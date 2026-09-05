Δείτε το βίντεο με την αναμέτρηση.

Ένα διαφορετικό και αρκετά χαλαρό στιγμιότυπο από την έναρξη της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κατέγραψε η κάμερα, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση να αφήνουν για λίγο τις υπουργικές υποχρεώσεις και να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο πινγκ πονγκ.

Οι δύο υπουργοί βρέθηκαν στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ, όπου ένα τραπέζι του δημοφιλούς αθλήματος στάθηκε αφορμή για μια σύντομη φιλική αναμέτρηση.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο του Status FM, ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση, καλώντας τον συνάδελφό του να πάρει θέση απέναντί του.

«Για δώσ' του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση να αποδέχεται την πρόκληση και να παίρνει τη ρακέτα.

Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια καθαρά φιλική αναμέτρηση, το παιχνίδι είχε τελικά και νικητή. Ο Νίκος Παπαθανάσης ήταν εκείνος που επικράτησε και πήρε τη νίκη απέναντι στον υπουργό Υγείας.

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