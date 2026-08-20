Η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, η οποία μεταφέρθηκε εκεί τον περασμένο Μάρτιο (προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας), εάν μετά την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και συνολικά της κατάστασης, κριθεί ότι υπάρχει σημαντική απειλή.

Νέα δεδομένα και νέες προτάσεις βάζουν στο «τραπέζι» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για συμμάχους των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα εγείρονται ερωτήματα για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, ζήτημα που είχε θέσει η Τουρκία σε έντονο ύφος.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται άτομα που πρόσκεινται στο καθεστώς, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ κλιμακώσουν την σύγκρουση. Στη λίστα των Ιρανών φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, αλλά και η Κύπρος.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζει νέο σχέδιο για την ασφάλεια στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, η οποία μεταφέρθηκε εκεί τον περασμένο Μάρτιο (προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας), εάν μετά την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και συνολικά της κατάστασης, κριθεί ότι υπάρχει σημαντική απειλή.

Επιπλέον, πηγές του ΥΠΕΘΑ αναφέρουν ότι η Αθήνα είναι διατεθειμένη να συνδράμει για την κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας με Patriot, εφόσον υπάρξει αντίστοιχο αίτημα από τη Σόφια και αφού αξιολογηθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που θα συγκληθεί.

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FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη

Νωρίτερα σήμερα, δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι το Ιράν εξετάζει πιθανούς στόχους στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων σε Βουλγαρία και Κύπρο, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη και χτυπήματα σε υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απειλή για την Ευρώπη είναι υπαρκτή, αλλά περιορισμένη λόγω των δυνατοτήτων των ιρανικών πυραύλων. Η Τεχεράνη, πάντως, έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να επιχειρήσει εναντίον στόχων μακριά από την περιοχή της.

Τι έγινε με τους Patriot στην Κάρπαθο

Μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που η Αθήνα ανακοίνωσε την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο - και την αποστολή των ελληνικών φρεγατών και αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο- η Τουρκία έσπασε τη σιωπή της και εξέδωσε μια ενοχλημένη ανακοίνωση, κατηγορώντας την Αθήνα και τους συμμάχους της ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Aμεση ήταν τον Μάρτιο η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις του εκπροσώπου τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Όπως ανέφερε η πρώην εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.