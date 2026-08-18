Η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περνά πλέον και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τη Ρένα Δούρου να χαράζει στην επιστολή της το νέο πολιτικό πλαίσιο, αλλά και να κλείνει «ανοιχτές εσωκομματικές εκκρεμότητες», όπως αναφέρει.

Την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επιχειρεί να σηματοδοτήσει με επιστολή της η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένας Δούρου, προς τα μέλη της ΚΟ.

Η κ. Δούρου κάνει λόγο για το τέλος μιας «δύσκολης και πολιτικά θολής» περιόδου εσωστρέφειας και για την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης, με στόχο έναν «ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο» ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με σαφές πολιτικό στίγμα.

Εκτός ΚΟ η Νίνα Κασιμάτη

Στην επιστολή της, η πρόεδρος της ΚΟ αναφέρεται αναλυτικά και στις δύο εκκρεμότητες που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη λειτουργία και τη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Για τη Νίνα Κασιμάτη αναφέρει ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική λειτουργία της ΚΟ. Όπως σημειώνει, δεν συμμετείχε στην εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης και δεν συμμετέχει, εδώ και μήνες, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω ερωτήσεων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ρένα Δούρου ανακοινώνει ότι αποφάσισε να θέσει τη βουλευτή εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για «πολιτική και θεσμική απόφαση» που αποσαφηνίζει μια εκκρεμότητα η οποία, κατά την ίδια, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρέαζε τη λειτουργία της ΚΟ.

Κάλεσμα στους ανεξάρτητους βουλευτές

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην προσπάθεια διεύρυνσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων.

Όπως εκτιμά, η διαδικασία αυτή αναμένεται να αποδώσει καρπούς το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους ανεξάρτητους βουλευτές και βουλεύτριες που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εξακολουθούν να στηρίζουν τις αρχές και τις πολιτικές του κόμματος, να «επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι».

Η Ρένα Δούρου ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών εκλογικών υπολογισμών, αλλά προϋποθέτει συμφωνία σε αρχές, αξίες και προγραμματικές θέσεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι όσοι επιλέξουν διαφορετική πολιτική πορεία έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά υποστηρίζει ότι υπάρχει πολιτική και ηθική υποχρέωση να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντι στο κόμμα και στους πολίτες, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Κώδικα Δεοντολογίας που υπέγραψαν, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της κοινοβουλευτικής έδρας.

Αναμονή για την παραίτηση Γεροβασίλη

Σε ό,τι αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, η κ. Δούρου σημειώνει ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της ΚΟ, καθώς η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Όλγα Γεροβασίλη είχε δηλώσει ότι η επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του προεδρείου, στο οποίο κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου.

«Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.

«Συμπαγής Κοινοβουλευτική Ομάδα 10 βουλευτών»

Η πρόεδρος της ΚΟ υπογραμμίζει ότι το βασικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη ημέρα του κόμματος και της Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εισέρχεται στη νέα περίοδο, ενόψει των επόμενων εκλογών, με «συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών», ενότητα και σαφές προοδευτικό και αριστερό πολιτικό στίγμα.

Η Ρένα Δούρου υποστηρίζει ότι οι κρίσεις και οι δοκιμασίες έχουν ενδυναμώσει το κόμμα και τονίζει πως στόχος δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν, αλλά η οικοδόμηση του «αύριο» της σύγχρονης Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Κλείνοντας, καλεί σε κοινό αγώνα όσους και όσες μοιράζονται τις αρχές και τις αξίες του κόμματος, με «καθαρούς κανόνες, συλλογικότητα και πολιτική αξιοπιστία», υπογραμμίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ προχωρά μπροστά, ενωμένος, ανανεωμένος και αποφασισμένος να ανακτήσει την κοινωνική του δυναμική».

«Η νέα πορεία έχει ήδη ξεκινήσει για την προοδευτική κυβέρνηση, για την κοινωνία», καταλήγει η Ρένα Δούρου.