυναμώσουμε τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεών μας και να χρησιμοποιήσουμε την παρουσία της Ιαπωνίας στη ΔΕΘ ως μια νέα ώθηση για την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία και των ιαπωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός καλωσορίζοντας στη Θεσσαλονίκη τις οικονομικές αποστολές από την Ιαπωνία τόνισε ότι θαυμάζει τον Ιαπωνικό πολιτισμό αλλά και όσα η Ιαπωνία έχει καταφέρει ως μια ηγέτιδα δύναμη στην οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στην Ιαπωνία πριν από τρία χρόνια χαρακτηρίζοντάς την ως μια επίσκεψη που επρόκειτο να σηματοδοτήσει την δέσμευσή του για την αναβάθμιση της σχέσης των δύο χωρών σε μια στρατηγική συνεργασία. «Είμαστε δύο αρχαίοι πολιτισμοί, δύο μοντέρνες δημοκρατίες αλλά και δύο χώρες που μπορούν να ενδυναμώσουν την εμπορική και οικονομική τους συνεργασία. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την Άπω Ανατολή και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να επικοινωνήσω σήμερα στις ιαπωνικές αντιπροσωπείες και αποστολές ώστε να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως έναν προορισμό επενδύσεων όχι μόνο για όσα η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ως μια οικονομία αλλά και επειδή η Ελλάδα είναι μια φυσική είσοδος για αγορές της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Koichi Ito, υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους στα εγκαίνια του περιπτέρου της Ιαπωνίας λέγοντας στα ελληνικά: «είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στη Θεσσαλονίκη». Όπως υπογράμμισε, «η Ιαπωνία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς». Παράλληλα τόνισε ότι «όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίου Κισίντα συναντήθηκαν στο Τόκιο πριν από 3 χρόνια οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν να λειτουργήσουν οι δύο χώρες σε διμερές επίπεδο ως στρατηγικοί εταίροι». Από τότε, όπως πρόσθεσε, πολλά έγιναν στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας και σήμερα αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι δύο χώρες έχουν μεγάλες προοπτικές οικονομικής συνεργασίας ενώ αναφέρθηκε και στην Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (EPA - Economic Partnership Agreement), που έγινε το 2019 και συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ αναπτυγμένων οικονομιών (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιαπωνίας) και άλλων εθνών ή περιφερειακών ενώσεων σε όλο τον κόσμο. Για την παρούσα συγκυρία υπογράμμισε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία για να την περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών αλλαγών και προκλήσεων σε όλο τον κόσμο. Μιλώντας για τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο κρατών έδωσε έμφαση στις κοινές αξίες που μοιράζονται, στον σεβασμό του δικαίου, τους πολιτισμούς των δύο χωρών και την ευημερία των λαών.

Στην τελετή μίλησε και ο Γιάννης Μυτιληναίος, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Μ /Maritime, ο οποίος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της οικογένειας Μυτιληναίου, αναμένεται σύντομα η υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ της οικογενειακής επιχείρησης Metlen και της Ιαπωνίας για την προμήθεια γάλλιου, ενός πολύ σημαντικού μετάλλου που θα καλύπτει το 50% των αναγκών της Ιαπωνίας. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, όπως επισήμανε, η Ιαπωνία δεν είναι μια χώρα ευλογημένη με ενεργειακά ή ορυκτά αποθέματα.

Την τελετή των εγκαινίων πλαισίωσε ο Takuya Taniguchi με το παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο Taiko που έδωσε έναν δυναμικό και εορταστικό τόνο στην εκδήλωση.

H επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του από περίπτερα μέσων ενημέρωσης και της ΕΡΤ. Νωρίτερα, σταμάτησε σε ένα περίπτερο επίδειξης οχημάτων αγώνων, τύπου φόρμουλα και ενημερώθηκε από τον κατασκευαστή για τις δυνατότητες του ενός μονοθεσίου αγωνιστικού.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε περίπτερα και εκθεσιακούς χώρους με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις υποδομές.

Στο περίπτερο της ΜΕΤΚΑ τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της εταιρίας Ευάγγελος Μυτιληναίος και τον ενημέρωσε για την καλή πορεία έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την εταιρία του. «Και το flyover θα παραδοθεί στην ώρα του», του είπε ο κ. Μυτιληναίος.

«Είναι ένα έργο που το θέλει η πόλη, το βλέπει άλλωστε να κατασκευάζεται» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι επιλέχθηκε η κατασκευή του flyover, χωρίς να κλείσει η Περιφερειακή οδός, ακριβώς για να υπάρξει μικρότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες.

