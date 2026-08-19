Η αστοχία του προγράμματος αποτυπώνει τον συνολικό λανθασμένο προσανατολισμό της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, σχολιάζει η ΕΛΑΣ και «εγγυάται αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική».

Για μεγάλη απόσταση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες αναφορικά με τις βεβαιώσεις για κλειστά σπίτια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

ΗΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις 31 Αυγούσοτυ λήγει «η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας για κλειστά ακίνητα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Μέχρι σήμερα, με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία, έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός θα ανέλθει περίπου στις 11.000 Βεβαιώσεις. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσφατα είχε θέσει τον πολιτικό πήχη στο άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών. Λίγες ημέρες πριν κλείσει το πρώτο στάδιο, η απόσταση από την κυβερνητική εξαγγελία είναι μεγάλη».

Όπως προσθέτει στην ίδια ανακοίνωση «ο κυβερνητικός στόχος δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται. Ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο των 11.000 Βεβαιώσεων, και ακόμη εάν όλες μετατρέπονταν σε εγκεκριμένες και ολοκληρωμένες ανακαινίσεις, το πρόγραμμα θα έφθανε μόλις στο 44% του στόχου. Τουλάχιστον 14.000 από τις 25.000 κλειστές κατοικίες της κυβερνητικής εξαγγελίας μένουν εκτός».

Προσθέτει ακόμα πως «οι «Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας» δεν είναι κατοικίες που επέστρεψαν στην αγορά. Αποτελούν μόνο τον πρώτο διοικητικό έλεγχο. Ακολουθούν η αίτηση χρηματοδότησης, η πραγματική αξιολόγηση, η υπαγωγή, η εκτέλεση των εργασιών και η επαναφορά του ακινήτου σε χρήση. Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά μικρότερο από τον αριθμό των σημερινών Βεβαιώσεων.

»Ο υψηλός προϋπολογισμός του προγράμματος δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς. Από τη συνολική δημόσια δαπάνη των 479,8 εκατ. ευρώ, περίπου 200,8 εκατ. δεσμεύονται αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 279 εκατ. μπορούν να χρηματοδοτήσουν και ανοικτές, ήδη χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Η ανακαίνιση μιας κατοικούμενης ιδιοκτησίας είναι χρήσιμη, αλλά δεν προσθέτει νέο οικιστικό απόθεμα στην αγορά. Για μία ακόμη φορά, σημαντικοί δημόσιοι πόροι δεν συνδέονται με ισόποσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην αύξηση της προσφοράς. Σε μια αγορά με περιορισμένο απόθεμα, αυτή η επιλογή συντηρεί την πίεση στις τιμές.

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» Η πλατφόρμα προσέθεσε ψηφιακή γραφειοκρατία αντί να αφαιρέσει διοικητικά εμπόδια. Προβλήματα διασταύρωσης στοιχείων και αδυναμίες του πληροφοριακού συστήματος δυσχέραναν τη συμμετοχή και οδήγησαν σε αποκλεισμούς. Χαρακτηριστική είναι η εξαίρεση των κλειστών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός του 2026].

Σχολιάζει ακόμα πως «μία αδυναμία της διοίκησης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κριτήριο αποκλεισμού του πολίτη και συμπληρώνει πως η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.) ζητά άμεσα από τη κυβέρνηση

- Να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα πέραν της 31ης.08.2026.

- Να εντάξει ρητά στο πρόγραμμα τα κλειστά ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός του 2026 και σήμερα εξαιρούνται.

- Να αποκαταστήσει άμεσα τις δυσλειτουργίες και να παραμετροποιήσει εκ νέου την πλατφόρμα. Να επανεξετάσει όλες τις περιπτώσεις πολιτών που αποκλείστηκαν εξαιτίας τεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων, ώστε κανένας δικαιούχος να μη στερηθεί τη συμμετοχή του λόγω αδυναμιών του πληροφοριακού συστήματος.

- Να δημοσιοποιεί, σε μηνιαία βάση, αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του προγράμματος, διαχωρίζοντας τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές και ανοικτές κατοικίες και καταγράφοντας τον αριθμό των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, των εγκρίσεων, των ολοκληρωμένων ανακαινίσεων και των κατοικιών που έχουν ήδη επανενταχθεί στην αγορά».

Συμπληρώνει ακόμα πως η «αστοχία του προγράμματος αποτυπώνει τον συνολικό λανθασμένο προσανατολισμό της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία επιδοτεί σχεδόν αποκλειστικά τη ζήτηση, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές των ακινήτων, χωρίς αντίστοιχη δημιουργία νέας, μόνιμα προσιτής προσφοράς ακινήτων».

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ καταλήγει λέγοντας πως «εγγυάται αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική. Φέρνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προοδευτικού μετασχηματισμού, που προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί μόνιμο δημόσιο και κοινωνικό απόθεμα, κάνει την ιδιωτική μίσθωση δίκαιη, ενεργοποιεί τη μικρή ιδιοκτησία, αναθέτει αυξημένη ευθύνη στη μεγάλη οικονομική ισχύ και ενώνει κράτος, αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, κοινωνική οικονομία και παραγωγικές δυνάμεις σε έναν κοινό στόχο, την προσιτή στέγη για όλους με διάρκεια».