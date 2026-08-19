Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην προσωπική του γνωριμία με τον διακεκριμένο κοινωνιολόγο.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, χαρακτηρίζοντας την απώλεια σημαντική όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και για την Αριστερά.

Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε και στην προσωπική του γνωριμία με τον διακεκριμένο κοινωνιολόγο, σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε μια περίοδο που, όπως σημειώνει, χαρακτηρίστηκε αρχικά από «κοινωνική προσδοκία, αισιοδοξία και κινητοποίηση», για να ακολουθήσει η απότομη προσγείωση που άλλαξε την Αριστερά όπως ήταν γνωστή μέχρι τότε.

«Από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους, επισημαίνοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση του πεδίου των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, μέσα από το έργο και τη σκέψη του μελέτησε σε βάθος την ελληνική κοινωνία, το κράτος, τις κοινωνικές τάξεις, την εκπαίδευση, τις ανισότητες και τις αντιφάσεις της Μεταπολίτευσης.

«Μας έδωσε εργαλεία όχι μόνο για να περιγράψουμε την κοινωνία, αλλά για να την κατανοήσουμε βαθύτερα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Η σχέση θεωρίας και πολιτικής

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Σακελλαρίδης και στη σχέση του Τσουκαλά με την πολιτική και την κοινωνική αλλαγή. Όπως υπογραμμίζει, δεν υπήρξε ένας διανοούμενος αποκομμένος από την κοινωνία και περιορισμένος στον ακαδημαϊκό χώρο.

Αντίθετα, η σκέψη του, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε διαρκώς στο επίκεντρο την προοπτική μιας πιο δίκαιης και ελεύθερης κοινωνίας. Η γνώση, όπως σημειώνει, αποτελούσε για τον Τσουκαλά εργαλείο για να τίθενται ερωτήματα, να αμφισβητούνται βεβαιότητες, να φωτίζονται οι σχέσεις εξουσίας και να αναζητούνται εναλλακτικοί δρόμοι.

Ο Σακελλαρίδης συνδέει αυτή την προσέγγιση με μια ολόκληρη γενιά διανοουμένων της Αριστεράς, που πίστευαν ότι η θεωρία και η πολιτική δεν αποτελούν δύο απολύτως ξεχωριστούς κόσμους.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}

«Η απουσία τέτοιων ανθρώπων γίνεται ακόμη πιο αισθητή»

Κλείνοντας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει ότι η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά γίνεται ακόμη πιο αισθητή σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, ο δημόσιος διάλογος γίνεται ολοένα και πιο ρηχός και η πολιτική συχνά περιορίζεται στη διαχείριση της επικαιρότητας.

«Το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά θα συνεχίσει να μας συνοδεύει», σημειώνει, προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να θυμίζει ότι «για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει πρώτα να επιμένεις να τον καταλαβαίνεις».