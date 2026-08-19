Έντονη αντίδραση του ΚΚΕ μετά τις νέες επιθέσεις σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, από τις οποίες έχασε τη ζωή του ακόμη ένας ναυτεργάτης.

Την άμεση απομάκρυνση των ναυτεργατών από τις εμπόλεμες ζώνες και τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των πληρωμάτων ζητά το ΚΚΕ, με αφορμή τις νέες επιθέσεις σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κάνει λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους ναυτεργάτες, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία που διέρχονται από τις συγκεκριμένες περιοχές έχουν μετατραπεί σε «πλωτούς στόχους».

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, από τις χθεσινές επιθέσεις σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια έχασε τη ζωή του ακόμη ένας ναυτεργάτης, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόνο τον Ιούλιο, 23 ναυτεργάτες έχασαν τη ζωή τους στη Μαύρη Θάλασσα.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Οι χθεσινές επιθέσεις σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, με έναν ακόμα ναυτεργάτη νεκρό, επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα έχουν μετατραπεί σε πλωτούς στόχους. Μόνο τον Ιούλιο 23 ναυτεργάτες έχασαν τη ζωή τους στη Μαύρη Θάλασσα!

Κι όμως, εφοπλιστές και κυβέρνηση, με τις πλάτες και των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την επικίνδυνη πολιτική, συνεχίζουν να τους στέλνουν μέσα στη φωτιά του πολέμου, με τα κατάπτυστα «θανατόχαρτα», για να μη σταματήσει λεπτό η κερδοφορία, που ειδικά στις εμπόλεμες περιοχές έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτοί μετράνε κέρδη, οι ναυτεργάτες μετράνε νεκρούς. Ως εδώ! Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όλων των πληρωμάτων, με ευθύνη και δαπάνη των εφοπλιστικών εταιρειών.