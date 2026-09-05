Τα σενάρια για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς τον Παύλο Πολάκη θα μεταβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης της πόλης, γεγονός που αντικειμενικά αποδυναμώνει τη «φωνή» της Κουμουνδούρου και αν μη τι άλλο προκαλεί αρκετά ερωτηματικά για τις προθέσεις του χανιώτη βουλευτή.

Πάντως, πίσω από αυτή την απόφαση του κ.Πολάκη φαίνεται πως υπάρχει έντονο παρασκήνιο, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της ηγεσίας του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες, εκεί όπου θα δώσει μια δύσκολη μάχη επιβίωσης.

Χωρίς Πολάκη στη ΔΕΘ

Την Παρασκευή, συνεδρίασε η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καθορίσει τις λεπτομέρειες της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ, αλλά και τον ρόλο που θα έχει το κάθε στέλεχος της συλλογικής ηγεσίας. Από τη συνεδρίαση, όμως, απουσίαζε ο Παύλος Πολάκης.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη απουσία του χανιώτη βουλευτή από το όργανο – στο οποίο, μάλιστα, κατέχει θέση «κλειδί»- και σε μια τόσο σημαντική συνάντηση. Το διά ταύτα είναι πως ο κ.Πολάκης δεν θα βρίσκεται στην αντιπροσωπεία της Κουμουνδούρου που θα επισκεφθεί τη συμπρωτεύουσα στις 10-11 Σεπτεμβρίου.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι του προτάθηκε να εκφωνήσει την βασική πολιτική ομιλία στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το κόμμα, στη Θεσσαλονίκη. Η απουσία του Παύλου Πολάκη φανερώνει πως υπάρχει «ρήγμα» με την υπόλοιπη ηγετική ομάδα, το οποίο εκφράζεται με την άρνηση του να βρεθεί μαζί τους στη συμπρωτεύουσα.

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Το παρασκήνιο που απόφασης

Δεν είναι κρυφό ότι μετά την πλήρη επικράτηση της ομάδας Δούρου-Πολάκη-Παππά στο εσωκομματικό πεδίο, ο χανιώτης βουλευτής ήθελε να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε θέσει ανοιχτά και δημόσια, θεωρώντας ότι έχει όλα τα προσόντα ώστε να εξασφαλίσει στο κόμμα μια παρουσία που δεν θα περιορίζονταν στη «μάχη» για την είσοδο στη Βουλή.

Οι βουλευτές, πάντως, επέλεξαν τη Ρένα Δούρου για τη θέση της επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τα όργανα του κόμματος τη συλλογική ηγεσία, με γραμματέα τον Νίκο Παππά. Ωστόσο, ο στόχος του Παύλου Πολάκη δεν άλλαξε. Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του θεωρούσαν ότι από τη στιγμή που δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, θα μπορούσε να γίνει εκλογή προέδρου, είτε μέσω Συνεδρίου, είτε με εκλογή από τη βάση.

Όμως, στην Κουμουνδούρου δεν θέλουν να ακούσουν καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, φοβούμενοι ότι το κόμμα μπορεί να μπει σε νέο γύρο εσωστρέφειας την ώρα που παλεύει για την επιβίωση του. Πάντως, από το περιβάλλον Πολάκη θεωρούν ότι κάποιοι απλά έχουν «βολευτεί» με αυτή την κατάσταση.

Όπως και να έχει, στελέχη του κόμματος αναφέρουν ότι ο χανιώτης βουλευτής απαίτησε από τα όργανα του κόμματα να του δώσουν αρμοδιότητες προέδρου ακόμα και χωρίς Συνέδριο. Δηλαδή, να ηγηθεί του εκλογικού αγώνα, να έχει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος και να έχει τον τελικό ρόλο στην επιλογή των ψηφοδελτίων.

Ακολούθησε η αρνητική απάντηση από την πλευρά Δούρου-Παππά και κάπως έτσι, ο κ.Πολάκης επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και να μην μπει στο «κάδρο» της συλλογική ηγεσίας, στη ΔΕΘ.

Τα σενάρια για το αύριο

Δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι η «απομάκρυνση» του Πολάκη από την Κουμουνδούρου, σχετίζεται με τη φιλοδοξία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στην αυτοδιοίκηση. Είτε διεκδικώντας τον δήμο Χανίων, είτε την περιφέρεια Κρήτης.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνος ετοιμάζεται να δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών για λογαριασμό του κόμματος του, παραμένοντας τομεάρχης διαφάνειας, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.