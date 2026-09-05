Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή της.

«Στις έξι το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρα μας. Που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις. Που έδωσε τις ζωές μας κυριολεκτικά στα funds και στους servicers», είπε, καλώντας για μαζικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας μιλώντας στο Action 24, στους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη, στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές».

«Έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις, που θα τις παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ», πρόσθεσε η ίδια στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξή της.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει στόχο, ανάμεσα στα άλλα, τη σύγκλιση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις», υπογράμμισε η ίδια. «Μακριά από μικρομεγαλισμούς και φιλοδοξίες εμείς θα καλέσουμε -όπως το κάναμε με τους Οικολόγους Πράσινους μέσα στο καλοκαίρι, όπως συνομιλούμε με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά - και τη Νέα Αριστερά ώστε να δούμε επί ποιων προτάσεων μπορούμε να έχουμε μία προγραμματική σύγκλιση». «Πλέον παλεύουμε για προγραμματικές συγκλίσεις και ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αποφύγαμε τον τελευταίο χρόνο με την προηγούμενη ηγεσία την απορρόφηση και τη διάλυση».

«Η συλλογική ηγεσία από τότε που την έχουμε μάλλον ωφελεί», παρατήρησε, εξηγώντας ότι «τις συνέπειες της προσωπολατρίας της πλήρωσε ακριβά η ελληνική και διεθνής Αριστερά».

Βασικά σημεία της συνέντευξης της Ρ. Δούρου στο Action 24:

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«Όλα δείχνουν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή με πολύ δουλειά, με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, ο στόχος θα είναι μάλλον κάτι παραπάνω από το 3%.

Προσπαθήσαμε όχι μόνο να ανατάξουμε τη δημοσκοπική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά να ανατάξουμε και την αξιοπιστία της πολιτικής.

Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα 10 βουλευτών, η οποία είναι συμπαγής. Δεν πήγαμε διακοπές τον Αύγουστο - καταθέσαμε σειρά προτάσεων για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και θεωρώ ότι αυτό είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουμε.

Όσον αφορά τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ούτε κάθονται, ούτε έχουν κάτσει στην άκρη και δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα του κόσμου. Τι είπαμε; Το αυτονόητο, ότι θα σταματήσει το παιχνίδι με τις περιφερόμενες έδρες. Κάποιοι και κάποιες κράτησαν την έδρα τους με δικαιολογίες που δεν στέκουν ούτε στο προαύλιο του νηπιαγωγείου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θυμίζω, για να είμαστε υποψήφιοι δεν είναι μόνο υπόθεση ενός παραβόλου. Αλλά κι ενός συμφωνητικού που τιμά τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς, σύμφωνα με το οποίο αν και εφόσον υπάρχει διαφωνία, ο βουλευτής, η βουλεύτρια παραδίδει την έδρα του.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε από την ΕΛΑΣ βασικές θέσεις που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία, όπως τον 13ο μισθό. Δεν ακούσαμε ποια είναι η θέση της για τις δημόσιες υποδομές, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τη ΔΕΗ, σε σχέση με το νερό. Δεν ακούσαμε πολλά.

Όταν λέμε συλλογική ηγεσία, κατ’ αρχάς δεν έχουμε τρόικα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα διάβαζα και εγώ με τη σειρά μου: "Η τρόικα του Παππά, του Πολάκη, της Δούρου". Αυτό ήταν βαθιά χυδαίο και βαθιά υποτιμητικό προς τα μέλη μας.

Όταν δεν έχουμε πρόεδρο, όπως σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία υλοποιεί και εκτελεί. Άρα να τελειώνουμε με το ότι υπάρχει τρόικα. Να τελειώνουμε με τη διχογνωμία ότι "αλλιώς τα λέει ο Παύλος, αλλιώς τα λέει η Ρένα, αλλιώς τα λέει ο Νίκος".

Το καταστατικό λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος απλά υλοποιεί και εκτελεί. Με τους μεσσιανισμούς, με το να αλλάζουμε κάθε τόσο πρόεδρο, έχουμε πείσει εαυτούς και αλλήλους ότι αρκεί να βάλεις κάποιον επικεφαλής και θα λυθούν τα ζητήματα και της Αριστεράς και της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει στόχο, ανάμεσα στα άλλα, την σύγκλιση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και αυτό το έχει ξεκινήσει από το 2013, κατοχυρώθηκε στο συνέδριο του 20 και επιβεβαιώθηκε σε εκείνο του 22. Το 2023 το ΠΑΣΟΚ δεν μας άκουσε και φέρει την ευθύνη για το ότι είχαμε και άλλη θητεία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. εμείς αταλάντευτα θα συνεχίσουμε τη γραμμή της σύγκλισης.

Εύχομαι αυτά που ακούτε, αυτά που σας λένε να επαληθευτούν, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον βλέπει με πολύ διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε.

Όταν προτάσσουμε το προσωπικό αντί του συλλογικού ξέρετε τι γίνεται; Συρρικνώνονται οι ιδέες, συρρικνώνεται η επιρροή τους και οι πολίτες μας κοιτούν με αδιαφορία και απογοήτευση».

{https://www.youtube.com/watch?v=a2F_hIt8hQ4}