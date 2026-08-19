Ο Γιώργος Λουλουδάκης πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Πέθανε ο πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Γιώργος Λουλουδάκης, σε ηλικία 71 ετών. Ο Γ.Λουλουδάκης προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει: «Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ… ».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Γιώργο Λουλουδάκη.

Γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Ενταγμένος από το 1974 στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ανήλθε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας έως και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού, ενώ ήταν και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».