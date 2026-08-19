Ηχηρή παρέμβαση για την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση αλλά και την πορεία της χώρας έκανε ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας χθες σε πρωινή εκπομπή του MEGA.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας χθες σε πρωινή εκπομπή του MEGA, με αιχμή την ακρίβεια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη λειτουργία του κράτους αλλά και τον ρόλο των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή στο πολιτικό σκηνικό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στους συμβολισμούς και την επικοινωνία, αλλά χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές, ουσία και αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

«Ο Σαμαράς καλύπτει μια διπλή ανάγκη»

Ο Νίκος Καραχάλιος χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά πρόσωπο που, κατά την άποψή του, μπορεί να εκφράσει μια «διπλή ανάγκη»: την πολιτική αλλαγή σε συνδυασμό με τη σταθερότητα.

Όπως διευκρίνισε, η αναφορά του αφορά τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό πρόσωπο και όχι ως κομματικό φορέα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές θέσεις και πρωτοβουλίες του βρίσκονται κοντά στις αρχές και τις αξίες που ο ίδιος πρεσβεύει.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρική αναλογία, χαρακτήρισε μεταφορικά τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή «Γιαμάλ και Εμπαπέ» της παράταξης, δηλαδή δύο από τα κορυφαία πολιτικά στελέχη της.

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Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε θεωρεί ότι βρίσκεται στο ίδιο πολιτικό επίπεδο με έναν πρώην πρωθυπουργό.

«Ο Μητσοτάκης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφόσον, όπως είπε, ο Καραμανλής και ο Σαμαράς είναι μεταφορικά ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ, ο πρωθυπουργός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η παρομοίωση, ωστόσο, δεν έγινε για να αποδώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη αγωνιστική υπεροχή. Αντίθετα, ο Καραχάλιος χρησιμοποίησε την εικόνα του Ρονάλντο για να ασκήσει κριτική στο «ατομικό παιχνίδι» και την υπερβολική έμφαση στην επικοινωνία.

«Μπριλ κριμ στα μαλλιά και ατομικό παιχνίδι», ήταν χαρακτηριστικά η αποστροφή του, αντιπαραβάλλοντας αυτή την εικόνα με την ανάγκη για ομαδικότητα, την οποία, όπως υποστήριξε, έχει αποδείξει η ίδια η πραγματικότητα ότι χρειάζεται για να υπάρξει επιτυχία.

«Η κυβέρνηση έχει πάει διακοπές»

Στο στόχαστρο του Νίκου Καραχάλιου βρέθηκε και η κυβερνητική λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι.

Με αφορμή την ακρίβεια και τις τουρκικές προκλήσεις, υποστήριξε ότι η χώρα θα έπρεπε να βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» και όχι σε καλοκαιρινή ραστώνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε σκωπτικά τη διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου και της σημερινής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Παπανδρέου «σεβόταν τα μπάνια του λαού», ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τα μπάνια των υπουργών και τα δικά του».

Κατά τον ίδιο, η πολιτική συγκυρία δεν δικαιολογεί χαλαρότητα, καθώς η ακρίβεια και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά απαιτούν διαρκή εγρήγορση.

«Τα τουρκικά γκριζαρίσματα δεν είναι θαλάσσια πάρκα αναψυχής»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του και στα ελληνοτουρκικά, με τον Νίκο Καραχάλιο να αμφισβητεί ευθέως την εικόνα των «ήρεμων νερών».

«Τα τουρκικά γκριζαρίσματα στο Αιγαίο δεν είναι θαλάσσια πάρκα αναψυχής, αλλά χώροι οιωνεί σύγκρουσης», ανέφερε, θέτοντας στο επίκεντρο τις τουρκικές διεκδικήσεις και προκλήσεις στο Αιγαίο.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» ως «τρικυμισμένα», υποστηρίζοντας ότι η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πρόσκαιρη και «κρατά όσο διαρκεί μια τουρκική NAVTEX».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Καραχάλιος άσκησε κριτική στη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, θεωρώντας ότι η επικοινωνιακή διαχείριση δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές προκλήσεις.