«Το κατασκευάζουμε και με ανοιχτό δρόμο, ο δρόμος δεν έχει κλείσει. Εάν τον είχαμε κλειστό, θα είχε τελειώσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά επισκέφθηκε το περίπτερο της Hellenic Energy. Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν νωρίτερα, καθοδόν τον πλησίασαν άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του ζήτησαν να έρθει στο περίπτερο τους. «Πρόεδρε, μας έκανες πέρυσι ποδαρικό και ανεβήκαμε κατηγορία» του είπε ενας παράγοντας της ομάδας και του δώρισε μια φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με το όνομα του πρωθυπουργού στην πίσω πλευρά της και μια μπάλα ποδοσφαίρου γαλανόλευκου χρώματος. «Έχετε βλέπω τα σωστά χρώματα» σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Σε άλλο σημείο της περιοδείας του, ένας οπαδός του ΠΑΟΚ του συνέστησε να προχωρήσει το νέο γήπεδο της Τούμπας. «Το θέλουμε αύριο» του είπε ο νεαρός.«Κάνε λίγη υπομονή», του απάντησε ο πρωθυπουργός.

Η τεχνολογία και η εκπαίδευση βρέθηκαν επίσης, στο επίκεντρο της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είδε την ομάδα που ασχολείται με την κατασκευή μικροδορυφόρων και συνομίλησε με φοιτητές, ενώ ενημερώθηκε και για ρομποτικές εφαρμογές και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Επισκέφθηκε επίσης το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ενημερώθηκε για εφαρμογές ρομποτικής, ενώ πέρασε και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στην περιήγησή του βρέθηκε ακόμη στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, όπου συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ενώ επισκέφθηκε και το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου συναντήθηκε με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα. Νωρίτερα, στην είσοδό του στον περίπτερο, συναντήθηκε με δασκάλους και μαθητές.

Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της παρουσίας της τιμώμενης χώρας στη φετινή ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Ιάπωνα πρέσβη στη χώρα μας και συναντήθηκε με εκπροσώπους της ιαπωνικής επιχειρηματικής και πολιτικής αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους του περιπτέρου, όπου εκτίθενται τα τελευταία μοντέλα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και μοτοσικλέτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τις παρουσιάσεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου είδε από κοντά νέα μοντέλα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε ελληνικές αντιπροσωπείες ιαπωνικών αυτοκινήτων.

Εκεί, στο τελος της επίσκεψης του, στο περίπτερο της Fuji Film συναντήθηκε με τη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επίσης περιόδευσε στο ιαπωνικό περίπτερο.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και ενημερώθηκε για τις δράσεις του υπουργείου. Ακολούθησε η επίσκεψη στο περίπτερο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπου παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες και τα εργαλεία στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Enterprise Greece, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Epsilon Net, όπου συναντήθηκε με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και ενημερώθηκε για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες που αφορούν τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων. Ο κ. Πιτσιλής του παρουσίασε την «Ευγενία», το ψηφιακό 'Αβαταρ της ΑΑΔΕ που απαντά με πρόγραμμα AI στα ερωτήματα των πολιτών.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εξωτερικών ολοκλήρωσε ακόμη έναν σταθμό της περιοδείας του, συνομιλώντας με στελέχη και επισκέπτες.

Ξεχωριστός σταθμός αποτέλεσε το περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου ξενάγησε τον πρωθυπουργό σε μια παρουσίαση που συνδυάζει την «Ελλάδα τού χθες» με τη σύγχρονη ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Στην είσοδο τού περιπτέρου είχε στηθεί ένας μικρός στενός χωρος με παλιά γραφεία και υπολογιστές «κουτιά» παλιάς τεχνολογίας, με στοίβες χαρτιών επάνω στα γραφεία, που αποτύπωνε την εικόνα μία δημόσιας υπηρεσίας κατά το παρελθόν. Στο υπόλοιπο περίπτερο εμφανίζεται η εικόνα μιας Ελλάδας με σύγχρονη δημόσια διοίκηση όπου σχεδόν όλα γίνονται ψηφιακά. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr.

Ο κ. Παπαστεργίου έδειξε στον πρωθυπουργό, σε μεγάλη οθόνη, τον τρόπο με τον οποίο ένας πολίτης μπορεί ηλεκτρονικά να διορθώσει τα στοιχεία του στο μητρώο του ΕΦΚΑ ή να προχωρήσει στη διαδικασία ανοίγματος μιας νέας επιχείρησης, αναδεικνύοντας την αλλαγή που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση στις συναλλαγές πολιτών και κράτους.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού ήταν το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά τον νέο εξοπλισμό και τις νέες μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και συνομίλησε με αστυνομικούς και στελέχη των υπηρεσιών. Στο περίπτερο της αστυνομίας είδε για λίγο τους μαυροφορεμενους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγεριδη, που έχασε τη ζωή του σε οπαδικά επεισόδια στο Ρέντη. Στη συνέχεια παρακολούθησε μια επίδειξη του συστήματος ΑΤΛΑΣ από ομάδα των ΕΚΑΜ εξοπλισμένη με ρομπότ, drone, αστυνομικό σκύλο και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του ο πρωθυπουργός είχε, παράλληλα, αρκετές σύντομες συναντήσεις με επισκέπτες της Έκθεσης. Φωτογραφήθηκε με ένα μικρό κοριτσάκι που συνόδευε ο πατέρας του από τη Δράμα και με πολίτες που θέλησαν να βγάλουν μια σέλφι μαζί του. Η περιοδεία του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης όπου το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στη ΔΕΘ.