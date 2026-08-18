Η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς και διανοητές της εποχής μας επισημαίνει σε ανακοίνωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στην ακαδημαϊκή κοινότητα», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.